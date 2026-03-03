Qué es el estrecho de Ormuz y por qué es clave para el 20% del petróleo mundial

El estrecho de Ormuz, una franja marítima estratégica ubicada entre Irán y Omán, es uno de los puntos más críticos para el comercio energético global. Por sus aguas transita aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial cada día, según CNN.

Su cierre interrumpiría el flujo de crudo y gas natural licuado (GNL) desde los principales productores del Golfo hacia Asia, Europa y otros mercados, lo que provocaría aumentos inmediatos en los precios internacionales y tensiones en los sistemas energéticos.

¿Qué es el estrecho de Ormuz y por qué es clave?

El estrecho conecta el golfo Pérsico con el mar Arábigo y constituye la única salida marítima para países como Arabia Saudita, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Irak. En su punto más angosto mide entre 33 y 34 kilómetros, con canales de navegación de apenas tres kilómetros por sentido, lo que lo convierte en un “cuello de botella petrolero crítico”, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), citada por CNN.

Más de 20 millones de barriles de petróleo diarios cruzan esta vía, además de una proporción significativa del comercio mundial de GNL. Debido a su ubicación estratégica, Irán controla su margen norte y ha utilizado históricamente la amenaza de cierre como herramienta de presión geopolítica.

Los países más afectados por un cierre

El mayor impacto se concentra en Asia, principal destino del crudo que atraviesa Ormuz.

China: Es el mayor importador mundial de petróleo y uno de los principales compradores de crudo del Golfo. Una interrupción elevaría sus costos energéticos y presionaría su actividad industrial y su comercio exterior.

Es el mayor importador mundial de petróleo y uno de los principales compradores de crudo del Golfo. Una interrupción elevaría sus costos energéticos y presionaría su actividad industrial y su comercio exterior. India: Depende en gran medida del petróleo proveniente de Medio Oriente. Un cierre afectaría su balanza energética y encarecería el combustible en una economía altamente sensible a los precios internacionales.

Depende en gran medida del petróleo proveniente de Medio Oriente. Un cierre afectaría su balanza energética y encarecería el combustible en una economía altamente sensible a los precios internacionales. Japón : Importa la mayor parte de su petróleo desde el Golfo. Su elevada dependencia externa lo expone a aumentos inmediatos en los costos de energía.

: Importa la mayor parte de su petróleo desde el Golfo. Su elevada dependencia externa lo expone a aumentos inmediatos en los costos de energía. Corea del Sur : Presenta un nivel de dependencia similar al japonés respecto al crudo del Golfo, lo que la convierte en una de las economías más vulnerables ante una interrupción prolongada.

: Presenta un nivel de dependencia similar al japonés respecto al crudo del Golfo, lo que la convierte en una de las economías más vulnerables ante una interrupción prolongada. Taiwán: Altamente dependiente de importaciones energéticas, enfrentaría presión inflacionaria y riesgos en su sector industrial.

Impacto fuera de Asia

Aunque Asia es la región más expuesta, Estados Unidos y Europa también sentirían las consecuencias a través del aumento global de los precios del petróleo y el gas. En EE. UU., el alza del combustible impacta directamente al consumidor y puede generar presión económica interna. En Europa, el encarecimiento del GNL intensifica la competencia con Asia por suministros alternativos.

El cierre no solo afectaría a los compradores. Países productores como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Irak y Qatar verían restringidas sus exportaciones. Qatar, uno de los mayores exportadores mundiales de GNL, depende casi totalmente de esta ruta marítima para enviar su producción a los mercados internacionales.

¿Existen rutas alternativas?

Según la EIA, existen muy pocas alternativas viables para sustituir el tránsito por Ormuz. Algunos países cuentan con oleoductos que permiten desviar parte del crudo hacia el mar Rojo u otras terminales, pero estas infraestructuras no operan generalmente a plena capacidad y no compensan completamente el volumen que circula por el estrecho.

El principal riesgo de un cierre prolongado es un shock energético internacional, con aumentos sostenidos en el precio del petróleo y del gas, presiones inflacionarias y volatilidad en los mercados financieros. Dado que por esta vía fluye cerca del 20% del petróleo mundial, cualquier interrupción tiene efectos inmediatos en la economía global.

El estrecho de Ormuz no es solo un paso marítimo estratégico: es uno de los pilares del equilibrio energético mundial. Su cierre impacta directamente a las principales economías asiáticas y genera repercusiones en cadena que alcanzan a Europa y Estados Unidos, reforzando su condición de punto neurálgico del comercio internacional de energía.