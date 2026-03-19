Diésel lidera alzas de combustibles por factores internacionales y presiona los precios, según el MEM

El diésel se ha convertido en el principal motor del alza de los combustibles en el mercado internacional, una tendencia que ya se refleja en Guatemala con incrementos sostenidos en las últimas semanas.

Según información del Ministerio de Energía y Minas (MEM), el mercado global ha registrado aumentos significativos, en especial en el diésel, que ha superado a las gasolinas en costo tanto en el ámbito mundial como en Estados Unidos.

En comparación con la última semana de febrero, los incrementos internacionales muestran que el diésel acumuló un alza de 58.26%, mientras la gasolina regular subió 42.16% y la superior, 41.58%.

Este comportamiento también se observa en Estados Unidos, aunque con aumentos más moderados, lo que confirma una tendencia sostenida en el mercado energético global.

Impacto en Guatemala

El encarecimiento internacional ya tiene efectos directos en el país. Según reportes recientes, el precio del diésel ha alcanzado entre Q40 y Q42 por galón en algunas regiones del interior, lo que refleja el traslado de los costos externos al mercado local.

Guatemala, por ser una economía dependiente de la importación de combustibles, es particularmente vulnerable a estas variaciones, que impactan tanto a los consumidores como a sectores productivos clave, como el transporte y la industria.

Factores detrás del alza

Entre las principales causas del incremento del diésel el MEM destaca:

Oferta restringida: La capacidad de refinación para producir diésel es más limitada que la de otros combustibles

Alta demanda industrial: Es esencial para el transporte de mercancías y maquinaria pesada

Choques geopolíticos: Las tensiones en regiones estratégicas afectan la producción y distribución de petróleo

Menor flexibilidad productiva: Ajustar la producción de diésel es más complejo para las refinerías

Analistas coinciden en que estos factores estructurales han intensificado la presión sobre los precios, lo que podría prolongar el encarecimiento en los próximos meses.

Efecto en la economía

El aumento del diésel tiene un impacto más amplio que el de otros combustibles, ya que incide directamente en los costos logísticos y de transporte, lo que eventualmente se traduce en mayores precios de bienes y servicios. Además, representa alrededor del 50% del total de consumo de combustible en el país.

Este escenario plantea retos importantes para la economía guatemalteca, especialmente en un contexto en el que los precios internacionales continúan volátiles y sujetos a factores externos difíciles de prever.