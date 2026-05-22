Ataque armado en el Anillo Periférico deja a una mujer muerta y a un hombre herido; PMT informa cierre de carriles

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Ataque armado en el Anillo Periférico deja a una mujer muerta y a un hombre herido; PMT informa cierre de carriles

Los bomberos compartieron detalles de un hecho de violencia contra dos personas que se desplazaban en motocicleta en la zona 7.

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ATAQUE ARMADO EN ANILLO PERIFÉRICO, ZONA 7

Una mujer murió y un hombre resultó herido en hecho de violencia en el Anillo Periférico, zona 7. (Foto Prensa Libre: captura de video de Bomberos Municipales)

Los Bomberos Municipales atendieron este viernes 22 de mayo una emergencia por un ataque armado en el Anillo Periférico y 10a. calle, zona 7.

Según el reporte, en el lugar localizaron sin vida a una mujer de unos 20 años.

Además, un hombre de aproximadamente 20 años resultó herido. Paramédicos de la institución lo estabilizaron y luego lo trasladaron a un hospital.

Ninguna de las dos víctimas ha sido identificada. Los bomberos coordinaron la presencia de las autoridades correspondientes para los procedimientos de ley.

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Amílcar Montejo, vocero vial de la Policía Municipal de Tránsito, indicó que ambos habrían sido baleados en otro lugar y que lograron llegar en motocicleta hasta el Anillo Periférico, frente a la colonia Centroamérica.

“Allí se desmayaron, la mujer murió en el arriate y bomberos se llevaron al conductor para un hospital. Autoridades están verificando la solvencia de la motocicleta”, indicó Montejo.

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Alertó que, tras lo sucedido, se registra reducción de carriles por parte de la Policía Nacional Civil, en espera del Ministerio Público.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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