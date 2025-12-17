¿Por qué los alcaldes de Escuintla, Petén y Huehuetenango han pedido más protección policial?

Alcaldes de Escuintla, Petén y Huehuetenango, pidieron más seguridad personal, luego de los atentados contra otros jefes ediles, los tiroteos contra pilotos de camiones repartidores y los operativos contra narcotraficantes realizados en las últimas seis semanas en ese departamento.

La Policía Nacional Civil (PNC), comentó que las solicitudes responden a supuestas amenazas recibidas por diez alcaldes de Escuintla, Petén y Huehuetenango.

“No podemos revelar el nombre de los alcaldes que hicieron esas solicitudes, por seguridad, pero casi todos son de Escuintla”, comentó.

Uno de los oficiales de la Policía, quien prefirió el anonimato, indicó que las peticiones coincidieron con el decomiso de 292 paquetes de cocaína en Puerto Quetzal, el pasado 4 de noviembre.

“Esos requerimientos coinciden con la incautación de droga, el ataque a pilotos repartidores y a otros alcaldes en noviembre último. Estamos investigando esas amenazas, pero también a quién iba dirigida la droga que decomisamos dentro de un contenedor”, dijo el oficial.

Comentó que el contenedor identificado como MSKU 5228241 fue embarcado en Puerto Caldera, Costa Rica, y tenía como destino final Guatemala. La droga, hallada el 4 de noviembre pasado, iba oculta en costales.

Agregó que las primeras pesquisas demostraron que la cocaína sería entregada a varios grupos del narcotráfico que operan en Guatemala.

“Tenemos indicios de que hay droga que ingresa vía marítima para ser embodegada en Guatemala, y luego trasladada a México y Estados Unidos. Otra parte es para la venta al menudeo en nuestro país”, reconoció.

El oficial afirmó que están recibiendo apoyo de agencias antidrogas de Estados Unidos para identificar a los cabecillas y a quienes colaboran en el tráfico de ilícitos.

Amenazas y atentados contra alcaldes

El exfutbolista Juan José Paredes, ahora alcalde de San Francisco, Petén, dijo en una transmisión en vivo en una plataforma social, que recibió una advertencia sobre un posible riesgo contra su seguridad.

En el video, Paredes explicó que debía retirarse del lugar por recomendación de su equipo de protección y que era una situación complicada.

El Ministerio Público indicó durante una audiencia este martes 16 de diciembre, que una estructura de narcotráfico y sicariato intentó asesinar a Rony Vitalino Galicia, jefe edil de San Pedro Necta, Huehuetenango. Los intentos de la banda criminal fueron frustrados, explicó el ente investigador.

Alcaldes asesinados

En dos años, tres alcaldes en funciones han sufrido agresiones violentas en Guatemala. Los tres jefes ediles que han sido atacados ganaron las alcaldías con la agrupación política Vamos, que gobernó en el periodo 2020-2024.

El caso más reciente ocurrió el pasado sábado 6 de diciembre, cuando desconocidos atacaron Nelson Marroquín, alcalde de Masagua, Escuintla, quien falleció al ingreso de un hospital por las heridas.

El 5 de abril del 2024, Francis Daniel Chavajay Herrera, alcalde de San Juan La Laguna, Sololá, fue hallado con heridas de arma de fuego en una vivienda ubicada en un condominio de la carretera a El Salvador. El jefe edil había sido electo con el partido Vamos.

Chavajay Herrera era uno de los alcaldes cercanos al diputado Allan Rodríguez; ambos representaban el mismo distrito político.

El 26 de febrero del 2025, desconocidos atacaron a Gerson Saúl Ajcuc Xot, alcalde de Chuarrancho, Guatemala, mientras circulaba en el kilómetro 12 de la cuesta El Águila, en la ruta al Atlántico.

Ajcuc Xot fue emboscado en su vehículo, y las investigaciones señalan que miembros del Barrio 18 habrían ejecutado el ataque, por el que supuestamente recibieron Q10 mil como pago.