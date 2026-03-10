Claves del aumento del diésel en Guatemala: Gremiales alertan de posibles alzas al transporte de carga y pasajeros

Enrique Meléndez, director ejecutivo de la Asociación Guatemalteca de Expendedores de Gasolina (Ageg), al ser consultado sobre las declaraciones del Presidente de la República, Bernardo Arévalo, acerca de una posible especulación en los precios, destacó que “generalmente en temas de petróleo existe la especulación, pero eso ocurre en los mercados financieros, no en las estaciones de servicio”.

Explicó que se trata de inversionistas que compran contratos anticipados y venden cuando el precio baja; es decir, grandes grupos financieros o fondos de pensiones que operan en los mercados financieros y especulativos.

“Las estaciones de servicio son el último eslabón en la cadena de comercialización, no tienen cómo definir precios. Básicamente son tomadoras de precios que reciben de parte de sus proveedores, únicamente adicionando el margen de la estación. Entonces no vemos que pueda existir un tema especulativo”, afirmó Meléndez.

Añadió que existe una amplia red de estaciones de servicio, con más de 2 mil 100 en el país. “Es muy difícil ver un aspecto de este tipo; lo que existe es una competitividad en el precio que hemos visto siempre en el mercado local”, remarcó.

Transporte de carga y de pasajeros

Los sectores de transporte de carga y de pasajeros en el área extraurbana refieren que las alzas de los combustibles, especialmente del diésel, registradas en la última semana les afectan y que no podrán sostener los precios al usuario.

Para ambos sectores, el diésel representa alrededor del 30% de sus costos de operación, explican directivos.

Alza del diésel de 27.5% en el 2026 presiona costos del transporte

Desde enero al 9 de marzo, el diésel ha subido Q9.45, lo que representa 27.5%, informó la Cámara Guatemalteca de Transporte de Carga (CGT), la cual expone que el transporte atraviesa una situación crítica como consecuencia del incremento sostenido en el precio del diésel, y otros aumentos en los costos operativos, como el alza al salario mínimo, el encarecimiento de repuestos, lubricantes y otros insumos.

La entidad indicó en un comunicado que esto ha generado una presión significativa sobre la estructura de costos del transporte y “afecta la viabilidad financiera de las empresas que garantizan el abastecimiento de productos esenciales, materias primas y bienes de consumo”, por lo que deben realizar una revisión de las tarifas del servicio de transporte de carga.

Además, dio a conocer que presentó al Gobierno y al Congreso de la República una serie de propuestas técnicas orientadas a mitigar el impacto de estos incrementos y a preservar la estabilidad de la cadena logística, y hace un llamado a las autoridades para que, en conjunto con el sector, se generen soluciones viables y sostenibles.

En tanto Héctor Fajardo, directivo de la Cámara de Transportistas Centroamericanos (Catransca), explicó que los incrementos en el precio del barril de petróleo no solo afectarán a Guatemala, sino también a otros países por el movimiento alcista registrado en los últimos días debido al conflicto geopolítico internacional, sobre todo por la paralización de cargueros que se transportan por el estrecho de Ormuz.

En el área metropolitana se han observado precios de Q33 por galón de diésel, pero en algunos departamentos ya se ubican por encima de Q35, sobre todo en áreas más lejanas, dijo el directivo al hablar de los impactos, ya que recordó que el diésel es el principal componente en la estructura de costos del transporte, ya que representa alrededor del 30%.

Entonces, al subir el precio también aumenta el costo. “Lo más probable es que empiecen a subir los servicios de transporte, porque si no se vuelve insostenible el costo. Y tiene que subir por estos momentos, no porque se quiera o no, sino porque la condición para poder garantizar la prestación del servicio es que se tiene que cobrar más, porque está subiendo el precio”, remarcó.

La Cámara Guatemalteca de Transporte de Carga CGT busca soluciones ante incremento sostenido del combustible. pic.twitter.com/iMsVavPrOh — CGT_GT (@CamaraGuate) March 9, 2026

Recordó que ahora no es una decisión unilateral del sector transporte sobre los ajustes, sino una condición de mercado.

Las empresas de transporte de carga ya cuentan con contratos con sus clientes, en los cuales se establecen cláusulas para que, al registrarse incrementos en ciertos porcentajes del combustible, se aplique de manera automática un ajuste indexado.

Transporte de pasajeros

Carlos Vides, presidente de la Gremial de Transporte Extraurbano de Guatemala (Gretexpa), indicó que el sector solicitará públicamente al presidente de la República, Bernardo Arévalo; a la vicepresidenta, Karin Herrera, y a diputados al Congreso que deleguen a sus representantes para dialogar acerca de las recientes alzas al diésel, ya que los costos de operación se han elevado en los últimos días.

