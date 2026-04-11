Acceso al campus de la Usac continúa restringido y estudiantes mantienen rechazo a reelección de Walter Mazariegos

Estudiantes de distintas unidades académicas continúan manifestando en el ingreso a la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), en el acceso por el Anillo Periférico; mientras que en la avenida Petapa se observa mayor presencia de agentes de la Policía Nacional Civil que resguardan el área.

De acuerdo con el jefe de Comunicación de la PNC, Jorge Aguilar, un contingente de 100 policías permanece en el área en calidad de prevención.

Añadió que desde el 8 de abril no se ha suscitado ningún incidente mayor que altere el orden público en los ingresos a la casa de estudios.

El 7 de abril, manifestantes en contra del cierre del campus central por parte de desconocidos encapuchados derribaron uno de los portones del lado del Periférico.

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La Usac retomó las actividades administrativas desde el 10 de abril; sin embargo, las actividades académicas continúan desarrollándose de manera virtual para miles de guatemaltecos, quienes aún no pueden regresar a las aulas.

El Consejo Superior Universitario dispuso cerrar las instalaciones del campus central por un proyecto de rescate arqueológico, previo a la construcción de una torre de estacionamientos y la ampliación del viaducto.

Durante un recorrido realizado por Guatevisión y Prensa Libre en la ciudad universitaria, se constató que algunos departamentos administrativos operan con normalidad; no obstante, los salones permanecen cerrados y sin presencia estudiantil.

Sancarlistas preparan concierto

La Asociación de Estudiantes Universitarios “Oliverio Castañeda de León” y otras organizaciones estudiantiles coordinan un concierto con 10 artistas para continuar con su manifestación por la elección a rector de la Usac, en la que fue reelegido Walter Mazariegos.

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Los artistas que se presentarán a partir de las 16.00 horas del sábado 11 de abril son Rebeca Lane, Gabriela Bolten, Maggots, Simio Sónico, Vampiro Sabanero, Kontra, B3bito, Mayki Graff y Mezz.

Además, sancarlistas de la Facultad de Arquitectura brindan asesorías gratuitas y estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas apoyan a cualquier persona para revisar omisos o actualizar el Registro Tributario Unificado (RTU) en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Se reanudan laboratorios y clínicas dentales

La Facultad de Odontología de la Usac informó que del 13 al 17 de abril se reanudarán las actividades teóricas, laboratorios y clínicas.

Además, aclaró que el ingreso es por la avenida Petapa.

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Respecto del ingreso de pacientes, los estudiantes deberán gestionar el carné de citas, que por el momento será el documento que las personas presentarán para ingresar al campus.

Las actividades de la Escuela de Estudios de Posgrado de dicha unidad académica serán presenciales y la actividad clínica aumentará de manera gradual.

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