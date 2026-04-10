Transportistas de carga aumentarán tarifas por alza en combustibles y cuestionan falta de apoyo estatal

El sector se pronunció por medio de un comunicado en el cual aparecen los nombres de ocho entidades, y señaló que, desde el inicio de la actual escalada en los precios de los combustibles, el gremio ha efectuado propuestas para mitigar los efectos de esa alza.

Sin embargo, este 10 de abril señalan que han agotado todas las instancias de diálogo técnico y político ante el Gobierno central y el Congreso de la República, a los cuales han presentado propuestas concretas orientadas a la implementación de un apoyo económico temporal, sin obtener respuestas positivas.

El objetivo, según argumentan en el comunicado, es evitar que el impacto de estos costos externos se traslade directamente al consumidor final y afecte la cadena de suministros del país. No obstante, refirieron que, a pesar de las gestiones “y de haber respaldado con datos técnicos la urgencia de una intervención estatal, las autoridades competentes no atendieron la magnitud de esta crisis ni las propuestas planteadas”.

Explican que el transporte de carga constituye la columna vertebral de la economía nacional, pero que el incremento sostenido en el precio del diésel, sumado al aumento de otros insumos operativos, “ha generado una situación insostenible que impide a nuestras empresas continuar absorbiendo pérdidas”.

Por ello, aplicarán ajustes en las tarifas de sus servicios, los cuales, aseguran, se basan en criterios técnicos, con el fin de garantizar la continuidad, estabilidad y sostenibilidad del servicio.

Ante tal decisión, solicitan a los clientes y a la población en general comprensión por esta medida de ajuste de tarifas, la cual atribuyen “es a consecuencia directa de la falta de acción oportuna por parte del Estado frente a una problemática que impacta a todos los sectores productivos”.

Refieren que seguirán operando bajo principios de legalidad, eficiencia y responsabilidad, pero en condiciones económicas que permitan la viabilidad del sector.

Entre las entidades cuyo logo aparece en el boletín están la Coordinadora Nacional de Transportes (CNT), Cámara de Transportistas Centroamericanos (Catransca), Gretrac, ATI, Gretec, Cámara Guatemalteca de Transporte de Carga, ATPQ, ACAT.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

El presidente de la República, Bernardo Arévalo, durante una visita a Retalhuleu, respondió que ya enviaron una iniciativa de ley para mitigar el aumento en el precio del combustible, pero que el Congreso no ha avanzado.

Refirió que, con esa iniciativa, presentada por diputados oficialistas, proponen un subsidio al diésel y a la gasolina para mitigar esa alza.

El mandatario dijo que la propuesta se envió hace más de 10 días, antes de Semana Santa, y que el Gobierno hubiera querido que los subsidios se conocieran y aprobaran en ese entonces, pero que el Legislativo no ha avanzado en el trámite. Agregó que han surgido otras propuestas; sin embargo, considera que la del subsidio es la mejor, y espera que, ya sea esta u otra, se conozcan las iniciativas y se aprueben a la brevedad las medidas necesarias.

También mencionó otras medidas que analizan, como un subsidio al precio del gas. Además, comentó que hay una tregua en el conflicto en el golfo Pérsico, lo cual ha incidido en una baja en los precios, y espera que se refleje lo antes posible.