¿Qué tanto bajaron gasolina y diésel y en qué departamentos se encuentra el combustible más barato?

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) publicó los precios de referencia de los combustibles que estarán vigentes del 28 de abril al 4 de mayo de 2026, en el marco de la entrada en vigor del subsidio establecido en la Ley de Apoyo de Emergencia para los Consumidores de Diésel y Gasolinas.

De acuerdo con la tabla oficial, en la Ciudad de Guatemala el precio de referencia en modalidad de autoservicio quedó en Q36.76 para gasolina superior, Q35.76 para gasolina regular y Q34.32 para el diésel por galón.

Al comparar estos valores con el monitoreo del 16 de abril en el área metropolitana, se evidencia una reducción significativa:

Gasolina superior: bajó de Q39.21 a Q36.76 (−Q2.45)

Gasolina regular: bajó de Q38.21 a Q35.76 (−Q2.45)

Diésel: bajó de Q42.03 a Q34.32 (−Q7.71)

En estaciones que operan con servicio completo, la disminución puede alcanzar hasta Q5 en gasolinas y cerca de Q8 en diésel.

¿Dónde es más barato el combustible?

Según los precios de referencia en cabeceras departamentales, el combustible más barato se ubica en:

Puerto Barrios, Izabal

Gasolina regular: Q35.55

Gasolina superior: Q36.55

Diésel: Q34.11

En contraste, los precios más altos se registran en:

Flores, Petén (cabecera)

Gasolina regular: Q36.91

Gasolina superior: Q37.91

Diésel: Q35.47

Municipios de Petén (más elevados por costos de transporte)

Gasolina regular: hasta Q39.91

Gasolina superior: Q39.11

Diésel: Q38.47

Esta diferencia responde al costo del flete terrestre, que incide más en departamentos alejados de las terminales de almacenamiento, según ha explicado la cartera y el sector de hidrocarburos.

MEM establece acuerdo

El MEM publicó este martes 28 de abril un acuerdo ministerial 189-2026, con el que se establece el mecanismo de cálculo para determinar los precios de referencia en terminal (Ex-rack), y los de referencia al consumidor final para la implementación del subsidio, vigente desde este 1 de mayo.

Con esta medida:

Se oficializan los precios de referencia semanales.

Las gasolineras deben exhibirlos en un lugar visible.

La Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) utilizará estos parámetros para supervisar el mercado.

El acuerdo establece que los precios aplican en los 22 departamentos del país y serán actualizados semanalmente por la Dirección General de Hidrocarburos (DGH).

En la práctica, la reducción ya comienza a trasladarse al consumidor, especialmente en el diésel, que muestra la caída más pronunciada impulsada por el apoyo estatal.

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