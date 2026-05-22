Ataque armado en el Anillo Periférico deja a una mujer muerta y a un hombre herido; PMT informa cierre de carriles

Los Bomberos Municipales atendieron este viernes 22 de mayo una emergencia por un ataque armado en el Anillo Periférico y 10a. calle, zona 7.

Según el reporte, en el lugar localizaron sin vida a una mujer de unos 20 años.

Además, un hombre de aproximadamente 20 años resultó herido. Paramédicos de la institución lo estabilizaron y luego lo trasladaron a un hospital.

Ninguna de las dos víctimas ha sido identificada. Los bomberos coordinaron la presencia de las autoridades correspondientes para los procedimientos de ley.

Amílcar Montejo, vocero vial de la Policía Municipal de Tránsito, indicó que ambos habrían sido baleados en otro lugar y que lograron llegar en motocicleta hasta el Anillo Periférico, frente a la colonia Centroamérica.

“Allí se desmayaron, la mujer murió en el arriate y bomberos se llevaron al conductor para un hospital. Autoridades están verificando la solvencia de la motocicleta”, indicó Montejo.

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Alertó que, tras lo sucedido, se registra reducción de carriles por parte de la Policía Nacional Civil, en espera del Ministerio Público.

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