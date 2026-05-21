“Frialdad y falta de remordimiento”: ataque armado en La Brigada queda grabado en videos

Momentos de tensión quedaron grabados en cámaras de seguridad durante un ataque armado ocurrido en la colonia La Brigada, zona 7 de Mixco, donde un hombre murió baleado luego de ser interceptado por un sujeto armado que lo esperaba frente a una tienda del sector. El atacante, que utilizaba mascarilla, gorra y sudadero para ocultar su identidad, disparó en repetidas ocasiones y huyó del lugar, pese a que el arma se atascó por unos segundos antes de continuar el ataque.

La víctima fue identificada preliminarmente como Smailin Álvarez López, de 43 años, quien falleció por múltiples heridas de arma de fuego, según confirmaron los Bomberos Voluntarios. Autoridades investigan si el hecho estaría relacionado con disputas entre estructuras criminales que operan en el sector.

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, analistas y conductores abordaron la gravedad del ataque y el riesgo para vecinos y comerciantes que se encontraban cerca del lugar al momento del tiroteo.

Investigan posible disputa criminal

Los Bomberos Voluntarios confirmaron el fallecimiento de Álvarez López, quien presentaba múltiples heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.

Las autoridades investigan si el ataque estaría relacionado con disputas entre estructuras criminales que operan en el sector.

Analistas advierten riesgos

En Impacto Directo se señaló el peligro que enfrentaron vecinos y comerciantes que estaban cerca del ataque. “Las personas que no tienen vela en este entierro (…) pudieron también alcanzar una de estas balas”, se dijo durante el programa.

Autoridades investigan si el ataque está vinculado con disputas entre estructuras criminales. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

También se advirtió sobre los riesgos para quienes estaban en una venta de comida, en una tienda o en la vía pública. “Estos son los daños colaterales de los que hemos hablado tantas veces”, se expresó.

Sobre la forma en que actuó el atacante, una de las analistas afirmó: “Me pone fría la piel la indiferencia, la frialdad, la falta de remordimiento”. Añadió que este tipo de hechos refleja una conducta deshumanizada: “Se ha deshumanizado completamente para tener la sangre fría y realizar este tipo de maniobras”.

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