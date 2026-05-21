CC programa discusión de acciones legales contra el CSU de la Usac para el próximo lunes

La Corte de Constitucionalidad (CC) programó la discusión de un paquete de acciones legales que cuestionan decisiones del Consejo Superior Universitario (CSU) de la Usac.

Entre las acciones, de acuerdo con el portal digital de la Corte, se encuentran las que presentaron los diputados David Illescas, José Toledo y Sonia Gutierréz, otros por parte de estudiantes y miembros del propio CSU.

También se incluyen acciones promovidas por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), así como por la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales.

El CSU ha sido cuestionado en los últimos meses por falta de legitimidad, debido a que el periodo de funciones de varias representaciones ante el CSU ya venció y aún no se han renovado.

En consecuencia, en el CSU hay personas que ya no deberían ocupar los puestos ni tomar decisiones relacionadas con la academia ni otras que por mandato constitucional le corresponden a la Usac.

El proceso de elección de rector efectuado en abril pasado bajo varios cuestionamientos y que le valió la reelección a Walter Mazariegos fue anulado a partir de dos amparos provisionales.

Uno de los cuestionamientos apunta a que el CSU no permitió la acreditación de todos los cuerpos electorales de oposición que ganaron las elecciones primarias y que según estudiantes y docentes habría significado una inminente derrota para Mazariegos.

Pero el CSU descartó a la mayor parte de la oposición, centró la acreditación de los aliados y concretó una reelección para Mazariegos como rector de la USAC, que a la fecha, se mantiene suspendida por dos amparos provisionales a favor de estudiantes y docentes de oposición.

Las acciones