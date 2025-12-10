¿Cómo huyó el sicario que mató a Nelson Marroquín, alcalde de Masagua, Escuintla?

De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC), dos equipos de la División Especializada en Investigación Criminal (Deic) trabajan para ubicar al sicario y a los presuntos autores intelectuales del crimen contra el jefe edil de Masagua, Escuintla, Nelson Luciano Marroquín.

El 6 de diciembre pasado, Marroquín participaba en un desfile navideño en la aldea Obero, donde fue atacado a balazos.

Los equipos de la Deic de Escuintla y personal especializado en homicidios y organizaciones criminales apoyan al Ministerio Público (MP) en la búsqueda de los responsables. Las primeras pesquisas han revelado detalles sobre el atacante.

Según las investigaciones, en la 1a avenida, lote 4 “A” de la calle principal de la aldea Obero, Masagua, un hombre que vestía pantalón azul y playera blanca se acercó al alcalde, desenfundó un arma y le disparó.

Marroquín murió en el hospital por tres heridas de proyectil de arma de fuego en el pecho.

La PNC informó que rastrearon al sospechoso y localizaron al menos cuatro cámaras de vigilancia en el sector, las cuales captaron que huyó a pie hacia los cañales.

Las pesquisas señalan que el sujeto presuntamente integra una estructura criminal dedicada al sicariato que opera en Masagua.

También indicaron que vigiló al alcalde durante el desfile navideño y que, a las 19.50 horas, le disparó.

Un atentado dos días antes

En redes sociales circula un video en el que se observa a Marroquín mientras entrega tamales durante una actividad navideña realizada el 4 de diciembre en la colonia Municipal, con motivo de la inauguración del árbol navideño.

En las imágenes se aprecia al funcionario repartiendo tamales a los asistentes que hacían fila.

Durante la actividad, se observa una mano que empuña un arma de fuego; según la grabación, la persona que la sostiene habría intentado accionarla, pero el arma no disparó.

El arma apuntó hacia el sitio donde estaba el alcalde, quien, según el video, no advirtió lo ocurrido.

La Unidad de Video Forense de la PNC afirmó que el video no es un montaje.

Expertos que han resuelto casos de alto impacto mediante análisis de imágenes indicaron que revisaron el video y determinaron que hubo un intento de disparo contra el jefe edil durante la actividad navideña. Agregaron que analizan cámaras del sector para individualizar al sujeto.

La Fiscalía Municipal de Puerto San José dirige las investigaciones relacionadas con el ataque armado ocurrido cuando el alcalde entregaba juguetes a la comunidad.

“En el lugar se localizaron tres casquillos y una ojiva, los cuales fueron debidamente embalados y entregados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para su análisis balístico”, destacó el MP.