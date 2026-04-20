Autoridades anulan permiso del viaducto universitario y detectan otro proyecto sin licencia ambiental

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) canceló la licencia ambiental del proyecto del viaducto de la Universidad de San Carlos (Usac), tras determinar que fue otorgada bajo una categoría de impacto ambiental menor a la que corresponde, según la normativa vigente.

La decisión fue anunciada este lunes 20 de abril por el MARN y el Ministerio de Cultura y Deportes (Micude), que informaron que el proyecto denominado “Ampliación Campus Universitario Viaducto del Periférico Universitario Acceso Norte, Universidad de San Carlos, zona 12, Guatemala, Guatemala” no cumplía con la clasificación adecuada.

Por este caso, el MARN presentó la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, según el comunicado.

Además, las autoridades señalaron que el proyecto “Ampliación Campus Universitario Torre de Parqueos, Universidad de San Carlos, zona 12, Guatemala, Guatemala” carece de licencia ambiental.

Como consecuencia, el Micude notificó la terminación del Convenio de investigación y rescate arqueológico 04-2026, vinculado a ambos proyectos, debido a que no cumplen con los requisitos legales para su ejecución.

🚨El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales cancela la licencia ambiental del proyecto Vicaducto de la USAC, por haber sido otorgada bajo una categoría de impacto ambiental menor a la que le corresponde según la normativa. pic.twitter.com/7pC1uhj6wl — Ministerio Ambiente y Recursos Naturales 🌳 (@marnguate) April 20, 2026

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