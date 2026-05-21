CC programa discusión de acciones legales contra el CSU de la Usac para el próximo lunes

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CC programa discusión de acciones legales contra el CSU de la Usac para el próximo lunes

Algunas acciones cuestionan el proceso de acreditación de cuerpos electorales para elegir rector que ganó Walter Mazariegos y quedó en suspenso.

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Walter Mazariegos, rector de la Universidad de San Carlos, durante actividades relacionadas con la crisis por los amparos contra su elección.

El equipo legal de DIRE-USAC asegura que dos amparos provisionales podrían dejar sin efecto la elección de Walter Mazariegos como rector de la Usac. (Foto Prensa Libre: Soy Usac)

La Corte de Constitucionalidad (CC) programó la discusión de un paquete de acciones legales que cuestionan decisiones del Consejo Superior Universitario (CSU) de la Usac.

Entre las acciones, de acuerdo con el portal digital de la Corte, se encuentran las que presentaron los diputados David Illescas, José Toledo y Sonia Gutierréz, otros por parte de estudiantes y miembros del propio CSU.

También se incluyen acciones promovidas por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang), así como por la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales.

El CSU ha sido cuestionado en los últimos meses por falta de legitimidad, debido a que el periodo de funciones de varias representaciones ante el CSU ya venció y aún no se han renovado.

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En consecuencia, en el CSU hay personas que ya no deberían ocupar los puestos ni tomar decisiones relacionadas con la academia ni otras que por mandato constitucional le corresponden a la Usac.

El proceso de elección de rector efectuado en abril pasado bajo varios cuestionamientos y que le valió la reelección a Walter Mazariegos fue anulado a partir de dos amparos provisionales.

Uno de los cuestionamientos apunta a que el CSU no permitió la acreditación de todos los cuerpos electorales de oposición que ganaron las elecciones primarias y que según estudiantes y docentes habría significado una inminente derrota para Mazariegos.

Pero el CSU descartó a la mayor parte de la oposición, centró la acreditación de los aliados y concretó una reelección para Mazariegos como rector de la USAC, que a la fecha, se mantiene suspendida por dos amparos provisionales a favor de estudiantes y docentes de oposición.

Las acciones

  1. Amparo de José Diego Toledo Cruz, 1330-2026
  2. Amparo de Sonia Marina Gutiérrez Raguay, 1362-2026
  3. Amparo de David Mauricio Illescas Sandoval, 1603-2026
  4. Apelación de Linda Lucrecia Chó Moscoso, 2501-2026
  5. Apelación de Javier Ernesto Fidel Monterroso Castillo, 1497-2026
  6. Amparo de la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales, 2899-2026    
  7. Amparo de Renato Giovanni Ponciano Sandoval, 2921-2026
  8. Apelación de amparo de Marco Antonio de León Vilaseca, 2912-2026
  9. Amparo del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, 2958-2026
  10. Apelación de amparo de Marco Vinicio de la Rosa Montepeque, 3014-2026
  11. Amparo de Luis Enrique Ventura Urbina, 2962-2026
  12. Amparo de Andersson Javier Castro Jiménez, 2667-2026
  13. Amparo de Orlando Joaquín Blanco Lapola, 3025-2026
  14. Apelación de amparo de Hesly Omar Calmo Sontay, 2226-2026  
  15. Amparo de la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales, 3036-2026
  16. Apelación de sentencia de amparo de María de la Luz Valdez Herrera, 992-2026

ESCRITO POR:

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

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