Guatemala
¿Qué tanto bajaron gasolina y diésel y en qué departamentos se encuentra el combustible más barato?
El ajuste responde a la entrada en vigencia del subsidio aprobado por el Congreso, que ya empieza a reflejarse en gasolineras del país. El diésel registra la mayor caída.
El Ministerio de Energía y Minas (MEM) publicó los precios de referencia de los combustibles que estarán vigentes del 28 de abril al 4 de mayo de 2026, en el marco de la entrada en vigor del subsidio establecido en la Ley de Apoyo de Emergencia para los Consumidores de Diésel y Gasolinas.
De acuerdo con la tabla oficial, en la Ciudad de Guatemala el precio de referencia en modalidad de autoservicio quedó en Q36.76 para gasolina superior, Q35.76 para gasolina regular y Q34.32 para el diésel por galón.
Al comparar estos valores con el monitoreo del 16 de abril en el área metropolitana, se evidencia una reducción significativa:
- Gasolina superior: bajó de Q39.21 a Q36.76 (−Q2.45)
- Gasolina regular: bajó de Q38.21 a Q35.76 (−Q2.45)
- Diésel: bajó de Q42.03 a Q34.32 (−Q7.71)
En estaciones que operan con servicio completo, la disminución puede alcanzar hasta Q5 en gasolinas y cerca de Q8 en diésel.
¿Dónde es más barato el combustible?
Según los precios de referencia en cabeceras departamentales, el combustible más barato se ubica en:
- Puerto Barrios, Izabal
Gasolina regular: Q35.55
Gasolina superior: Q36.55
Diésel: Q34.11
En contraste, los precios más altos se registran en:
- Flores, Petén (cabecera)
Gasolina regular: Q36.91
Gasolina superior: Q37.91
Diésel: Q35.47
- Municipios de Petén (más elevados por costos de transporte)
Gasolina regular: hasta Q39.91
Gasolina superior: Q39.11
Diésel: Q38.47
Esta diferencia responde al costo del flete terrestre, que incide más en departamentos alejados de las terminales de almacenamiento, según ha explicado la cartera y el sector de hidrocarburos.
MEM establece acuerdo
El MEM publicó este martes 28 de abril un acuerdo ministerial 189-2026, con el que se establece el mecanismo de cálculo para determinar los precios de referencia en terminal (Ex-rack), y los de referencia al consumidor final para la implementación del subsidio, vigente desde este 1 de mayo.
Con esta medida:
- Se oficializan los precios de referencia semanales.
- Las gasolineras deben exhibirlos en un lugar visible.
- La Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) utilizará estos parámetros para supervisar el mercado.
El acuerdo establece que los precios aplican en los 22 departamentos del país y serán actualizados semanalmente por la Dirección General de Hidrocarburos (DGH).
En la práctica, la reducción ya comienza a trasladarse al consumidor, especialmente en el diésel, que muestra la caída más pronunciada impulsada por el apoyo estatal.
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