Qué hace el rector de la Usac y cuál es su influencia en decisiones clave del país

El rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) no solo dirige la única universidad pública del país. Su figura tiene un peso determinante en el ámbito institucional, especialmente en procesos que influyen directamente en el sistema de justicia y en la elección de altas autoridades.

Como máxima autoridad ejecutiva, el rector administra, representa y define la política académica y financiera de la Usac. En el 2025, la Universidad manejó un presupuesto de Q3 mil 522 millones, del cual el 87% provino de ingresos tributarios.

Además, preside el Consejo Superior Universitario (CSU), desde donde se toman las decisiones estratégicas de la casa de estudios.

Sin embargo, su alcance va más allá del ámbito académico. La Constitución le otorga a la Universidad un rol activo en la vida nacional, lo que convierte al rector en un actor con incidencia en las estructuras más importantes del Estado.

Uno de los espacios más relevantes en los que participan el rector y los decanos en representación de la Usac son las comisiones de postulación. Esto les permite influir directamente en la designación de funcionarios de las altas cortes y entes de control, como la Corte de Constitucionalidad (CC), el Tribunal Supremo Electoral, el Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas, cargos que serán renovados este 2026.

Estas comisiones son determinantes porque elaboran las nóminas finales que luego son enviadas a otras instancias del Estado para su elección, lo que convierte cada voto en un elemento fundamental dentro de procesos frecuentemente marcados por tensiones políticas, señalan expertos.

En estos órganos, el rector tiene voz y voto en la selección de candidatos a cargos de alto nivel. Además, dirige la comisión que designa la nómina de profesionales de la cual se elige a quienes integran el pleno de magistrados del Tribunal Supremo Electoral, quienes inciden en las elecciones generales y en quiénes pueden ser inscritos para participar en las votaciones.

Además de su figura, los decanos también son relevantes. En el caso de la Facultad de Derecho, participa en la comisión que postula candidatos a Fiscal General, mientras que el decano de Ciencias Económicas también integra la comisión postuladora de aspirantes a la Contraloría General de Cuentas, que fiscaliza el gasto público.

Los decanos también participan en las comisiones que eligen a los candidatos para magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de Salas de Apelaciones.

Además, el rector participa en el Consejo de la Enseñanza Privada Superior, donde también incide en la regulación y autorización de universidades privadas, lo que amplía su influencia en el sistema educativo nacional.

En este contexto, la elección del rector de la Usac adquiere una dimensión que trasciende lo universitario. No se trata únicamente de quién dirige la institución, sino de quién tendrá incidencia en decisiones estratégicas del país, especialmente en la conformación del sistema de justicia.