Cambios al IUSI marcan diferencias entre alcaldes y diputados

Como un beneficio social y de apoyo a los guatemaltecos que buscan adquirir una vivienda califican los diputados de distintos bloques legislativos las modificaciones a la Ley del Impuesto Único sobre Inmuebles (IUSI), que ya fueron conocidas en su primera lectura dentro del hemiciclo del Legislativo.

El dictamen de la iniciativa 6709, que propone reformas a la Ley del IUSI, fue emitido favorablemente por la Comisión de Previsión y Seguridad Social en marzo del presente año.

En este se proponen varios puntos principales, como la reducción de la tasa del 9 al 3 por millar para todos los propietarios; la exoneración temporal del IUSI para la primera vivienda que aún se encuentra en proceso de pago, con el objetivo de aliviar la carga económica de las familias; la exención del pago de dicho impuesto para los contribuyentes que hayan cumplido con el pago del impuesto por 20 años, esto como reconocimiento a su responsabilidad y permanencia dentro del sistema; y, finalmente, la exención del pago a todas aquellas personas mayores de 60 años y jubiladas, priorizando la protección del patrimonio familiar.

Impuesto "injusto"

El diputado Christian Álvarez, presidente de la citada comisión legislativa, indicó que dicho impuesto, creado en 1998 durante el gobierno de Álvaro Arzú, tuvo en sus orígenes un monto determinado por un “valor fiscal” mucho menor al valor real de la propiedad, lo que hacía a este impuesto mucho más “llevadero”. No obstante, con el transcurso de los años, los bancos y las transacciones obligaron a los propietarios a declarar el valor real de sus propiedades, algo muy diferente al valor fiscal, lo que encareció los montos por concepto de dicho impuesto.

“Nadie, nadie en el 98, y me atrevería a decir que hasta antes del 2010 tal vez, ponía el valor real de sus propiedades para pagar el impuesto único sobre inmuebles. Es más, incluso cuando uno hacía transacciones de propiedades y era aceptado un concepto de en pro de mejoras, o sea, que se pudiera poner una parte de lo que cuesta la propiedad y otra parte un concepto de mejoras, lo que hacía era disminuir el valor al que se tasaba el IUSI. Eso ha ido desapareciendo, sobre todo en aquellos que compran su propiedad financiada”, afirmó.

Según dijo, esta situación ha hecho que en la actualidad dicho impuesto sea “desproporcionado e injusto”, ya que la tasa actual es del 9 por millar, casi 1% del valor del inmueble. En este sentido, afirma que, en algunas zonas de la capital, como la zona 15, un apartamento paga mucho más de IUSI que una casa, sin criterios claros sobre el motivo por el cual tiene un valor más alto. Mientras que en otras áreas como Villa Canales, Fraijanes o Santa Catarina Pinula, un apartamento paga menos que otras propiedades. “Eso terminó siendo la naturaleza de este impuesto que es injusto”, agregó.

De acuerdo con Álvarez, la oposición de esta iniciativa proviene de alcaldes y diputados que defienden sus propios intereses financieros y no los de los vecinos.

Respaldan propuesta

El diputado Allan Rodríguez, jefe de la bancada Vamos, comentó que por parte de su bloque están a favor de realizar las modificaciones al IUSI, tomando en cuenta que, quienes tengan inmuebles con un mayor valor, paguen más que aquellas personas que están pagando su primera vivienda.

“Nuestra postura es a favor de modificar el IUSI. Nosotros estamos en una postura que, así como es el sapo es la pedrada, y quien tenga inmuebles de mayor costo que paguen el 9 por millar, pero quienes no tienen la capacidad, quienes tienen su primera vivienda que no deban pagar el IUSI, y si la casa es de cierto costo, que puedan pagar el 3 por millar y si es de cierto monto el 5, pero que sea porcentual, que sea gradual”, afirmó Rodríguez.

El congresista indicó que con los integrantes de su bancada han hecho el análisis y que plantearán las modificaciones respectivas, ya que sí están a favor de aprobar la reforma.

El diputado Inés Castillo, jefe del bloque Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), también aseguró que para las personas que pagan su primera vivienda, así como para los jubilados, es “insostenible” que paguen un impuesto tan alto.

