Subsidio gasolina en Guatemala: estaciones deberán publicar precio de referencia establecido

El Gobierno informó que avanza en la implementación del subsidio a los combustibles contemplado en el Decreto 11-2026, Ley de Apoyo de Emergencia para los Consumidores de Diésel y Gasolinas, medida que se aprobó en el Congreso para mitigar el impacto del alza internacional de los precios, que ya llevan varios meses afectando a la población guatemalteca.

El viceministro de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (MEM), Erwin Barrios, confirmó que ya se trabaja en la elaboración del reglamento que permitirá aplicar el beneficio.

De acuerdo con el funcionario, este proceso es clave para definir los aspectos técnicos del subsidio, que contempla una reducción de Q5 por galón en gasolinas superior y regular, y de Q8 en el diésel.

Como parte de la implementación, las gasolineras deberán publicar el precio de referencia establecido por el MEM, lo que permitirá a los consumidores comparar y elegir opciones más convenientes, considera la institución.

Subsidio será compensado a importadoras

Barrios aclaró que la medida no representa una ganancia para las empresas distribuidoras, ya que el Estado cubrirá únicamente la diferencia que dejará de pagar el consumidor.

“El dinero que no va a pagar el consumidor se le pagará a la importadora por parte de este apoyo temporal. Estamos anticipando acciones para tener listo el reglamento dentro del plazo posterior a su publicación que fue establecido”, explicó.

El subsidio surge en un contexto de volatilidad internacional en los precios del petróleo, con el objetivo de reducir la presión económica sobre los hogares guatemaltecos, refiere un comunicado compartido por el MEM.

Medida temporal y sujeta a evaluación

Según el MEM, el apoyo tiene carácter temporal y estará sujeto a evaluaciones conforme a las condiciones del mercado internacional.

Además, las autoridades aseguran que el objetivo de esta política es contribuir a estabilizar los costos, especialmente en sectores que dependen directamente del uso de combustibles, para favorecer la actividad económica del país.

Dudas sobre el impacto

Con esta medida, el Gobierno también pretende fortalecer la transparencia y fomentar la competencia en el mercado de combustibles. Sin embargo, analistas refieren de que la medida sea más focalizada para que el consumidor y la población puedan percibir una mejora.

Según Paul Boteo, director ejecutivo de la fundación Libertad y Desarrollo, el subsidio no se entrega directamente a los usuarios, sino a las empresas distribuidoras. Esto genera dudas sobre si la rebaja se reflejará plenamente en el precio final que paga el consumidor.

Por lo anterior, la efectividad del subsidio dependerá del momento en que se apruebe, la duración de la crisis y el impacto que tenga en las finanzas públicas, refiere Boteo.