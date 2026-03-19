Transportistas anuncian manifestación este 23 de marzo: ruta, horarios y demandas

La Unión Nacional de Transportistas Guatemaltecos (Unitransgua), en sus modalidades de carga y pasajeros, informó sobre los motivos de las manifestaciones que tiene previsto efectuar el lunes 23 de marzo.

Explicó que decidió ejercer su derecho de manifestación pacífica, con fundamento en el artículo 33 de la Constitución, por lo que hará una caravana de transporte planificada a partir de las 5 horas.

Tiene previsto desplazarse por las principales rutas de acceso a la Ciudad de Guatemala desde los departamentos, para luego reunirse en la Plaza de la Constitución, frente al Palacio Nacional de la Cultura y al Congreso.

En una circular dirigida a la Gobernación Departamental de Guatemala, Unitransgua explicó que la caravana pacífica estará integrada por carros, buses y camiones que se desplazarán por la calzada Roosevelt, la calzada Aguilar Batres, la avenida Bolívar y la calle Martí.

Advirtió que la manifestación podría ser de tiempo indefinido y que las protestas podrían extenderse a escala nacional, ya que solicitó al Ministerio de Gobernación compartir la información con el resto de gobernaciones departamentales.

Guatemala enfrenta un alza en el precio de los combustibles, derivada del conflicto en Oriente Medio.

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Peticiones

Que se frene el alza en los precios de los combustibles, como el diésel y las gasolinas superior y regular, ya que estos altos costos obligan a subir el precio de la canasta básica.

Que se reforme el Decreto 17-85, Ley del Alcohol Carburante, que, según los inconformes, los obliga a consumir la mezcla de etanol con combustible, por ser una medida contraria y desproporcionada para la realidad nacional.

Que se derogue el Decreto 45-2016, Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Vial, que contempla el sistema limitador de velocidad. Según Unitransgua, esta es una norma inexacta, sin estudio técnico-mecánico, mal redactada, sin fundamento legal concreto respecto de su funcionalidad y cumplimiento, y que el Gobierno no tiene la capacidad de aplicar. Afirmaron que lo regulado en ese decreto ya está normado en el reglamento de tránsito.

Que los diputados se reduzcan el salario, ya que, según Unitransgua, es una burla para el pueblo que un diputado gane 17 salarios mínimos mensuales (Q76 mil), con dietas y demás, y que no comprenda las necesidades de la población para plasmarlas en una ley.

Solicitan la renuncia del presidente del Directorio de la Superintendencia de Competencia, Javier Enrique Bauer Herbruger, porque, según ellos, no ha tomado medidas ante el aumento excesivo de los combustibles ni ha sancionado a los responsables.

Piden la renuncia del viceministro de Transportes, Fernando Suriano, y del director de la Dirección General de Transportes, Mynor Gonzales, por supuestas amenazas, coacción y por pretender restringir el derecho constitucional de manifestación, al amenazar con cancelar las líneas de transporte en todo el país, según los transportistas.

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