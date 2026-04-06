Gobierno pide respeto a la legalidad en elección de rector de la Usac y descarta cierre del campus

El Gobierno de Guatemala hizo un llamado a la comunidad universitaria y a las autoridades de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) para que el proceso de elección de rector se desarrolle con apego a la legalidad, en un ambiente democrático y sin interrupciones, y aseguró que no existen razones para cerrar el campus central el día las votaciones, el 8 de abril próximo.

En dos comunicados publicados este lunes 6 de abril, el Ejecutivo expresó su respaldo a la comunidad sancarlista y reiteró que las elecciones universitarias deben realizarse de forma legítima, con participación plena de los cuerpos electorales.

Según el pronunciamiento oficial, la Usac, como institución autónoma, obliga a los organismos del Estado a respetar su autogobierno y a no intervenir en sus decisiones. Sin embargo, el Gobierno señaló que dicha autonomía no justifica procesos que vulneren los principios democráticos.

“Ello no implica que tales procesos puedan llevarse a cabo burlando los principios democráticos que sustentan el gobierno de la universidad estatal”, indicó el comunicado.

El Ejecutivo enfatizó que la elección del rector solo puede sostenerse si participan de manera legal y legítima los cuerpos electorales, integrados por estudiantes, docentes y egresados. Añadió que la universidad “necesita contar con autoridades que representen de manera genuina y fiel los intereses de la comunidad universitaria”.

Además, advirtió que cualquier acción que limite la participación de los electores contradice la autonomía constitucional y favorece prácticas contrarias a la legalidad.

En ese sentido, el Gobierno hizo un llamado directo a las autoridades universitarias para que respeten la voluntad expresada por la comunidad en la elección de sus representantes y garanticen su participación pacífica en el proceso.

También afirmó que tomará medidas para resguardar el orden y la seguridad durante las elecciones, al tiempo que garantizará el derecho a la manifestación pacífica. Indicó que estas acciones serán compatibles con la autonomía de la universidad.

“Respaldamos sus esfuerzos de lucha por la legalidad y la legitimidad de los procesos electorales de la Universidad de San Carlos de Guatemala”, escribió por su parte el presidente Bernardo Arévalo en sus redes sociales.

Descartan cierre del campus

En un segundo comunicado, el Ejecutivo aseguró que no existe ningún proceso que requiera el cierre de las instalaciones de la Usac ni la suspensión de sus actividades académicas.

El Gobierno explicó que la investigación arqueológica 04-2026, vinculada al proyecto de ampliación del campus universitario en la zona 12, no exige el cierre del campus “bajo ningún concepto”, y calificó como injustificadas las afirmaciones en ese sentido.

Asimismo, informó que el Ministerio de Cultura y Deportes instruyó al Instituto de Antropología e Historia (Idaeh) que los trabajos de rescate arqueológico comiencen después de la elección de rector, programada para el miércoles 8 de abril.

El Ejecutivo también indicó que el proyecto no cuenta con licencia ambiental, requisito obligatorio según la ley, por lo que su ejecución no puede justificar el cierre del campus.

Aunque reconoció que la decisión de suspender actividades presenciales corresponde exclusivamente a las autoridades universitarias, reiteró que no existe ninguna solicitud ni justificación del Gobierno para hacerlo.

Finalmente, el Ejecutivo reafirmó su respaldo a los procesos democráticos en la Usac y reiteró su postura a favor de que la elección de rector se desarrolle con normalidad.

Respaldamos sus esfuerzos de lucha por la legalidad y la legitimidad de los procesos

electorales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. pic.twitter.com/bleySodv7T — Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) April 6, 2026