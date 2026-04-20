Autoridades anulan permiso del viaducto universitario y detectan otro proyecto sin licencia ambiental

Justicia

Autoridades anulan permiso del viaducto universitario y detectan otro proyecto sin licencia ambiental

El Ministerio de Ambiente canceló la licencia ambiental del viaducto de la Usac y detectó un segundo proyecto sin permiso, lo que derivó en acciones legales y la suspensión de un convenio arqueológico.

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Logo de la Universidad de San Carlos de Guatemala frente al edificio de Rectoría durante el proceso de elección de cuerpos electorales

Sede central de la Universidad de San Carlos, en la zona 12 capitalina, donde se proyectaban las obras cuya licencia ambiental fue cancelada por el MARN. (Foto: Hemeroteca PL)

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) canceló la licencia ambiental del proyecto del viaducto de la Universidad de San Carlos (Usac), tras determinar que fue otorgada bajo una categoría de impacto ambiental menor a la que corresponde, según la normativa vigente.

La decisión fue anunciada este lunes 20 de abril por el MARN y el Ministerio de Cultura y Deportes (Micude), que informaron que el proyecto denominado “Ampliación Campus Universitario Viaducto del Periférico Universitario Acceso Norte, Universidad de San Carlos, zona 12, Guatemala, Guatemala” no cumplía con la clasificación adecuada.

Por este caso, el MARN presentó la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, según el comunicado.

Además, las autoridades señalaron que el proyecto “Ampliación Campus Universitario Torre de Parqueos, Universidad de San Carlos, zona 12, Guatemala, Guatemala” carece de licencia ambiental.

Como consecuencia, el Micude notificó la terminación del Convenio de investigación y rescate arqueológico 04-2026, vinculado a ambos proyectos, debido a que no cumplen con los requisitos legales para su ejecución.

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ESCRITO POR:

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

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