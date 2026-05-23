Video muestra cómo un hombre desenfunda un arma para amenazar y agredir a un agente de la PMT

Este viernes 22 de mayo la Policía Municipal de Transito (PMT) reportó una amenaza de muerte contra uno de sus agentes, luego de que un conductor reaccionó de manera violenta cuando se le detuvo por conducir en sentido contrario.

El hecho se registró en 10 calle de la zona 9 capitalina, en la avenida La Castellana, alrededor de las 14 horas, según el detalle de las autoridades.

La agresión fue reportada a la Policía Nacional Civil (PNC), que luego logró la captura del agresor.

El agente de tránsito agredido le hizo el alto al conductor, quien presuntamente viajaba junto a su familia, en sentido contrario. Ante la situación, el hombre amenazó de muerte al agente.

El ahora detenido bajó del auto con una pistola en la mano, propició empujones y lanzó golpes con el arma en contra del agente, quien fue trasladado al Seguro Social para una evaluación medica por tener golpes en el cuello.

El detenido según reportes de la PNC fue identificado como Mario Idabel Castillo Yanes de 57 años de edad.

El informe de la PNC también detalla que el agresor, luego del incidente se dio a la fuga, pero fue detenido por la PNC en las cercanías de El Trébol.

El hecho quedó grabado en cámaras y permitió que la PMT pudiera alertar del hecho a los agentes policiales que lograron ubicar el vehículo, y posteriormente detener al sujeto.

Autoridades exponen el tipo de municiones que tenía en su poder el detenido. Fotografía: PNC.

“Vamos con todo el apoyo legal al agente de tránsito, es un servidor público que prevenía, pero lo grotesco del conductor violento demuestra que es un riesgo para los usuarios, exponer a su familia por ir contra la vía, pero además hacer uso indebido de una pistola es un riesgo para todos”, dijo Amilcar Montejo, director de Comunicación Social de Emetra.

Las autoridades mantienen en su poder el vehículo y el arma de fuego utilizada en la agresión. Se desconoce a que se dedica el detenido, pero autoridades sospechan que se pueda tratar de un agente de seguridad.