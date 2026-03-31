Cortes, sin respaldar la acreditación del 76.4% de electores que ponen en riesgo la reelección de Walter Mazariegos en la Usac

Guatemala

Cortes, sin respaldar la acreditación del 76.4% de electores que ponen en riesgo la reelección de Walter Mazariegos en la Usac

La oposición, Guatemala Visible y la Vicepresidencia de Guatemala llaman a la acreditación de los cuerpos electorales pendientes para la votación del 8 de abril.

|

time-clock

COMISIîN DE POSTULACIîN TSE. En este 21 de enero, se inici con las sesiones de la Comisin de Postulacin que tendr a su cargo la eleccin de candidatos a magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Las reuniones se llevarn a cabo en el Congreso de la Repblica. En la imagen, Walter Mazariegos, presidente de la Comisin, a su llegada al Congreso. Juan Diego Gonzlez. 210126

El CSU de Walter Mazariegos ha evitado acreditar a electores que le complican su reelección como rector de la USAC. Fotografía: Prensa Libre (Juan Diego González).

Las cortes de Apelaciones han suspendido o engavetado las acciones legales que buscan acreditar a todos los electores para la renovación de rector en la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), al dejar de lado a los que representan un riesgo para la administración de Walter Mazariegos.  

Del total de 34 cuerpos electorales que se traducen a 170 personas aptas para votar, solo 40 electores han sido acreditados para la elección de rector del 8 de abril.

Pero de esas 40 personas 30 responden a Mazariegos, siendo los cuerpos electorales de estudiantes y docentes de las facultades de Derechos y Humanidades, y los egresados de Humanidades e Ingeniería.

La oposición, que ganó en las elecciones primarias de la Usac, anunciando lo que sería la expulsión de Mazariegos en la rectoría, ha enfrentado obstáculos legales y aparente discrecionalidad, al ser ignorados para el proceso de acreditación.

LECTURAS RELACIONADAS

COMISIîN DE POSTULACIîN TSE. En este 21 de enero, se inici con las sesiones de la Comisin de Postulacin que tendr a su cargo la eleccin de candidatos a magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Las reuniones se llevarn a cabo en el Congreso de la Repblica. En la imagen, Walter Mazariegos a su salida del Congreso. Juan Diego Gonzlez. 210126

OEA alerta riesgos en la elección del rector de la USAC si no se acredita a todos los cuerpos electorales

chevron-right

CSU-Usac prioriza aval para los cuerpos electorales afines a Walter Mazariegos

chevron-right

Del lado de la oposición, solo se han brindado acreditaciones a los electores de los cuerpos estudiantiles de Arquitectura y al de los egresados de Farmacia, lo cual dejaría a la mayoría fuera del proceso sin justificación aparente.

Mientras que solo a tres cuerpos electorales de la oposición se les admitió a tramite impugnaciones: los representantes estudiantiles de Agronomía, Ingeniería y Ciencias Económicas.

Walter Mazariegos durante la juramentación de la postuladora del TSE. Fotografía: Prensa Libre (Juan Diego González).

Este proceso, por la cantidad de días y los asuetos de la Semana Santa, hará que prácticamente las acciones no se resuelvan antes de las votaciones para rector, quedando fuera de manera técnica los electores.

Todavía quedan pendientes 18 cuerpos electorales que representan a 90 votantes, el equivalente al 76.4% de electores, siendo la mayoría de oposición que recurrió a acciones legales para obligar agilizar el procedimiento, pero no se ha tenido resultados favorables.

¿OJ a favor de Mazariegos?

La decisión de la acreditación de los cuerpos electorales depende del Consejo Superior Universitario (CSU), que preside Mazariegos y del que tiene una mayoría de su lado.

Las decisiones, aunque cuenten con las bases legales, para la oposición carecen de legitimidad, ya que la mayor parte de integrantes del CSU siguen en funciones a pesar de que su período en el cargo ya venció.

LECTURAS RELACIONADAS

SANCARLISTAS MANIFIESTAN POR ELECCIÓN DE RECTOR

Elección de rector de la Usac: Sala suspende amparo presentado por cuerpos electorales; estudiantes manifiestan en zona 10

chevron-right
La Universidad de San Carlos de Guatemala permanece cerrada por actividades de la Huelga de Dolores. (Foto Prensa Libre: María Reneé Barrientos)

Usac cierra el campus y anuncia clases virtuales en semana de elección de rector

chevron-right

Por eso, ante la aparente discrecionalidad para dejar fuera a la oposición a pesar de haber ganado las elecciones primarias en la Usac, se han presentado acciones legales, las cuales fueron asignadas a las cortes de Apelaciones del Organismo Judicial (OJ), pero hasta este momento se conoce que dos amparos fueron suspendidos por la Sala Sexta Administrativa.

