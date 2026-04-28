Subsidio a los combustibles 2026: inventarios generan incertidumbre en gasolineras

Los expendedores refieren que tienen dudas respecto de cómo la aplicación del subsidio afectará a las estaciones por el manejo de inventarios y los precios que se deberán aplicar a los combustibles existentes en las gasolineras al momento de entrar en vigencia la disposición y a los nuevos abastecimientos, por lo que podrían tener que absorber pérdidas, según indicó Enrique Meléndez, director ejecutivo de la Asociación Guatemalteca de Expendedores de Gasolina (AGEG).

Además, refirió que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) deberá emitir un acuerdo ministerial en el que se establezca la metodología para obtener los precios de referencia.

Combustible en existencia

Meléndez refirió que la forma de implementar el subsidio es casi igual a cómo se aplicó en el 2022. Una de las dudas es el manejo de inventarios en el ingreso y en la salida, ya que para una gasolinera es complejo y no se tomaron en cuenta las observaciones del sector, por lo que esperan ver cómo se logra manejar esta situación en las estaciones de servicio.

La duda es que las autoridades dicen que los expendios pueden seguir vendiendo el producto que tengan en inventario hasta que se agote, sin aplicar la rebaja, porque fue adquirido cuando no estaba en vigencia el subsidio, agregó.

Según explica Meléndez, enfrentan la dificultad de que algunas estaciones podrían agotar antes su inventario; sin embargo, las que no lo han agotado y deban vender sin subsidio podrían no tener compradores o disminuir la afluencia, porque el producto estará a precios más altos. Por lo tanto, las estaciones de servicio que aún tengan inventario tendrían que absorber pérdidas fuertes.

“Podríamos seguir vendiendo a los precios que tenemos mientras todavía contemos con inventario sin subsidio. Pero el problema es que, entre la cantidad de estaciones que hay y todo el modelo, algunas ya van a tener subsidio; entonces, las que no lo tengan, la duda es quién les va a comprar a esos precios sin subsidio”, y se está viendo cómo lograr manejar la situación.

Consultado al respecto, el viceministro de Energía y Minas, encargado del tema de Hidrocarburos, Erwin Barrios, refirió que el artículo 8 lo regula e indica que, cuando se tengan inventarios de diésel y gasolinas adquiridos previo a la entrada en vigencia del apoyo de emergencia, no estarán obligados a aplicar el beneficio hasta agotar dicho inventario.

Dicho artículo, según el documento publicado, se refiere al inventario en las estaciones de servicio. Establece que los titulares de licencia de operación que tengan inventario de diésel y gasolinas adquiridas previo a la entrada en vigencia del subsidio no están obligados a aplicarlo ni a aplicar el precio de referencia al consumidor final hasta agotar dicho inventario. Para ello deberán informar la cantidad de producto adquirida mediante factura de compra, la cual será revisada por el Equipo de Verificación para determinar el volumen al que no le es aplicable el beneficio.

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Contrario a ello, en las gasolineras que, al vencimiento del plazo del subsidio, cuenten con inventario, se deberá aplicar el beneficio hasta agotar el producto adquirido al amparo del mismo; de igual forma, será verificado al final del período para determinar el volumen al que le es aplicable.

Precios de referencia y traslado

En cuanto a la operación y traslado del apoyo social temporal, se establece que solo se reconocerá el subsidio a los importadores de diésel y gasolinas que opten ante el MEM y reflejen la disminución correspondiente en el precio de venta en terminal (Ex Rack), de conformidad con la ley y el reglamento.

Los importadores deberán despachar desde sus instalaciones el producto facturado con la disminución correspondiente, para asegurar su traslado en la cadena de comercialización hasta el consumidor final.

Según el artículo 5 del reglamento, el MEM deberá establecer, por medio de un acuerdo ministerial, el mecanismo de cálculo para determinar los precios de referencia y, con base en ello, la Dirección General de Hidrocarburos fijará los precios de referencia de venta en terminal (Ex Rack) y al consumidor final en estaciones de servicio de cabeceras departamentales.

También se establece que, cuando las condiciones del mercado internacional incidan en el mercado nacional, el MEM podrá actualizar el precio de referencia nacional y los rangos de variación al consumidor final, para lo cual deberá considerar las condiciones internacionales y aplicarlas a las modalidades de despacho existentes.

