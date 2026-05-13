Amparos contra elección en la Usac: Equipo legal prevé resolución definitiva antes de toma de posesión de Walter Mazariegos

La batalla legal por la rectoría de la Universidad de San Carlos (Usac) sigue en una etapa decisiva.

El equipo jurídico de la agrupación Dignidad y Rescate Usac (DIRE) sostiene que las acciones más avanzadas son dos amparos provisionales que mantienen en pausa el proceso de elección, con expectativa de una decisión definitiva antes del 1 de julio, fecha en la que Mazariegos tiene previsto asumir su reelección, según explicaron en una conferencia de prensa este miércoles.

“Creemos que antes del 1 de julio podríamos tener una resolución en definitiva de los jueces de primera instancia”, afirmó el abogado Edwin Orozco.

El abogado señaló que esperan que los jueces respondan a su petición para anular la sesión del Cuerpo Electoral Universitario celebrada el 8 de abril y, con ello, la elección de Mazariegos.

“El efecto principal es que quede anulada totalmente la reunión del cuerpo electoral universitario del 8 de abril y por ende la elección del señor Walter Mazariegos y se tendría que repetir el proceso”, sostuvo.

Como parte del trámite de las acciones, explicó que la Procuraduría General de la Nación (PGN) y la Contraloría General de Cuentas respaldaron los amparos provisionales, mientras que el Ministerio Público sostuvo una postura distinta. Los argumentos se presentan en la fase final de ambos procesos, por lo que consideran que la resolución definitiva podría conocerse en cuestión de días o semanas.

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Vía jurídica

El abogado Mario Trejo, también integrante del equipo legal, explicó que los cuestionamientos planteados en los amparos se plantean en dos vías.

La primera corresponde a los recursos dirigidos contra la comisión y las autoridades que avalaron la elección del 8 de abril, cuyo objetivo inmediato es anular directamente ese evento electoral.

La segunda vía agrupa los amparos promovidos por cuerpos electorales excluidos por el Consejo Superior Universitario (CSU) días antes de la elección. En estos casos se busca revertir las anulaciones, permitir la integración completa del Cuerpo Electoral Universitario y posteriormente repetir la elección.

“Al final todos los amparos van encaminados a que se anule la elección del 8 de abril”, resumió Trejo.

20 acciones legales y cómo se dividen

Por aparte, Orozco detalló que las 20 acciones se dividen en distintos bloques. 13 corresponden a cuerpos electorales que, según el equipo legal, fueron excluidos o anulados arbitrariamente por el CSU. Entre ellos figuran cuerpos de estudiantes, docentes y colegios profesionales.

A ello se suman tres amparos por el trámite de recursos de revocatoria que, a criterio de DIRE-USAC, no procedían en materia electoral universitaria y fueron utilizados para impedir la participación de determinados cuerpos electorales.

También existen acciones específicas relacionadas con los cuerpos electorales de Humanidades y Arquitectura, cuya participación fue avalada pese a que existían resoluciones pendientes o suspensiones.

En ese contexto, también subrayó diferencias en cómo se está recibiendo la justicia con relación a la elección universitaria, según la instancia, a su parecer por criterio de independencia.

"Vemos que el actuar de Jueces de Primera Instancia conlleva a que tengan más imparcialidad. Cuando estas acciones son conocidas por las Salas de Apelaciones, la resolución es totalmente distinta; hay un abismo total porque los magistrados se pueden sentir influenciados al tener que pasar por comisiones de postulación y el Congreso cada cinco años", señaló.

Cómo se llevó a cabo la elección

La validez de la elección del 8 de abril fue otro tema que expuso Aníbal García, también integrante de la agrupación, quien afirmó que la integración reducida del cuerpo electoral fue determinante para que Mazariegos lograra los votos necesarios para su reelección.

Explicó que originalmente debían participar 171 electores, incluyendo al rector en funciones, pero debido a exclusiones únicamente participaron 75 electores.

Según García, la ley universitaria establece que para una reelección se requieren dos terceras partes de los votos válidos, por lo que Mazariegos necesitaba al menos 50 votos.

Añadió que, a criterio de DIRE-USAC, cuerpos electorales como Arquitectura, Humanidades e Ingenieros Químicos no debían participar por existir resoluciones pendientes, y que sin esos votos Mazariegos no habría alcanzado la mayoría calificada requerida. "Si se apegaba a la ley, solo tenía 35 votos; él no podía ser rector", puntualizó.

Oficialismo cuestiona derecho de defensa

Ante la falta de declaraciones directas por parte de las autoridades universitarias a medios de comunicación, la postura institucional se ha conocido a través de sus canales oficiales.

En un video difundido el 5 de mayo, la subdirectora de Asuntos Jurídicos de la Usac, Ana Lucía Recinos, confirmó que la universidad fue notificada de una resolución provisional que suspende actos vinculados a la elección. No obstante, denunció vicios en el proceso judicial.

“El Consejo Superior Universitario no fue notificado ni forma parte del proceso de amparo, lo que impidió ejercer el derecho de defensa”, indicó Recinos, quien además cuestionó la competencia del Juzgado Décimo Quinto de Primera Instancia Civil para conocer el caso.

La funcionaria agregó que la universidad ya presentó recursos legales y denuncias contra las resoluciones emitidas, bajo el argumento de la defensa de la autonomía universitaria. Por su parte, Mazariegos no se ha pronunciado públicamente de forma directa sobre los cuestionamientos.

Impacto académico y criminalización

Más allá de los tribunales, el doctor Rodolfo Chang, impulsado como candidato a rector por DIRE, manifestó su preocupación por la crisis académica que ha provocado el cierre del campus central.

"Están indignados de que nos obliguen a dar clases virtuales cuando podríamos hacerlas presenciales. Están inventando situaciones para mantenerlo cerrado", denunció Chang.

El académico también advirtió sobre la criminalización de estudiantes y docentes que se oponen al proceso: "A los jóvenes los expulsan y a los docentes los sancionan. Muchos no intervienen porque hay coacción y presión real".

Finalmente, los integrantes de DIRE-USAC indicaron que esperan un nuevo panorama institucional con la eventual llegada del próximo fiscal general, Gabriel Estuardo García Luna, prevista para este domingo 17 de mayo.

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