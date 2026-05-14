“Se pelean dos contra uno”: cámara capta forcejeo durante intento de robo de motocicleta en zona 1

Un motorista se detuvo en el semáforo en rojo, sin saber que segundos después dos hombres en motocicleta se colocarían a su lado para intentar despojarlo de sus pertenencias en la avenida Elena y 8a. calle de la zona 1 capitalina. La víctima reaccionó, se abalanzó contra uno de los presuntos asaltantes y forcejeó en plena vía pública.

En las imágenes se observa que uno de los sospechosos descendió de la motocicleta y, presuntamente armado, intentó intimidar al motorista. El enfrentamiento ocurrió ante varios testigos. Luego intervino el acompañante del presunto asaltante y, antes de huir, uno de ellos efectuó un disparo.

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, los analistas señalaron que el caso refleja el riesgo al que se exponen los motoristas en semáforos y otros puntos del tránsito capitalino. Una de las frases más contundentes fue: “Yo sé que cuestan las cosas materiales, pero la vida no se repone, lo material sí”.

Riesgo en semáforos

Los analistas indicaron que esta forma de operar no es nueva y que los sospechosos suelen aprovechar los semáforos en rojo para acercarse a sus víctimas. También recomendaron a los motoristas evitar distracciones, especialmente el uso del teléfono mientras esperan la luz verde.

“Nada de estar viendo el teléfono, porque paran y ya están viendo el teléfono”, se dijo durante el programa, al advertir que la prevención puede reducir el riesgo de ser sorprendido por asaltantes en motocicleta.

Nadie intervino por miedo

Otro punto señalado fue la falta de reacción de quienes presenciaron el hecho. Según los analistas, muchas personas prefieren no intervenir por temor a resultar heridas o muertas.

Una cámara de seguridad capta el forcejeo entre la víctima y un presunto asaltante en la avenida Elena. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

“Se pelean dos contra uno, nadie se mete”, se afirmó durante el análisis. También se mencionó que la ciudadanía vive con miedo y que, por eso, muchos evitan portar teléfonos, cámaras, tabletas o computadoras a la vista.

Los analistas insistieron en que enfrentar a un presunto asaltante puede tener consecuencias graves, aunque la reacción de la víctima haya evitado el robo. “Se las jugó”, señalaron al referirse al motorista, y añadieron que la mezcla de miedo, estrés y adrenalina puede llevar a una reacción peligrosa.

La recomendación fue directa:

“Por favor, si usted es víctima de esto, no ataque”.

También advirtieron: “No trate de llevársela de Robin Hood ni de Superman, porque puede salir mal”. El video se viralizó en redes sociales y volvió a poner en discusión la inseguridad, los asaltos a motoristas, el riesgo en los semáforos y la necesidad de mantener medidas de prevención en la ciudad capital.