Al respecto, Meléndez refirió que están a la espera del acuerdo ministerial del MEM para conocer cómo quedará la aplicación del subsidio y el detalle de cómo se establecerá el precio de referencia, tanto ex rack al salir de las importadoras como en estaciones de servicio, y a ese precio se le deberá restar el subsidio.

Además, se deberá establecer la periodicidad de dichos precios o su revisión. Si alguna importadora vende el producto a un precio mayor, estaría infringiendo el decreto y habría sanciones, agregó.

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En tanto, Barrios refirió que este lunes 27 el MEM envió para su publicación en el diario oficial el Acuerdo Ministerial 189-2026, que contiene la información sobre cómo se aplicará el subsidio.

Según el ministro de Energía y Minas, Víctor Ventura, se tiene el compromiso de que el subsidio entre en vigencia el 1 de mayo próximo.

Nuevas alzas y dudas

Luego de varias semanas al alza, los precios de los combustibles al consumidor final en Guatemala ya venían estables o a la baja entre el 9 y el 20 de abril, según el monitoreo del MEM; sin embargo, conforme se acerca la fecha anunciada para que entre en vigencia el subsidio, empezaron a subir de nuevo.

Consultado al respecto, el viceministro indicó que los precios han mantenido la incertidumbre que trasladan las condiciones internacionales derivadas de la guerra en Medio Oriente.

Agregó que el MEM, por medio de la Dirección General de Hidrocarburos, calcula y publica los precios de referencia con base en la información internacional contenida en Platts, y verifica que los expendios reflejen en el mercado nacional esas condiciones. También indicó que se realizan monitoreos y que, al detectar de oficio o por denuncia una distorsión de precios, se generan expedientes que se trasladan a la Diaco para que proceda con las denuncias correspondientes.

Respecto de cómo se garantizará que el subsidio llegue al consumidor final, el funcionario refirió que el modelo establecido es que el combustible, ya con el apoyo temporal aplicado, se despacha de los importadores a los distribuidores; por lo tanto, cuando llega a las gasolineras ya incluye el descuento.

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Además, en las vallas de las estaciones deberá publicarse el precio de referencia con el descuento correspondiente, mientras que la Diaco hará las fiscalizaciones para evitar abusos. El Plan Centinela se mantiene activo para verificar calidad, cantidad y precio correctos.

Respecto de las nuevas alzas, Meléndez expuso que los expendios no están aplicando una práctica irregular y que los proveedores han realizado ajustes al producto que les venden, los cuales trasladan y reflejan en las vallas y en los precios al público.

El Ministerio de Energía y Minas publicó el reglamento del subsidio a combustibles, que establece controles en la cadena de comercialización y define la coordinación con la SAT para su verificación.https://t.co/Mp8ROXoldg — Prensa Libre (@prensa_libre) April 27, 2026

Agregó que el precio internacional ha reflejado nuevamente incrementos. “Nosotros estamos reflejando los precios en que nos están vendiendo los proveedores, y los proveedores están viendo que el mercado internacional se ha incrementado en la última semana”, y se puede observar que el precio de las gasolinas y el diésel, es decir, el producto refinado, ha subido más que el petróleo.

Meléndez refirió que muchas personas observan los precios futuros, que son los que generalmente se publican, pero también deben considerarse los precios spot, que suelen ser más altos que los futuros.

Surgen preocupaciones

Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), insistió en que el subsidio debería aplicarse directamente por las gasolineras a los consumidores finales por medio de cada factura electrónica en línea que se emita, y que con base en estas los expendios cobren el subsidio al MEM. Sin embargo, refirió que se optó de nuevo por entregarlo a los importadores, como en administraciones anteriores.

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Debido a ello, expuso, pueden surgir dudas sobre si el subsidio realmente está llegando a los usuarios finales. Agregó que deberá verificarse por el MEM y las autoridades correspondientes si las alzas recientes son justificadas y si siguen el comportamiento del precio internacional.

La otra preocupación mencionada por Barrientos es que, según noticias publicadas, el Ministerio Público refirió que no ha encontrado especulación en los casos de denuncias recibidas contra expendios; sin embargo, considera que se deberá seguir investigando incluso a los importadores.

Se buscó la opinión de la Gremial de Empresas Importadoras de Hidrocarburos (GEIH), pero no han respondido a la solicitud.