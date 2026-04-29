Subsidio a combustibles aún no se aplica en todas las gasolineras y el MEM explica la estructura de precios

También surgió incertidumbre entre las estaciones de servicio, debido a que se adelantó la fecha de implementación, ya que las autoridades habían anunciado que cobraría vigencia el 1 de mayo. En tanto, algunos usuarios consultan en qué gasolineras ya se aplica la subvención y cómo debe observarse el precio en bomba y en las facturas.

Con el inicio de vigencia del acuerdo ministerial 189-2026, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) estableció el mecanismo de cálculo para determinar los precios de referencia de venta en terminal (ex rack) y los precios de referencia al consumidor final, para implementar el subsidio aprobado en la Ley de Apoyo Social Temporal para los Consumidores de Diésel y Gasolinas.

El viceministro de Energía y Minas encargado del tema de Hidrocarburos, Erwin Barrios, explicó que solo a los combustibles despachados por los importadores a partir de este martes 28 de abril se les aplica el subsidio.

En el caso del diésel y las gasolinas existentes en los expendios, no son afectos al descuento que entró en vigencia el martes, y debido a ello aún hay gasolineras con precio normal, añadió el funcionario. Explicó que los volúmenes se controlan cuando salen del importador y considera que los expendedores han debido administrar de forma eficiente sus inventarios para despachar pronto combustibles con la rebaja.

Enrique Meléndez, director ejecutivo de la Asociación Guatemalteca de Expendedores de Gasolinas (Ageg), explicó que la implementación aún no es generalizada y que ya la aplican las gasolineras que no tienen inventario, según la forma en que manejan la estación, aunque dijo que la mayoría aún no la ha implementado.

“El tema es agotar los inventarios, porque cuando se le dice al público que ya entró el subsidio nos genera mucho reclamo en las estaciones de servicio y tergiversaciones como ya está pasando porque las personas no comprenden que esto lleva un proceso, además que cuesta vender esos inventarios porque el diferencial de precio (entre el precio con y sin subsidio) es muy alto”, expuso.

Agregó que la forma en que quedó establecida la implementación del subsidio genera este tipo de situaciones, que al final impactan económicamente a algunas estaciones, porque o les es difícil terminar sus inventarios, o deberán analizar si bajan los precios sin subsidio para poder venderlo y adquirir nuevo cargamento con la subvención.

El directivo indicó que aún no saben cuántas de las 2,100 estaciones ya aplican el subsidio, porque algunas ya iniciaron a cargar este martes combustible con la subvención, pero expuso que en un día no se puede proveer a todas; además, que hay estaciones que tienen inventario que compraron del lunes 27 hacia atrás, sin descuento.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

“Esto lleva un proceso y va a llegar en algunos días”, agregó, al indicar que estiman que en alrededor de dos o tres días, conforme se vayan agotando los inventarios, se irá estandarizando el precio al consumidor final. Pero también podría tardar más, ya que se deberá observar quiénes pueden mantener el precio sin subsidio mientras agotan el combustible existente, porque como no es inventario actual cuesta más venderlo por el precio.

Consultado si algunas gasolineras podrían rebajar los precios, aunque sea inventario existente, Meléndez dijo que no lo puede asegurar. Cree que si no lo logran vender podría ser una política que implementen, pero explicó que el diferencial es muy alto y no sabe cómo lo manejará cada estación.

Algunos usuarios expresaron dudas porque el precio en bomba y en la factura ya tienen la rebaja, pero no les aparece en el documento el aviso del monto de subsidio.

Al respecto, Meléndez dijo que ese cambio en la factura no depende del expendio, sino de las empresas que les prestan el servicio para facturación y deberán agregar el aviso.

Los precios en la valla de esta gasolinera ya muestran el descuento por el subsidio para el galón de diésel y gasolinas, el 28 de abril; sin embargo, la medida aún no se ha generalizado. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González).

Sin embargo, indicó que eso se da por la misma incertidumbre, ya que habían anunciado la fecha de inicio para el 1 de mayo, fecha para la cual se preparaban las gasolineras, pero se les informó el lunes 27 de abril, por la tarde-noche, que se empezaría a aplicar el martes 28.

