“Ponen en riesgo su vida y la de otros usuarios de la carretera”: video revela presuntas carreras clandestinas en zona 12

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, analistas comentaron un video que muestra a un grupo de motoristas detenido en un semáforo en rojo en la calzada Atanasio Tzul, zona 12, y que luego acelera de forma simultánea. Los participantes del programa advirtieron que estas acciones ponen en riesgo a los conductores y peatones.

Un video que circula en redes sociales muestra una presunta carrera clandestina de motoristas en la calzada Atanasio Tzul, zona 12 capitalina. En las imágenes se observa a varios motociclistas detenidos en un semáforo en rojo, aparentemente a la espera del cambio de luz para avanzar a alta velocidad.

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, se indicó que los motoristas “salen disparados” cuando el semáforo habilita el paso, lo que, según los analistas, representa un alto riesgo.

Uno de los comentarios destacó que este tipo de prácticas “ponen en riesgo su vida y la de otros usuarios de la carretera”. También se recordó que hechos similares han sido reportados en otros sectores, como los alrededores del Aeropuerto Internacional La Aurora y el circuito de los museos.

Los analistas calificaron estas acciones como una conducta imprudente.

"Qué bueno que fuera solo la vida de ellos; imagínate que se les atraviese un carro o una persona”, se dijo durante el programa.

Analistas de Impacto Directo advierten sobre el riesgo de accidentes por carreras clandestinas (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

También se señaló que las autoridades podrían reforzar el monitoreo mediante cámaras de vigilancia. “Cámaras hay en toda la ciudad”, se afirmó, al mencionar que los sistemas de control municipal podrían servir para alertar a la Policía Nacional Civil sobre estos desplazamientos.

Llamado a controles y prevención

En el programa se insistió en que las autoridades de tránsito deben prestar atención a estos grupos, debido a que suelen cambiar de ubicación. “No es tan difícil en esta actualidad”, se dijo, en referencia al uso de cámaras y centros de monitoreo.

Los analistas advirtieron que estas prácticas pueden terminar en hechos lamentables.

“Ojalá que no tengamos que estar lamentando situaciones que se han salido de control por estas imprudencias”, expresaron.

Las autoridades han reiterado el llamado a respetar las normas de tránsito y evitar conductas que puedan causar accidentes en la vía pública.

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