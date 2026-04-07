Sectores se instalan en Antigua Guatemala contra la reelección de Walter Mazariegos en la Usac

Para el miércoles 8 de abril está prevista la elección de rector de la Universidad de San Carlos (Usac) para el período 2026-2030. Algunos sectores se apostaron en Antigua Guatemala, donde se llevará a cabo la elección, y rechazan lo que califican como un segundo fraude.

Walter Mazariegos llegó al cargo de rector en el 2022 bajo señalamientos antidemocráticos, que cuatro años después no han sido desvanecidos. Para este 2026, en la nueva elección de rector de la Usac, sectores advierten lo que sería un nuevo fraude electoral.

De 34 cuerpos electorales, 22 fueron ganados por la oposición, lo que pone en riesgo la reelección de Mazariegos; sin embargo, el Consejo Superior Universitario (CSU), que lidera Mazariegos, solo acreditó cinco.

Esas maniobras administrativas, que aparentemente inclinan la balanza a favor de Mazariegos, motivaron que estudiantes, egresados y organizaciones sociales se apostaran desde la noche del martes 7 frente al hotel en Antigua Guatemala donde se celebrará la elección de rector.

Han colocado pancartas frente al establecimiento en rechazo a las acciones administrativas de Mazariegos y a las decisiones que ha tomado el CSU.

También realizan actividades religiosas con las que buscan aglutinar a la mayor cantidad de personas para que se sumen a lo que consideran “el rescate de la Usac”.

Mientras esto se desarrolla, se escucha desde el interior del hotel lo que aparentemente es el uso de clavos y martillo, donde posiblemente se refuerzan los portones ante un mayor número de personas que se apuesten para la vigilia y la jornada de elección de rector, que comenzará la mañana de este miércoles.

Dudan de Bernardo Arévalo

El presidente Bernardo Arévalo ofreció una rueda de prensa el lunes último e indicó que ha emitido las instrucciones necesarias para que las fuerzas de seguridad garanticen el derecho de manifestación durante la jornada de elecciones de la Usac.

Sin embargo, algunos estudiantes dudan de las acciones del Organismo Ejecutivo. Durante las consignas señalaron lo que aparentemente fue una negociación entre el presidente Bernardo Arévalo y el rector Walter Mazariegos.

Ese extremo ha sido negado públicamente por el mandatario; sin embargo, los estudiantes mantienen sus dudas y afirman que pudo haber una negociación entre el Ejecutivo y las autoridades de la Usac.

Entre los puntos que se habrían acordado por parte del Ejecutivo, según las consignas que se escucharon en Antigua Guatemala, destaca el supuesto apoyo a la reelección de la magistrada Leyla Lemus en la Corte de Constitucionalidad (CC).

Ese acuerdo, según los resultados, no prosperó, debido a que la Usac finalmente eligió a Julia Rivera como magistrada titular para la nueva CC.

Manifestantes colocan pancartas contra la reelección de Walter Mazariegos en la Usac, en Antigua Guatemala. (Foto Prensa Libre: Moisés Xec)

Acciones pendientes

Actualmente se conocen dos acciones de amparo que buscan cambiar la fecha de la elección de rector de la Usac; sin embargo, hasta ahora no hay ninguna resolución.

La CC fijó un plazo de dos horas al CSU para que rinda informes, pero, según fuentes constitucionales, el caso no ha sido programado para discutirse en el pleno.

También, en horas de la tarde del martes, diputadas del movimiento político Raíces presentaron una segunda acción de amparo similar ante una instancia del Organismo Judicial.

Ese amparo también busca cambiar la fecha de la elección de rector, pero tampoco se conoce su avance.

Walter Mazariegos cuenta con ventaja para la elección, al tener de su lado al menos nueve cuerpos electorales, lo que le garantiza la reelección tras la exclusión de la mayor parte de electores de la oposición.