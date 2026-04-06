CSU-Usac anula cuerpos electorales de oposición y abre camino a Walter Mazariegos para seguir como rector

El Consejo Superior Universitario (CSU) convocó para la acreditación de los cuerpos electorales para la elección de rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), después de recibir recomendaciones para anular algunas elecciones que ganó la oposición.

Así lo demuestra una serie de dictámenes firmados por la Dirección de Asuntos Jurídicos de esa casa de estudios superiores, que recomiendan anular las elecciones de al menos siete cuerpos electorales que pertenecen a la oposición.

Las elecciones primarias de la universidad demostraron que estudiantes, docentes y egresados rechazan la administración de Walter Mazariegos, al ganar 21 de los 34 cuerpos electorales.

Pero el CSU, del que Mazariegos forma parte con doble voto, según los reglamentos de la Usac, tan solo ha certificado la participación de dos de esos 21 cuerpos electorales. Con lo que, pese a que Mazariegos perdió en las primeras elecciones para la renovación de rector, al obtener ocho de 34 electorales, a la fecha ya tiene acreditados a seis.

El CSU convocó para conocer algunas acreditaciones pendientes este 6 de abril, a menos de 48 horas de la elección de rector prevista para este miércoles 8 de abril en Antigua Guatemala.

Fuentes del CSU que prefieren no ser citadas indican que la estrategia es invalidar a los cuerpos electorales que representan un riesgo para Mazariegos, mientras que otro grupo de electores reconoce que hay fallas en algunos procesos, haciendo aconsejable “hacer correcciones”.

Mazariegos llegó como rector de la Usac en el 2022, tras un proceso electoral cuestionado, que a decir de la oposición en este 2026 su estrategia es similar, al calificar desde ya la futura elección como un fraude.

Al cierre de esta nota, el CSU mantenía a cinco cuerpos electorales de la oposición acreditados; del lado de Mazariegos, ocho. También se reportó la acreditación de otros dos cuerpos que no están definidos, pero fuentes de la Usac las relacionan a favor del actual rector.

Además, se reportó el rechazo a la acreditación de al menos ocho cuerpos electorales más a favor de la oposición, acatando las recomendaciones de los informes.

Piden cambio de fecha

El grupo de Usac Dignidad y Resistencia (Usac-DIRE), conformado por estudiantes, docentes y egresados, presentó acciones legales con el fin de cambiar la fecha de la elección de rector.

Presentaron en las primeras horas de este 6 de abril una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), con el argumento de que hay procesos pendientes que hacen necesario postergar la elección.

Entre esos nombramientos destacan tres impugnaciones tramitadas contra cuerpos electorales de oposición, que prácticamente los dejan fuera por la cantidad de días hábiles que conlleva el trámite.

“Esto es un problema de país, ya que la Usac tiene la potestad de participar en las postuladoras; tiene la potestad de elegir magistrados de la CC, también al contralor general de Cuentas. Por esa razón, Walter Mazariegos no quiere dejar el poder de la Usac y la quiere cooptar nuevamente”, dijo Rodolfo Chang, candidato a rector por Usac-DIRE.

Esta acción de amparo se suma a otras que descansan en salas de Apelaciones administrativas, en donde la oposición pedía la acreditación de todos los cuerpos electorales que ganaron de manera democrática.

Sin comunicación institucional

Para el pasado proceso de designación de magistrados para la CC, el CSU habilitó un proceso de acreditación para que los medios de comunicación y observadores tuvieran acceso.

El procedimiento sirvió tanto para la recepción de expedientes como para la sesión extraordinaria celebrada en Antigua Guatemala, donde el CSU designó magistrados para la CC.

Ahora, para la elección de rector el contacto que servía de enlace con los medios de comunicación aparece inactivo, sin existir coordinación entre la Usac con la prensa y observadores para la próxima elección de rector.