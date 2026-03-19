Reformas a la Ley del IUSI proponen reducir la tasa y otorgar exoneraciones a propietarios

Los diputados que integran la Comisión de Previsión y Seguridad Social entregaron este jueves 19 de marzo la iniciativa que reforma la Ley del Impuesto Único sobre Inmuebles (Iusi), en la cual se proponen cambios sustanciales al Decreto 15-98, entre ellos una reducción de la tasa vigente y la exoneración.

Los legisladores expusieron los objetivos de las modificaciones a la norma, en la cual se establece un límite al porcentaje de cobro, previo a su traslado a la Dirección Legislativa del Congreso de la República para continuar las fases de aprobación en el hemiciclo.

El Iusi es un impuesto que se aplica a la propiedad de bienes inmuebles, como casas, apartamentos, terrenos y otras construcciones, y constituye un mecanismo de recaudación para las corporaciones municipales, explicaron los parlamentarios.

Por ley, solo el Congreso de la República tiene la facultad de crear, modificar o eliminar impuestos.

Proponen rebajar IUSI a tres por millar

Los diputados de distintos bloques expusieron que la emisión del dictamen es una buena noticia, ya que se logró consenso entre los miembros de la comisión legislativa.

Los diputados Cristian Álvarez e Inés Castillo señalaron que los guatemaltecos ya no soportan el Iusi, fijado en nueve por millar, uno de los impuestos más altos, al que calificaron como un tributo confiscatorio. Indicaron que se trata de una oportunidad para que el Congreso intervenga y lo regule.

Explicaron que la propuesta plantea una tasa de tres por millar, con el fin de atender el principio de justicia y equidad.

Por otro lado, indicaron que la iniciativa incluye un componente social, ya que los ciudadanos mayores de 60 años estarán exonerados del pago del impuesto en la vivienda donde residen, siempre que esté inscrita.

Aclararon que las personas mayores de esa edad que posean otros inmuebles deberán continuar tributando por esas propiedades.

Añadieron que las reformas también contemplan a los guatemaltecos que hayan adquirido su vivienda mediante crédito, quienes estarán exonerados del impuesto mientras dure el pago, según el plazo del financiamiento: 10, 15 o 20 años, por única vez.

Aclararon que el beneficio se aplicará una sola vez. Como ejemplo, indicaron que, si una persona paga su crédito en un periodo de 10 años, solo durante ese tiempo gozará de la exoneración.

Además, se explicó, se exonera a quienes han cumplido 20 años de contribución.

La Comisión de Previsión y Seguridad Social, presidida por el diputado Cristian Álvarez @_cristiangt y respaldada por sus 21 integrantes, presentó el dictamen favorable con modificaciones para la #Iniciativa6709, reformas a la Ley del Impuesto Único sobre Inmuebles -IUSI-, con el… pic.twitter.com/1xW0FZoGg5 — Congreso Guatemala (@CongresoGuate) March 19, 2026

“Estos son los tres aspectos más importantes, pero la iniciativa incluye otros. Lo más relevante es que con esta propuesta se aliviará la carga para los guatemaltecos que, con esfuerzo, adquieren su vivienda. Ellos estarán exonerados del pago del impuesto y quienes pagan nueve por millar ahora lo harán a tres por millar”, aseveró Álvarez en conferencia de prensa.

Recaudación genera inconformidad

En la conferencia se explicó que, tras el dictamen favorable a las reformas a la Ley del Impuesto Único sobre Inmuebles (Iusi) y su proceso de aval legislativo, la recaudación del tributo está a cargo de las municipalidades. Del total recaudado, el 75% se destina a inversión y el 25% a gastos administrativos.

Sin embargo, se expuso que, según consultas a la población, existe desacuerdo porque “no siente ese beneficio en su día a día; no se cuenta con mejor transporte público ni con mejores servicios de agua potable, iluminación o aceras en las calles. Es decir, la población no percibe un beneficio del impuesto que paga. Aun así, todos de manera responsable cumplimos con este tributo: pagar el Iusi”.

Reforma del Iusi es débil

El analista político independiente Douglas González manifestó que “parece una reforma débil y populista. Es cierto que el Iusi castiga a las familias de clase media que compran viviendas a precios de mercado y con financiamiento bancario; ahí no hay elusión del impuesto. Creo que para este segmento sí se justifica una revisión, porque la tasa de interés y el seguro, sumados al impuesto, encarecen las mensualidades. La vivienda popular está exenta, y las personas con mayor capacidad pueden pagar el impuesto”.

Añadió que también es cierto que los vecinos no ven mejoras ni obras de trascendencia en las ciudades, y se percibe que es un impuesto que no retorna a la población.

En todo caso, la ley amerita más análisis y simulaciones para que el beneficio se focalice en quienes llevan la mayor carga, enfatizó González.