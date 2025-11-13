¿Qué hallaron en el vehículo en el que huyeron los sicarios que mataron a Elías Ramírez, excandidato a alcalde?

Los peritos del Ministerio Público (MP) localizaron varios indicios dentro del vehículo en el que presuntamente huyeron los cinco sicarios que asesinaron a José Elías Ramírez Andrés, empresario y excandidato a alcalde de El Tejar. La camioneta Kia Sportage, placas P-0139LGH, con reporte de robo del 22 de mayo pasado, fue abandonada a cuatro cuadras del lugar del ataque.

Ramírez fue atacado a balazos cerca del parque central de Parramos, Chimaltenango, el pasado 8 de noviembre, cuando caminaba junto a Ana Delfina Andrés Grande. Las cámaras de vigilancia captaron a los sicarios vestidos con chalecos reflectivos, cascos y prendas similares a las que utilizan los trabajadores de construcción. Las primeras pesquisas señalan que los sicarios son miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) que operan en el departamento.

Los indicios encontrados dentro del vehículo

Durante la inspección, los peritos embalaron siete indicios hallados en el carro. Entre ellos figuran una botella de agua pura, una bolsa de nailon transparente, dos guantes de lona negros, un maletín negro con logotipo blanco, un pantalón deportivo lila y un casquillo calibre .223.

“Los objetos están siendo analizados para determinar si hay huellas dactilares que puedan ayudar a identificar a los sicarios, pero también se analizan más cámaras que hay en el sector”, comentó un encargado del caso.

El abandono del vehículo: ubicación y traslado

De acuerdo con el reporte oficial, la camioneta Kia fue abandonada a unas cuatro cuadras de la escena del crimen, en una calle de terracería que conduce hacia la colonia La Ermita, cantón La Unión, zona 1 de de Parramos, Chimaltenango.

La hipótesis señala que los responsables habrían escapado en otro vehículo, luego de abandonar la camioneta, para evitar ser rastreados.

El carro, con reporte de robo, que utilizaron los sicarios de la MS fue trasladado a un predio ubicado en el kilómetro 57.8 de la ruta que conduce a San Martín Jilotepeque, donde será sometido a análisis más profundos.

¿Cuál es el móvil del asesinato de José Elías Ramírez?

Las investigaciones señalan que Ramírez había denunciado ser víctima de amenazas por parte de integrantes de una estructura criminal.

“Posiblemente sea un problema entre grupos del crimen organizado rivales”, señala un informe oficial.

De acuerdo con el Departamento de Comunicación Social del Ministerio Público, la Fiscalía de Chimaltenango tiene a su cargo el caso y está bajo reserva.