Ola de calor en Guatemala persistirá esta semana con temperaturas superiores a los 40 grados

El calor intenso continuará en el país durante la semana del 27 de abril al 3 de mayo, con temperaturas que podrían alcanzar los 40 °C en varias regiones, según registros del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

Según Ana Pérez, de la oficina de Pronóstico del Insivumeh, el debilitamiento de la presión atmosférica ha favorecido vientos predominantes del sur, lo que ha mantenido un ambiente cálido en los últimos días y prolongará las altas temperaturas en la mayor parte del territorio, especialmente en el norte, sureste y oriente.

La experta explicó que, de acuerdo con los modelos meteorológicos y el índice de anomalía de presión atmosférica, no se prevé el ingreso de sistemas frontales ni el desarrollo de ciclones tropicales que modifiquen de forma significativa las condiciones actuales.

No obstante, indicó que no se descartan fenómenos locales, como tormentas severas asociadas al ingreso de humedad desde el océano Pacífico y al calentamiento diurno. Estas podrían presentarse con viento fuerte y posible caída de granizo en sectores elevados.

En regiones como la Bocacosta, la cadena volcánica y el sur del Altiplano Central, podrían registrarse lluvias de corta duración durante las primeras horas de la noche.

Pérez detalló que las temperaturas máximas previstas se mantendrán entre 37 °C y 40 °C en valles del oriente y norte; entre 35 °C y 37 °C en el sur del país; entre 29 °C y 32 °C en el Altiplano Central, el Caribe y sectores de la Franja Transversal del Norte, y entre 24 °C y 28 °C en el occidente.

Además, advirtió que estas condiciones favorecen la proliferación de incendios forestales, principalmente en los valles de Oriente y Norte, y con menor probabilidad en regiones del centro del país.

Zacapa supera los 43 grados

Para este domingo 26 de abril, el Insivumeh reportó nubosidad en el Caribe, valles de Oriente y Petén, así como neblina en varios departamentos y temperaturas elevadas, con registros de hasta 43.4 °C en Zacapa y 38.6 °C en Petén en las últimas 24 horas.

El pronóstico para el lunes 27 de abril señala que el ingreso de humedad desde el océano Pacífico promoverá nubosidad y posibles lluvias con actividad eléctrica en Bocacosta y el sur de Occidente al final de la tarde, mientras que persistirá la alta radiación solar y el calor durante el día, con máximas cercanas a los 40 °C en el norte y oriente.

El Insivumeh recomendó tomar precauciones ante las altas temperaturas, evitar la exposición prolongada al sol y prevenir incendios forestales.

Contexto mundial

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) prevé que entre mayo y julio se registren temperaturas superiores a lo normal en gran parte del planeta debido a la posible formación de un episodio de El Niño.

El jefe de predicción climática de la OMM, Wilfran Moufouma Okia, explicó que, tras un periodo de condiciones neutras a principios del año, los modelos climáticos muestran altas probabilidades de que se desarrolle este fenómeno, el cual podría ser de intensidad fuerte.

Aunque algunos expertos han denominado este posible evento como “Superniño”, la OMM aclaró que ese término no forma parte de sus clasificaciones oficiales, aunque sí reconoce que podría tratarse de un episodio significativo.

Durante el fenómeno anterior, que se registró entre el 2023 y el 2024, se alcanzaron los dos años más cálidos de los que se tiene registro a nivel global. Sin embargo, la OMM subrayó que las temperaturas no dependen únicamente de El Niño o de su fase opuesta, La Niña, sino también del cambio climático provocado por la actividad humana.

El organismo indicó que, si bien no hay evidencia de que el cambio climático aumente la frecuencia o intensidad de El Niño, sí puede amplificar sus efectos, entre ellos las olas de calor, lluvias torrenciales y otros eventos extremos.

Asimismo, este fenómeno suele generar variaciones en los patrones de lluvia a nivel global. Puede provocar aumento de precipitaciones en algunas zonas de América del Sur, Estados Unidos, el Cuerno de África y Asia Central, mientras que favorece condiciones de sequía en Australia y el sur de Asia.

En el hemisferio norte, el calentamiento de las aguas oceánicas asociado a El Niño puede intensificar la actividad de huracanes en el Pacífico central y oriental, al tiempo que reduce su formación en el océano Atlántico.

Con información de EFE

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