“Realmente no sé cuál es el temor a reducir el impuesto, no quieren soltar la plata, no quieren bajar sus ingresos esa es la verdad, pero el impuesto del 9 por millar para los guatemaltecos que compran con valores reales su vivienda que por ahí lleva el contenido social y los que ya se jubilaron, que dejaron su vida trabajando en el país, no pueden seguir pagando un impuesto tan alto”, aseveró.

Castillo también dio a conocer que presentó una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad en contra de la Junta Directiva del Congreso, para que la aprobación de las modificaciones al IUSI se realice con 81 votos, y no con 107 como ha indicado el presidente del Legislativo, Luis Contreras.

"Nosotros consideramos que esa reforma corresponde a una ley ordinaria que se debe aprobar con 81 votos. Por eso hemos pedido a la Corte de Constitucionalidad, le hemos presentado esta acción de amparo en contra del Congreso, de la Junta Directiva, para que la Corte pueda poner orden en ese sentido", afirmó Castillo.

Por su parte, el diputado Jairo Flores, jefe del bloque Voluntad Oportunidad y Solidaridad (VOS), opinó que el principal problema del IUSI es que los ciudadanos no ven ninguna mejora o beneficio concreto en servicios públicos que se desprenda del mismo por parte de las municipalidades.

“Esto está siendo visto como un castigo a las personas que logran hacer su primera vivienda. Se vuelve un castigo para los jóvenes, para los recién casados que luchan para hacer una propiedad digna para vivir y se topan con un impuesto que es abusivo, que no da tregua y que puede también significar endeudamientos enormes”, asegura Flores.

Actualización, pero no eliminación

El presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades de Guatemala (Anam) y alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero, afirmó que están de acuerdo con que se haga una “actualización” a la ley del IUSI, ya que esta data de hace más de 25 años. No obstante, indicó que no está de acuerdo con que se elimine el impuesto, como proponen algunos diputados, ya que esto pondría en riesgo las finanzas de las comunas.

“Nosotros reconocemos que la ley del IUSI merece una actualización, es una ley que tiene más o menos 25 años y merece ser actualizada. Pero de eso a pasar a propuestas populistas o electorales de quererlo eliminar, hay una gran diferencia. Realmente las personas que están saliendo ahorita afectadas con el IUSI son las personas que cumplen con la ley y que sacan sus créditos con el FHA porque registran el valor de sus propiedades al valor real. Y ellos son los que están siendo afectados y ese tipo de personas son las que merecen que se haga una actualización a la ley del IUSI para poder resolver ese problema”, añadió Siero.

Según el presidente de la Anam, una eliminación del impuesto sería bien vista por la población; sin embargo, esto pondría en dificultades a las municipalidades, ya que la recaudación del IUSI también se destina a la realización de obras por parte de las comunas.

“Lógicamente ante la población eliminar impuestos va a ser algo bien aceptado. Pero tenemos que recordar que las municipalidades somos las únicas que hemos logrado salir a ejecutar obras y sacar adelante a Guatemala en los últimos años. Entonces si quieren quitarle impuestos, que le quiten impuestos al Ejecutivo que no está haciendo nada, pero que no castiguen a las municipalidades que son las que realmente están trabajando”, aseguró Siero.

Recaudación del IUSI supera Q1 mil 800 millones anuales

Según el Reporte de Ingresos por Recaudación del IUSI, publicado en el portal del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), la recaudación de este impuesto alcanzó Q1 mil 853.7 millones en los 22 departamentos del país en el 2025.

Los departamentos con mayores ingresos fueron:

Guatemala: Q1 mil 432.5 millones

Escuintla: Q91.8 millones

Sacatepéquez: Q73.3 millones

A nivel municipal, destacan la Ciudad de Guatemala, Mixco y Villa Nueva como los principales receptores de estos fondos.

Las municipalidades de todo el país realizan la distribución de los fondos recaudados por concepto del IUSI de la siguiente manera:

El 2 por millar se destina en su totalidad a las comunas

En los tramos de 6 y 9 por millar, el 75% corresponde a municipalidades y el 25% al Estado

Además, la ley establece que al menos el 70% de estos recursos debe invertirse en servicios básicos e infraestructura, lo que podría verse comprometido si disminuye la recaudación.