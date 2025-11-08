Sucesos
Elías Ramírez, excandidato a alcalde de El Tejar, muere baleado y en la escena quedan al menos 27 casquillos
El excandidato a alcalde de El Tejar, Chimaltenango, Elías Ramírez Andrés, y una mujer murieron baleados cerca del parque central de Parramos.
Autoridades resguardan la escena donde murió baleado Elías Ramírez y una mujer, en Parramos. (Foto Prensa Libre)
El excandidato a la Alcaldía de El Tejar, Chimaltenango, Elías Ramírez Andrés, murió baleado este sábado 8 de noviembre, cerca del parque central de Parramos, Chimaltenango.
Junto a Ramírez también murió una mujer, cuya relación con él aún no ha sido determinada; se investiga si lo acompañaba o si fue alcanzada por balas perdidas.
Al lugar del ataque llegaron Bomberos Municipales Departamentales de San Andrés Itzapa, quienes al evaluar a las víctimas constataron que presentaban múltiples heridas de bala.
Ramírez había participado como candidato a alcalde en las últimas elecciones por el partido Cabal y había ocupado el segundo lugar. Asimismo, el 14 de junio del 2023, desconocidos balearon la sede de dicho partido, ubicada en un local comercial de la calle Real de El Tejar.
Elías Ramírez, quien fue identificado por familiares, era propietario de una constructora y habría ejecutado varios proyectos con municipalidades y gobiernos anteriores, entre ellos una obra en construcción en el perímetro de la entrada al Hospital Roosevelt.
Fiscales del Ministerio Público han cerrado el paso mientras realizan las diligencias correspondientes, y han señalizado más de 27 casquillos de arma de fuego.
La mujer fallecida fue identificada por familiares como Delfina Andrés, de unos 40 años.
Ataque armado en la zona 18
Un hombre de 51 años murió baleado este sábado 8 de noviembre, cuando caminaba por la 6.a calle, manzana 5, Pinares del Norte, zona 18.
La víctima, aún no identificada, quedó tendida frente a un negocio.
