El MEM ya tiene el presupuesto de Q2 mil millones para cubrir el subsidio a los combustibles

Dicho ministerio ya aparece en el Sicoin con un presupuesto vigente por Q2 mil 264 millones 992 mil 366, de los cuales Q2 mil millones son para el subsidio a los combustibles.

Esta subvención de Q8 por galón de diésel y Q5 por galón de gasolinas superior y regular fue aprobada para un plazo de tres meses e inició su vigencia el 28 de abril último.

Consultado al respecto, Barrios, viceministro de Energía y Minas encargado del tema de hidrocarburos, refirió que las transferencias ya están en el MEM y que se cuenta con el presupuesto por el monto en mención.

Según el Decreto 11-2026, para financiar el subsidio se establece la disminución del presupuesto de algunos ministerios por Q808 millones: Defensa Nacional, por Q200 millones; Agricultura, por Q58 millones; y Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, por Q550 millones (Q350 millones de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado y Q200 millones de la Dirección General de Caminos).

El jueves 30 de abril fue publicado en el Diario de Centro América el Acuerdo Gubernativo 65-2026, emitido por el Ministerio de Finanzas (Minfin), en el cual se aprueba la distribución analítica de la ampliación del presupuesto del Estado por Q808 millones y se asigna monto al presupuesto del MEM. En el documento se refiere que la fuente de financiamiento será la disminución de las disponibilidades de caja y bancos de recursos del tesoro.

Además, el decreto establece que por los Q1 mil 192 millones restantes el Minfin debe efectuar los reordenamientos presupuestarios necesarios, pero aún no han sido divulgados.

Hace dos semanas el Minfin indicó que se busca utilizar fondos que se prevén no ejecutar durante este ejercicio fiscal del 2026.

Iniciará pago a importadores

Acerca de la periodicidad del pago a los importadores, el funcionario refirió que se tiene programado efectuar pagos semanales.

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Aunque considera que la primera ocasión llevará un poco más de tiempo porque se están ajustando los procedimientos, expuso que una vez comience el primer pago se tiene previsto efectuar los desembolsos cada viernes.

El artículo 4 del Decreto 11-2026 refiere que el MEM reconocerá el monto del subsidio a los importadores de combustibles registrados ante la Dirección General de Hidrocarburos.

Esto se hará previa verificación de la información reportada por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y de la documentación que respalde la reducción aplicada en el precio del combustible en la cadena de comercialización, lo cual debe ir reflejado en todas las facturas de la cadena, incluyendo las que emitan las gasolineras al consumidor final.