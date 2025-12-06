Muere Nelson Luciano Marroquín, alcalde de Masagua, Escuintla, luego de ataque armado

Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que Nelson Luciano Marroquín Marroquín, alcalde de Masagua, Escuintla, fue herido de bala la noche de este sábado 6 de diciembre.

El jefe edil fue trasladado en estado delicado a la emergencia del Hospital Nacional de Escuintla y, según el reporte de los socorristas, falleció al ingresar al centro asistencial.

Medios locales reportaron que el ataque armado ocurrió durante el desarrollo de un desfile navideño en la aldea Obrero, Masagua.

Se informó que en el ataque también resultó herido uno de sus guardaespaldas, que fue trasladado a un centro asistencial privado en la cabecera departamental de Escuintla. La esposa del jefe edil habría salido ilesa.

En la cuenta de Facebook de Marroquín se publicó un video en el que se observa al alcalde caminando junto a su pareja por las calles y saludando a los pobladores que observaban la actividad. También repartió regalos a los niños.



El video tiene una duración de 25.43 minutos y fue grabado momentos antes del atentado.

Nelson Luciano Marroquín Marroquín tenía 38 años y era perito agrónomo. Llegó a la alcaldía de Masagua 2024-2028, por el partido Vamos.

Arévalo reacciona

“Expreso mi total repudio por el asesinato del alcalde de Masagua, Nelson Luciano Marroquín Marroquín. He girado instrucciones inmediatas al Ministerio de Gobernación para que los responsables de este acto deleznable sean puestos ante la ley”, afirmó el mandatario en X.

Agregó: “Reitero a las y los guatemaltecos que estamos movilizando todo tipo de recursos para frenar la violencia y responder con firmeza a estos hechos”.

La Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) publicó un comunicado en el que externó: “Ciudadanos, funcionarios públicos y autoridades estamos siendo víctimas de una criminalidad desbordada en todo el país”.

“Esta noche perdió la vida nuestro compañero, el alcalde de Masagua, Escuintla, Nelson Marroquín, víctima de un ataque armado mientras compartía con su familia y vecinos durante el desfile navideño”.

“Exigimos a las autoridades esclarecer los hechos, identificar a los responsables y aplicarles todo el peso de la ley”, agregó.

Añadió: “es urgente que el Ejecutivo deje de poner excusas y le pongan un alto a la violencia que se vive en todo el país. Basta de extorsiones y asesinatos”.

“Los guatemaltecos necesitamos seguridad para vivir y desarrollarnos en paz. ¡Basta ya de excusas e incapacidad!”, según la Anam.