“Por la misma incertidumbre de que no se sabía cuándo ingresaba esto ha generado problemas, porque un aviso como ese hay que ponerlo (en la factura, en el momento en que la estación agote inventarios) y se vuelve una situación compleja porque regularmente no se agotan los tres productos al mismo tiempo, y por eso el sector pedía que se les informara con anticipación la fecha para prepararse”.

“Aunque se había anunciado para el 1 de mayo, no hubo certeza en la fecha de inicio para poder prepararnos de mejor forma”, agregó el directivo de Ageg.

Acerca del contenido del acuerdo 189-2026, refirió que aún piden información que no está en dicho documento; aunque aparece la fórmula de cómo lo van a establecer, no figuran algunos montos, como costos de operación y otros, mencionó.

Los precios en la valla de esta gasolinera aún no muestran el descuento por el subsidio por galón de diésel y de gasolinas, el 28 de abril. Según la Ageg y el MEM, algunas gasolineras aún tienen existencia de inventarios adquiridos antes de la vigencia de la subvención. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González).

Desde la duda sobre la fecha de inicio surgió la primera inquietud, ya que no se dio certeza con suficiente antelación acerca de cuál sería el proceso y la fecha de inicio, resumió.

La postura del MEM

Consultado el MEM acerca de si la baja de los precios en bomba se deriva de la aplicación del subsidio o de una disminución por los precios internacionales, el viceministro explicó que se debe a la aplicación del apoyo de emergencia a los combustibles.

Agregó que toda gasolinera que haya recibido combustible afecto al apoyo de emergencia deberá venderlo con el precio ya rebajado.

Las estaciones de servicio que vendan combustible rebajado por el apoyo de emergencia deben emitir factura con la nota correspondiente, añadió. Sin embargo, refirió que es posible que haya casos en los que la estación esté saliendo de sus reservas a menor precio; en tal sentido, no pueden emitir factura con la nota del apoyo.

Dio a conocer que se puede denunciar cualquier irregularidad al teléfono 1544 o en las páginas del MEM y de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco).

También está el caso de gasolineras que tienen inventario existente, pero le bajan el precio por decisión propia; en ese caso no deben incluir el aviso del descuento del subsidio, dijo el funcionario.

Recomiendan más controles

Consultado el analista Paul Boteo, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Desarrollo, quien recientemente dijo que no estaba de acuerdo con el subsidio generalizado, considera que la implementación puede ser exitosa, porque se monitorea el precio de venta en la terminal y luego se colocan los precios de referencia en los distintos departamentos. Sin embargo, cree que será necesaria una labor exhaustiva de monitoreo y control en todo el país para verificar que se cumpla con lo establecido.

Se deberá verificar por qué no se ha implementado en todas las gasolineras o cuándo se generalizará; además, se debe ser muy estricto en el monitoreo, porque se estará dando dinero a las empresas importadoras.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

Consultado si se ha diluido el efecto del subsidio con las alzas recientes de Q1.50 en el diésel y Q2 en las gasolinas, el ejecutivo cree que no necesariamente se debe a una estrategia malintencionada de las empresas, ya que el precio del petróleo “ha sido demasiado volátil en las últimas semanas” y cambia casi con cada noticia buena o negativa sobre el conflicto en Irán, e insistió en que lo importante es que se siga monitoreando el precio de venta en la terminal.

Procesos y factores

Respecto del mecanismo, se estableció que el MEM, por medio de la DGH, calculará semanalmente el precio de referencia de venta en terminal (ex rack) y el precio de referencia al consumidor final de diésel y gasolinas en las cabeceras departamentales y sus municipios.

Para la aplicación del subsidio, la estructura del precio de los combustibles se basa en al menos tres elementos: el precio en el puerto de origen (con precios de referencia internacionales), el flete marítimo y el costo total puesto en Guatemala.

Para ello se definen varios conceptos y procedimientos en el acuerdo ministerial.

En esta nota puede consultar los primeros precios de referencia emitidos por el MEM para la implementación del subsidio:

Entra en vigor el subsidio al combustible en Guatemala: esta es la tabla oficial de precios de referencia