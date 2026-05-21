“Frialdad y falta de remordimiento”: ataque armado en La Brigada queda grabado en videos

Comunitario

“Frialdad y falta de remordimiento”: ataque armado en La Brigada queda grabado en videos

Un hombre murió baleado en La Brigada en un ataque armado captado por cámaras de seguridad, mientras autoridades investigan si el hecho estaría vinculado con disputas entre estructuras criminales.

| time-clock

Momentos de tensión quedaron grabados en cámaras de seguridad durante un ataque armado ocurrido en la colonia La Brigada, zona 7 de Mixco, donde un hombre murió baleado luego de ser interceptado por un sujeto armado que lo esperaba frente a una tienda del sector. El atacante, que utilizaba mascarilla, gorra y sudadero para ocultar su identidad, disparó en repetidas ocasiones y huyó del lugar, pese a que el arma se atascó por unos segundos antes de continuar el ataque.

La víctima fue identificada preliminarmente como Smailin Álvarez López, de 43 años, quien falleció por múltiples heridas de arma de fuego, según confirmaron los Bomberos Voluntarios. Autoridades investigan si el hecho estaría relacionado con disputas entre estructuras criminales que operan en el sector.

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, analistas y conductores abordaron la gravedad del ataque y el riesgo para vecinos y comerciantes que se encontraban cerca del lugar al momento del tiroteo.

Investigan posible disputa criminal

Los Bomberos Voluntarios confirmaron el fallecimiento de Álvarez López, quien presentaba múltiples heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.

LECTURAS RELACIONADAS

Un bus de Transportes Atitlán se empotró contra una ferretería en Santiago Atitlán, Sololá; no hubo heridos, pero el caso abrió debate sobre velocidad, controles y seguridad vial.

“Se salvó de milagro”: video revela segundos de terror antes de que un bus se empotrara en una ferretería

chevron-right
A más de cinco años del crimen de Litzy Cordón, su padre relató cómo fueron las llamadas de rescate, el hallazgo del cuerpo y el dolor que aún acompaña a la familia, mientras el juicio contra Kevin Rivas Cordón llega a su etapa final.

“Que me perdonara y que la amo”: padre de Litzy Cordón revive el secuestro de su hija y pide justicia en Zacapa

chevron-right

Las autoridades investigan si el ataque estaría relacionado con disputas entre estructuras criminales que operan en el sector.

Analistas advierten riesgos

En Impacto Directo se señaló el peligro que enfrentaron vecinos y comerciantes que estaban cerca del ataque. “Las personas que no tienen vela en este entierro (…) pudieron también alcanzar una de estas balas”, se dijo durante el programa.

Autoridades investigan si el ataque está vinculado con disputas entre estructuras criminales. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

También se advirtió sobre los riesgos para quienes estaban en una venta de comida, en una tienda o en la vía pública. “Estos son los daños colaterales de los que hemos hablado tantas veces”, se expresó.

Sobre la forma en que actuó el atacante, una de las analistas afirmó: “Me pone fría la piel la indiferencia, la frialdad, la falta de remordimiento”. Añadió que este tipo de hechos refleja una conducta deshumanizada: “Se ha deshumanizado completamente para tener la sangre fría y realizar este tipo de maniobras”.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

Lee más artículos de Erick Gutiérrez

ARCHIVADO EN:

Ataque armado Ataques armado en Guatemala Impacto Directo Sucesos Violencia Violencia armada Violencia armada en Guatemala 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Radio en Vivo 106.5 FM
'; $xhtml .= '