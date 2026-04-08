Misión especial de la OEA cuestiona elección de rector de la Usac y pide transparencia en proceso del MP

La Misión Especial para el Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas en Guatemala de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que está dando acompañamiento a los procesos de elección de segundo grado en el país, rindió su informe ante los representantes del Consejo Permanente de la instancia internacional, en el cual expresa su preocupación por el proceso de designación de fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP), y principalmente por la designación del nuevo rector de la Universidad de San Carlos, proceso que se realizó este 8 de abril.

El jefe de la misión, Carlos Ayala Corado, informó que ya han culminado los procesos de elección en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Corte de Constitucionalidad (CC), aunque con “señalamientos” de opacidad y falta de trazabilidad. En el caso de la CC, Ayala indicó que hubo “intromisión judicial” con el objetivo de excluir a electores y que también se realizaron actuaciones intimidatorias por parte del Ministerio Público, especialmente en la elección realizada por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang).

Preocupación por elección de rector en la Usac

Durante su intervención, Ayala Corado expresó la preocupación de la misión a consecuencia de los últimos acontecimientos ocurridos en torno a la elección del rector de la Usac, e indicó que la misión sigue con especial atención el proceso, debido a la relevancia constitucional que la casa de estudios superiores tiene en la designación de las altas autoridades del Estado, y señaló que han tenido conocimiento de los últimos actos “de violencia” que se han dado en las últimas horas.

“Las informaciones públicas dan cuenta de actos de violencia contra la comunidad universitaria, precisamente el día de ayer —martes—, y de las decisiones de su Consejo Superior de desconocer infundadamente los resultados de las elecciones que han tenido lugar en varias facultades de esa casa de estudios, que son adversas al actual rector y candidato a reelegirse”, puntualizó.

También indicó que la misión se pronunció “enérgicamente” el pasado martes, al condenar los hechos y hacer un llamado a que la situación en la Universidad de San Carlos “se conduzca con mayores niveles de transparencia, certeza y regularidad”, con la finalidad de reducir riesgos de conflictividad e impugnación.

Elección en el MP

En cuanto al proceso de elección del próximo fiscal general y jefe del Ministerio Público, que aún está en proceso, Ayala Corado indicó que la Comisión de Postulación debe realizar una deliberación sustantiva y verificable sobre las seis candidaturas que serán incluidas en la nómina final, al evaluar méritos, trayectoria, honorabilidad, independencia, integridad, idoneidad y capacidad para garantizar la autonomía del MP.

“La misión considera de mayor relevancia que la Comisión de Postulación profundice una deliberación sustantiva y verificable sobre las seis candidaturas, sustentadas en una motivación objetiva que permita a la ciudadanía conocer las razones para la elección”, afirmó.

Procesos concluidos

En cuanto a los procesos de elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de la Corte de Constitucionalidad (CC), indicó que estos ya concluyeron, aunque con señalamientos de opacidad y falta de trazabilidad.

En el caso de la Corte de Constitucionalidad, indicó que hubo intromisión judicial para excluir a electores y también acciones intimidatorias por parte de la fiscalía general, e indicó que se espera que la toma de posesión de los nuevos magistrados, que se realizará en los próximos días, se lleve a cabo sin ningún inconveniente.

“Es de mayor importancia que la toma de posesión prevista para el 14 de abril pueda realizarse con plena normalidad y sin interferencias indebidas que afecten su integración y adecuado funcionamiento”, puntualizó.

Expresan preocupación

Los representantes de varios de los Estados miembros del Consejo Permanente de la OEA expresaron su preocupación por la situación que atraviesa actualmente la Universidad de San Carlos de Guatemala, quienes hicieron un llamado para que se respete la voluntad del estudiantado y de los cuerpos electorales debidamente electos y a los que se les ha impedido participar dentro del proceso de elección del rector.

“Recibimos con particular preocupación también la información transmitida por la nota de la misión especial de ayer con respecto a los graves actos de coacción practicados en el contexto de la elección del rector de la Universidad de San Carlos. En contextos de alta sensibilidad política institucional la instrumentalización de mecanismos estatales para fines de obstrucción, intimidación y la erosión de normalidad democrática no hace sino agravar la incertidumbre jurídica y debilita la confianza pública en las instituciones” afirmo Benoni Belli representante de Brasil.

“Con relación a la elección del rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, quisiéramos hacer un llamado a todas las autoridades competentes a asegurar que la acreditación de los cuerpos electorales se realice con estricto apego a las normas vigentes, al derecho de participación de quienes hubieran sido válidamente electos y sin ningún tipo de exclusión arbitraria o discriminatoria que pueda afectar la legalidad de la elección”, comentó Natalia Novoa representante de Uruguay.

“La democracia no es algo que pueda darse por sentado. No es un hecho garantizado. Por el contrario, depende de nuestros esfuerzos compartidos para defenderla, renovarla y hacerla más receptiva y eficaz en la entrega de resultados concretos para nuestras sociedades.En este contexto, y precisamente teniendo en cuenta los hechos descritos por el Jefe de Misión, así como las dificultades y desafíos que atraviesan este proceso, se hace particularmente evidente la pertinencia y oportunidad de la cooperación que la Organización está brindando en Guatemala”, indico Albert Ramdin secretario General de la OEA.