“Todo sube y más gasta uno”: guatemaltecos cuestionan el alza de combustibles pese al subsidio

El aumento de hasta casi Q3 por galón en las gasolinas generó inconformidad entre usuarios, tema que fue abordado durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, donde usuarios y analistas discutieron el incremento en los precios de referencia de los combustibles para la semana del 5 al 11 de mayo del 2026, pese a que el subsidio sigue vigente.

Conductores consultados afirmaron que el alza afecta la economía familiar, mientras expertos señalaron que el subsidio no resuelve la vulnerabilidad del país ante factores internacionales ni la falta de medidas internas de largo plazo.

El alza, según los conductores, impacta directamente en sus gastos diarios, especialmente en un contexto en el que los incrementos superan las reducciones en los precios.

Usuarios resienten el alza

Eduardo Gerónimo, usuario, afirmó sentirse afectado por el aumento.

“Viene a afectar la economía de cada persona”, expresó, al señalar que con el subsidio los consumidores esperaban un alivio mayor.

Otro usuario cuestionó que las bajas sean menores que los incrementos. “Cuando bajan, bajan 20 centavos y cuando suben, por dos, tres quetzales”, dijo.

Conductores afirman que el subsidio no ha evitado el impacto del aumento en la economía familiar. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Carlos López, automovilista, resumió el malestar de varios consumidores:

“Todo sube y más gasta uno”. Agregó que, aunque el subsidio se aplica, el precio sigue alto para quienes dependen del vehículo.

El motorista Enrique Contreras indicó que el aumento afecta más a quienes tienen ingresos menores. “Hay algunas personas que ganan mucho menos que nosotros, entonces ellos sufren mucho más”, afirmó.

Vulnerabilidad y falta de medidas

En Impacto Directo, analistas señalaron que el comportamiento del mercado de combustibles está condicionado por factores externos, pero también por la falta de políticas internas sostenibles.

Uno de los analistas afirmó que Guatemala seguirá expuesta a estas variaciones porque “no tenemos políticas públicas que realmente estén planeadas a mediano y largo plazo”. También señaló que el país no ha avanzado lo suficiente en diversificación energética ni en alternativas como el teletrabajo.

Usuarios y analistas comentan el impacto del alza en los combustibles durante Impacto Directo, de Guatevisión. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

La analista Claudia Massis indicó que varios usuarios expresaron molestia en redes sociales y consideraron que el subsidio no cumplió con las expectativas.

"El subsidio es una farsa, es una mentira, nos vieron la cara”, citó sobre los comentarios de consumidores.

Planteó que el Gobierno podría impulsar medidas internas, como revisar temporalmente el impuesto a los combustibles y promover el teletrabajo o modalidades híbridas.

Subsidio, precios de referencia y panorama incierto

De acuerdo con la información divulgada en el programa, los precios de autoservicio del 5 al 11 de mayo quedaron en Q38.33 para la gasolina regular, Q39.33 para la superior y Q35.93 para el diésel. La analista Roxana Sánchez calificó el subsidio como una medida temporal.

“El subsidio era eso, una cura, un parche”, dijo, al advertir que el panorama sigue incierto cuando termine el plazo de tres meses.

Los analistas coincidieron en que el Ministerio de Energía y Minas actualizará cada semana los precios de referencia, por lo que el impacto del subsidio continuará bajo revisión pública.

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