Continuidad de proyectos en la Usac depende de nuevos permisos ambientales

En el campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), zona 12 de la capital, las clases presenciales están suspendidas desde el pasado 6 de abril. El ingreso para estudiantes está autorizado únicamente para quienes realizan prácticas de laboratorio en facultades como Odontología y Veterinaria.

Por orden del Consejo Superior Universitario (CSU) la virtualidad se implementó con el argumento del inicio de trabajos relacionados con la construcción de un viaducto y de una torre de parqueos dentro de las instalaciones universitarias; sin embargo, ambos proyectos carecen de licencia ambiental, por lo que no pueden realizarse. Si la institución quiere ejecutarlos, deberá iniciar nuevamente los trámites.

Patricia Orantes, titular del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn), indicó que, tras el anuncio del cierre del campus para iniciar dichos trabajos, en días que coincidieron con la elección de rector, se identificó que el año pasado la Usac obtuvo una licencia para la “Ampliación Campus Universitario Viaducto del Periférico Universitario Acceso Norte” bajo argumentos que no coinciden con un impacto ambiental real, y la documentación debía regresarse para que tuviera “más robustez técnica”. Esto no sucedió.

Para realizar el viaducto hay que remover 21 mil metros cúbicos de tierra, por lo que se clasifica como un proyecto de infraestructura vial subterránea, con un impacto ambiental medio alto; pero, la licencia que se le otorgó fue de nivel medio bajo.

Además, se requieren estudios hidrológicos y geológicos para establecer que no haya hundimientos en el terreno.

Orantes señaló que la “licencia nunca debió haber cobrado legalidad” y por eso fue cancelada el pasado 17 de abril, lo cual se notificó a la Usac el 20 de abril.

“El otorgar una licencia en una categoría más baja pone en riesgo el ambiente, y eso puede ser un delito de incumplimiento de deberes”, dijo la ministra, y se presentaron las denuncias correspondientes en el Ministerio Público (MP) contra las personas que avalaron el trámite: Osvaldo Morales, asesor ambiental, y Melvin Navarro, director de Gestión Ambiental.

Más parqueos

Con relación al proyecto “Ampliación Campus Universitario Torre de Parqueos”, la Usac no obtuvo la licencia de impacto ambiental. La funcionaria señaló que le fue denegada porque el informe no llenaba los requerimientos necesarios.

“Venía muy débil y no era posible justificar, con los argumentos técnicos que traía, entonces se les regresó para pedirles que lo fortalecieran”, dijo Orantes.

La funcionaria indicó que, sin la licencia de impacto ambiental, los dos proyectos por los que el CSU justificó el cierre del campus central no pueden realizarse, y que no hay excusa para que el campus esté cerrado, pues ni siquiera hay obra empezada.

“Hoy, esos proyectos no están habilitados para implementarse hasta que no obtengan su permiso ambiental. Para que esto suceda, tienen que volver a documentar todos los estudios y fortalecerlos. Tienen que introducir nuevamente una solicitud de revisión de su evaluación de impacto ambiental para cada uno”. Patricia Orantes, ministra de Ambiente

Añadió que deben presentarse estudios técnicos “sólidos” para que el Marn pueda justificar su viabilidad.

“Las licencias ambientales no son un trámite, no son un papel; son un contrato que nace a la vida sustentado en la legislación ambiental, que contiene compromisos ambientales que debe cumplir quien construye el proyecto y quien lo va a operar, para asegurar que no tendrá impactos ambientales”, agregó.

En el Marn no hay más licencias ambientales en trámite para otros proyectos dentro del campus universitario.

A criterio de Orantes, si las autoridades de la Usac deciden realizar los trabajos sin las licencias respectivas, estarían incumpliendo con la normativa ambiental, lo que traería implicaciones legales.

Proyecto arqueológico

En el campus central también se tenía previsto desarrollar un proyecto de investigación y rescate arqueológico como parte de un convenio entre la Usac y el Ministerio de Cultura y Deportes (Micude), a través de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural.

No había fecha establecida para iniciar los trabajos, según informó el pasado 27 de marzo la exministra de Cultura y Deportes, Liwy Grazioso. Indicó que se giraron instrucciones para que las labores comenzaran en días posteriores a la elección de rector.

🚨El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales cancela la licencia ambiental del proyecto Vicaducto de la USAC, por haber sido otorgada bajo una categoría de impacto ambiental menor a la que le corresponde según la normativa. pic.twitter.com/7pC1uhj6wl — Ministerio Ambiente y Recursos Naturales 🌳 (@marnguate) April 20, 2026

Este 20 de abril, en un comunicado conjunto con el Marn, el Micude informó que se procedió a notificar la terminación del Convenio de Investigación y Rescate Arqueológico 04-2026 porque “no cumple con los requisitos legales para ser ejecutado”.

En una citación este 22 de abril con el diputado José Chic, el nuevo titular de la cartera, Luis Méndez Salinas, indicó que se observa una “acción maliciosa” por parte de quienes están gestionando el proyecto, al utilizar con fines políticos, y como excusa, la función que el Estado tiene de proteger el patrimonio guatemalteco.

Señaló que es necesario revisar la reglamentación correspondiente a los trámites de permisos de investigación arqueológica, proyectos de salvamento y rescate, a fin de ordenarlos o bien reformarlos, pues hay muchos “vacíos” que dan lugar a problemas como el que se presenta actualmente en la ciudad universitaria.

Los estudiantes sancarlistas se han manifestado en contra de las restricciones de ingreso al campus central y de la suspensión de clases presenciales, que al inicio se indicó sería por unos cuatro meses; sin embargo, pese a la paralización de los proyectos de construcción del viaducto y de la torre de parqueos, es incierta la fecha para dejar la virtualidad.