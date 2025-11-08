Elías Ramírez, contratista y excandidato ultimado en Chimaltenango, obtuvo Q428 millones en compras del Estado

José Elías Ramírez Andrés, constructor y excandidato a alcalde, murió por heridas de arma de fuego en Parramos. Era propietario de la Constructora D&D Ramírez Hernández y, según el sistema Guatecompras, tenía adjudicaciones desde el 2014 hasta el 2025 por un monto de Q428 millones.

Ramírez Andrés, ingeniero civil de profesión, era miembro activo del Colegio de Ingenieros y se dedicó a la construcción pública, primero en el mantenimiento vial y luego en el desarrollo de obras para corporaciones municipales, además de ofrecer servicios como empresa supervisora.

Según los registros de Guatecompras, la Constructora D&D Ramírez Hernández participó como contratista entre el 2014 y el 2025, con proyectos adjudicados por un total de Q428 millones.

Las mayores asignaciones se registraron en los ejercicios fiscales del 2018, 2019 y 2020, con montos de Q63.7 millones, Q97.4 millones y Q40.6 millones, respectivamente.

En total, adjudicó 497 proyectos, de acuerdo con el portal.

Una publicación de Ojoconmipisto.com, del 3 de enero del 2020, detalla que la constructora fue la más contratada por alcaldías en el 2019, al recibir 139 adjudicaciones por Q92.5 millones con varias municipalidades.

La nota indica que la Constructora D&D Ramírez Hernández, cuyo representante legal era Ramírez Andrés, proveyó a diversas alcaldías en el occidente, norte y centro del país.

Video del ataque armado

Este sábado 8 de noviembre se registró un ataque armado cerca del parque central de Parramos, Chimaltenango. Dos personas murieron: Elías Ramírez Andrés, de 53 años, excandidato a alcalde de El Tejar, y Ana Delfina Andrés Grande, de 38.