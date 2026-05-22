PNC confirma ataque armado contra concejal de Chinautla y candidato a alcalde

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que a las 7.45 horas de este viernes 22 de mayo, personal policial se presentó en el kilómetro 11.5 de la ruta a San Pedro Ayampuc, aldea La Laguneta, zona 18, donde localizaron un vehículo con impactos de bala.

Según el informe policial, en el lugar se presentó Rony Orlando González Cabrera, de 39 años, quien manifestó que momentos antes se conducía en su camioneta plateada, modelo 2011, cuando dos hombres con apariencia de pandilleros, que se desplazaban en una motocicleta, le interceptaron el paso y, sin mediar palabra, dispararon contra el vehículo.

Derivado del ataque, la camioneta quedó con tres perforaciones de proyectil de arma de fuego en la puerta del piloto. El afectado no resultó herido.

Según el reporte, durante el hecho el piloto de la motocicleta perdió el control y derrapó sobre la cinta asfáltica.

Posteriormente, los presuntos responsables huyeron a pie y dejaron abandonada una motocicleta con placas M-582MPJ, color negro con franjas multicolor, modelo 2026.

A un costado de la motocicleta localizaron una pistola marca Aselkon, color negro, con registro TJ039-23A00179, presuntamente utilizada para efectuar los disparos, añadió la PNC.

Los Bomberos Voluntarios informaron que brindaron atención prehospitalaria en el lugar a Brenda Granados, concejal de Chinautla.

En el lugar no localizaron casquillos. La PNC añadió que coordinaron la presencia de las unidades correspondientes para continuar con las diligencias.

Amplía detalles

Rony Orlando González Cabrera, candidato a alcalde de Chinautla por el partido Unionista, indicó a Prensa Libre que fueron citados a una sesión de Concejo en la zona 18 y que el ataque ocurrió cuando retornaban de la reunión.

Según González Cabrera, los sicarios ya los esperaban y él y la concejal no resultaron heridos porque el vehículo es blindado.

Presume que el móvil del ataque obedece a rivalidades políticas con algunos miembros del Concejo.

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