Cómo será el subsidio de la gasolina y diésel en Guatemala

Los consumidores guatemaltecos de gasolina y diésel verán reflejados nuevos precios en las bombas de despacho de las estaciones de servicio, con una reducción de Q5 y Q8, como lo aprobó el Congreso de la República la noche del martes 14 de abril por ley.

El proceso durará aproximadamente de 10 a 15 días, mientras se concluyen los procedimientos legislativos, la reglamentación y la publicación por parte de las autoridades involucradas, para que cobre vigencia la “Ley de Apoyo de Emergencia para los Consumidores de Diésel y Gasolina”.

Combustibles bajarán en los próximos días

Los precios de referencia en la modalidad de autoservicio son de Q37.99 para la gasolina regular y, con la aplicación de la subvención de Q5, quedará en Q32.99. Para la gasolina superior, de Q38.99, con la implementación de la ley, quedaría en Q33.99.

El galón de diésel, que se cotiza este miércoles 15 de abril en Q41.69, con la subvención de Q8, quedaría en Q33.69.

Estos valores son de referencia para el área metropolitana y en la modalidad de autoservicio.

La diferencia con el servicio completo es de Q1 en el área metropolitana y varía en relación con las estaciones del interior del país.

Si el precio de los productos refinados sube o baja, mientras dure la vigencia de la ley, el subsidio deberá reflejar esa variación.

Subsidio a combustibles tendrá vigencia de 90 días

De acuerdo con la “Ley de Apoyo de Emergencia para los Consumidores de Diésel y Gasolina”, la medida cobrará vigencia durante tres meses, equivalentes a 90 días, a partir de la publicación del reglamento del decreto.

El decreto indica que el traslado del beneficio se aplicará en la cadena de distribución y comercialización a los importadores de diésel y gasolina superior y regular que se encuentren registrados en la Dirección General de Hidrocarburos (DGH) del Ministerio de Energía y Minas (MEM).

Los importadores deberán reflejar la disminución del monto correspondiente al apoyo social temporal en el precio de venta en terminal (almacenes en puerto), también conocido como ex rack.

La medida cobrará vigencia durante tres meses, equivalentes a 90 días, a partir de la publicación del reglamento del decreto.

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y el MEM deberán establecer los mecanismos y la periodicidad en el reglamento de la ley para determinar el monto descontado por persona individual o jurídica importadora, en concepto de apoyo social temporal.

En todas las facturas emitidas en la cadena de comercialización se deberá consignar la anotación del apoyo social temporal establecido en la ley.

Importadores recibirán subsidio tras control estatal

La ley aprobada indica que el Ministerio de Energía y Minas (MEM), en los procedimientos que realizará, reconocerá el monto correspondiente al apoyo social temporal a los importadores de combustibles registrados en la Dirección General de Hidrocarburos (DGH), previa verificación de la información reportada por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y de la documentación que respalde la reducción aplicada al precio del combustible en la cadena de comercialización.

Congreso aprueba Q2 mil millones para subsidio

Sobre el financiamiento del apoyo social temporal, el Congreso aprobó un monto de Q2 mil millones, que será cubierto mediante una readecuación presupuestaria que deberá realizar el Ministerio de Finanzas.

El decreto indica que el monto máximo para efectuar la readecuación será de hasta Q1 mil 192 millones.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) estará a cargo de la ejecución presupuestaria, es decir, en su presupuesto se cargará la aplicación de la subvención.