Para el transporte de pasajeros, el diésel representa entre 30% y 35% de los costos de operación.

Los precios de los pasajes son muy variados; dependen de la ruta, la distancia y la topografía, pero podrían subir entre 10% y 15% por cada pasaje, respondió Vides.

Gretexpa tiene previsto divulgar este martes por la mañana un comunicado exponiendo la situación y solicitando un diálogo urgente.

La solicitud de diálogo es para pedir un subsidio para el transporte comercial (placas C) que consume diésel, explicó el directivo.

Vides agregó que están conscientes de que es un fenómeno externo de carácter geopolítico, pero que de igual forma les afecta. Por ello buscarán el diálogo para transmitir a las autoridades que no quieren incrementar los precios del pasaje ni dañar la economía familiar, pero que, al ritmo del incremento que tuvo el diésel en la última semana, es insostenible absorber los costos.

El apoyo debe definirse en un máximo de una semana, porque de lo contrario tendrán que aplicar un incremento en los precios, ya que continúan comprando combustible caro y este sigue subiendo cada dos o tres días.

Vides insistió en la importancia de un diálogo urgente con las autoridades y con el director de la Dirección General de Transporte, que es la encargada de velar por los precios, y afirmó que no pueden mantener las tarifas en este momento, pero que no es culpa de los transportistas.

Respecto de lo mencionado por Arévalo acerca de la especulación de precios, Vides dijo que, de ser el caso, como el mandatario lo declaró, y si el Gobierno ya lo tiene detectado, debe identificar de forma clara a los responsables de la manipulación de precios o especulación.

“Si es cierto lo que el presidente dice, de que es una especulación, debería aplicarse la ley”, añadió.

Expendedores ven viable bajar impuestos a combustibles

Al preguntarle sobre alguna medida compensatoria, como un subsidio, similar al aplicado durante la pandemia, el directivo afirmó que esa situación aún no se ha evaluado.

Recordó que el tema del subsidio implica que alguien siempre termina pagándolo, por lo que se deben evaluar las condiciones y si se llegara a solicitar algún mecanismo mínimo.

En todo caso, una alternativa podría orientarse más hacia una reducción de los impuestos a los combustibles, en el sentido de que se elimine temporalmente parte o la totalidad del monto.

Reiteró que cualquier situación que distorsione el precio termina siendo pagada por alguien.

Meléndez afirmó que durante el fin de semana hubo un ajuste de Q1.50 en el galón de gasolina y de Q2 en el diésel.

Añadió que Guatemala cuenta con un sistema de almacenamiento operado por las compañías importadoras que comercializan combustible en el país. Estas plantas, manejadas por las empresas, funcionan según sus necesidades y políticas de almacenamiento y rotación de inventarios.

Por lo general, se informa al Ministerio de Energía y Minas (MEM) sobre los niveles de inventario que se mantienen.

Presiones en el mercado local

Según el monitoreo de precios semanal del MEM, el precio promedio en modalidad de autoservicio en el área metropolitana se registra en Q33 para la gasolina superior, Q31.88 para la regular, y Q31.81 para el galón de diésel.

Los incrementos fueron de Q2.46, Q2.35, y Q3.53, donde se refleja que el mayor se registró en el diésel, ya que para las gasolinas el representa 8.06% y 7.96% respectivamente y para el diésel, significa 12.48%.

En la modalidad de servicio completo el comportamiento fue similar. La gasolina superior llegó a Q34.05; la regular a Q32.91 y el diésel en Q32.85.

En este caso el monto del incremento fue de Q2.47 (7.82%) en la gasolina superior; Q2.35 (7.69%) ; y el diésel de Q3.52 por galón (12%).

Comportamiento variado. Ayer, se registraron nuevos aumentos de precios de los combustibles en el país, y se observó un incremento algunas estaciones respecto del sábado último.

El sábado 7 de marzo la gasolina regular estaba e Q31.59 por galón, mientras que el lunes 9, se registraba en Q32.59 en algunas gasolineras. De igual forma la superior pasó de Q32.59 a Q34.09, mientras que el diésel estuvo en Q30.79, y ahora en Q33.29.

Los ajustes son de Q1.50 por galón de gasolina y Q2 por el galón de diésel, y las estaciones tardan entre uno a tres días para realizar el ajuste generalizado, explicó el directivo de la asociación.