Calor de hasta 40 °C continuará en Guatemala este 1 de mayo, con posibles lluvias el fin de semana

Guatemala experimenta una ola de calor en los últimos días, ya que en algunas regiones el termómetro ha marcado los 40 °C. En ese sentido, el Insivumeh compartió cómo estará el clima para el asueto del 1 de mayo y para el fin de semana del 2 y 3 de mayo.

Durante estos días continuará el ambiente cálido y brumoso durante el día, con áreas de niebla matutina y poca nubosidad, que alternará con nublados parciales.

El Insivumeh no descarta lloviznas y lluvias dispersas con actividad eléctrica, de regiones del norte al centro del país, el domingo 3 de mayo.

Las lluvias dispersas previstas se asocian con condiciones locales y el acercamiento de un frente frío débil al golfo de México, la noche del sábado y domingo.

El pronóstico advierte que las altas temperaturas para este fin de semana pueden favorecer el incremento de focos de incendio forestal. Además, las condiciones meteorológicas previstas favorecen la presencia de tormentas locales severas.

Las condiciones cálidas persistirán en la mayor parte del territorio nacional, con temperaturas que podrían alcanzar entre 35 °C y 41 °C en regiones como el Pacífico, el norte del país y los valles de Oriente.

Mientras que en la capital, las temperaturas estarán entre 28 °C y 30 °C. En el altiplano central y occidental, el termómetro podría marcar entre 26 °C y 32 °C.

Para leer más: Guía esencial para hidratarse y evitar riesgos durante el calor extremo

Ante el pronóstico compartido por el Insivumeh, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres recomienda a la población evitar la exposición prolongada al sol y mantenerse hidratada. Además, no realizar quemas o rozas en áreas con demasiada pendiente para prevenir incendios forestales.

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