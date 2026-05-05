Sube precio de combustible en Guatemala en segunda semana de vigencia del subsidio

El pasado 28 de abril entró en vigor en Guatemala el subsidio al combustible para apoyar al consumidor final con Q8 y Q5 por galón de diésel y gasolinas; sin embargo, la actualización de este 5 de mayo revela un aumento en el precio por galón de hasta Q2.60.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) compartió la nueva tabla de precios de referencia de diésel y gasolinas, vigentes del 5 al 11 de mayo.

Según el MEM, hay un rango de referencia para la variación de los precios al consumidor final.

El subsidio fue aprobado por el Congreso y sancionado por el presidente Bennardo Arévalo, con la intención de minimizar el impacto de los altos precios del combustible, derivados del conflicto bélico en Medio Oriente.

Según el mecanismo de cálculo, el precio de referencia de venta en terminal (Ex-Rack) se refiere al costo de venta en terminal de almacenamiento, que incluye el apoyo social temporal y servirá como referencia para la supervisión, transparencia y verificación en la comercialización de diésel y gasolinas.

Precios en terminal (Ex-Rack)

En esta actualización, del 5 al 11 de mayo, el precio de referencia en terminal (Ex-Rack) para el galón de gasolina superior es de Q36.56, mientras que la semana pasada era de Q33.99. La diferencia es de Q2.57.

El costo de la gasolina regular será de Q35.56 por galón; la semana pasada era de Q32.99. La diferencia es de Q2.57. Mientras que el diésel será de Q33.16 y antes estaba en Q31.55. La diferencia es de Q1.61.

Precio sube para el consumidor

Según la tabla del MEM, en la ciudad de Guatemala, en la modalidad de autoservicio, el precio del galón de gasolina superior es de Q39.33, mientras que la semana pasada se cotizaba en Q36.73. El aumento es de Q2.60, según el costo de referencia.

El precio del galón de gasolina regular ahora es de Q38.33; la semana pasada era de Q35.76. El aumento es de Q2.57.

El costo del galón de diésel para esta semana será de Q35.93; antes estaba en Q34.32. El aumento es de Q1.61.

Para leer más: El MEM ya tiene el presupuesto de Q2 mil millones para cubrir el subsidio a los combustibles

Estos precios varían según la cabecera departamental y los municipios.

Los rangos de referencia para la variación del precio al consumidor final consideran la distancia entre las terminales de almacenamiento y las estaciones de servicio.

Para el autoservicio y el servicio completo, la tabla de referencia establece una diferencia de Q1 por galón entre ambos servicios.

Para V-Power y gasolina superior, establece una diferencia de Q50 por galón entre ambos productos.

Mientras que para diésel y diésel ultra bajo en azufre, establece una diferencia de Q1 por galón entre ambos productos.

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