Para individualizar el caso, la decisión fue firmada por los magistrados Víctor Manuel Castillo Mayén, Irma Yolanda Sosa Flores, y Caren Orfilia Guzmán Sagastume.

Las últimas dos magistrados también firmaron a favor de un amparo que dejó fuera de las elecciones del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) a los profesionales de las ciencias afines.

Esta Sala todavía tiene pendiente un tercer amparo, mientras que estudiantes han presentado dos más que fueron enviados a la Sala Quinta Administrativa, pero hasta ahora no se tienen noticias.

PROTESTA CONTRA MAZARIEGOS EN LA ZONA 10
Estudiantes de la Usac manifiestan en la zona 10 por tema de elección de rector. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Esa sala es integrada por Midiam de León, Marta Espinosa Girón y María de la Luz Gómez, pero el silencio de la sala junto a las vacaciones del OJ por Semana Santa no dejan un buen pronóstico para la oposición.

“Lamentablemente por la forma que actúa el Consejo Superior Universitario, todo apunta a repetir el repudiable hecho del año 2022, dejando fuera a cuerpos electorales porque la semana pasada de forma arbitraria y espuria dieron trámites a revocatorias”, dijo el abogado Edwin Orozco.

Él forma parte del equipo legal del movimiento Usac-Dignidad y Rescate (Usac-DIRE), que reúne a estudiantes y docentes de la oposición a Mazariegos.

“Hoy es el último día laboral del Organismo Judicial, ahora el llamado es al CSU, a cada uno de sus miembros, que se apeguen a la ley, que cumplan el deber de respetar la decisión de la comunidad sancarlista, que demuestren un verdadero compromiso con la Universidad de San Carlos”, refirió Orozco.

Piden democracia

La organización Guatemala Visible ha dado acompañamiento al proceso de elección de rector en la Usac, al advertir de que en esta fase algunos procedimientos que ponen en riesgo la elección democrática.

“No vemos un proceso democrático, participativo ni legitimo. Considerando que se toma en cuenta la participación de estudiantes, docentes y egresados, pero hasta ahora no se ve reflejado, pero aún hay tiempo y esperamos que el Consejo Superior Universitario siga convocando a sesiones”, dijo Mynor Lorenzo, analista de Guatemala Visible.

Las dudas que ha levantado la discrecionalidad del CSU para ignorar a la oposición para retener la rectoría aún se pueden solventar para hacer que la elección del 8 de abril no se dé con dudas, como en el 2022.

LECTURAS RELACIONADAS

Rodolfo Chang candidato a rector USAC 2026 durante asamblea de DIRE

Quién es Rodolfo Chang, electo como candidato a rector de la Usac por la oposición a Walter Mazariegos

chevron-right
Cierre de la USAC en medio de protestas estudiantiles y elecciones de rector

Acreditación de cuerpos electorales de la Usac se desarrolla entre amparos, toma del campus y denuncias de irregularidades

chevron-right

“Es preocupante, considerando que aun cuando hay procedimientos administrativos no ha habido ningún criterio para conocer solo algunos cuerpos electorales y otros no, esto genera suspicacia e incertidumbre, lo que no es bueno para un proceso de elección”, enfatizó el analista.

Entre las voces que se suman para pedir un proceso democrático en la Usac, aparece Karin Herrera, vicepresidenta de Guatemala, quien anunció en sus redes sociales que como ciudadana y sancarlista, respetando la autonomía, va a expresarse sobre los problemas que rodean a esa casa de estudios.

Vicepresidenta Karin Herrera
Vicepresidenta Karin Herrera pidió a las salas resolver las acciones pendientes por la elección de rector de la USAC.(Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

“El sistema de justicia aún tiene en sus manos la posibilidad crucial de garantizar una elección de rector Usac legítima y democrática. Hago un llamado a las salas de amparo correspondientes, para que las acciones planteadas sean resueltas pronto, de conformidad con la ley y garantizando el derecho a la libre elección y participación de todos los electores el 8 de abril”, dijo la vicepresidenta.

La elección será en Antigua Guatemala, pero desde el 6 de abril y por un tiempo no definido, el campus central estará cerrado. El CSU autorizó clases virtuales por proyectos de infraestructura, pero la oposición asegura que solo se busca evitar medidas de hecho por la manera en que se dará la elección.

ESCRITO POR:

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

Lee más artículos de Douglas Cuevas

ARCHIVADO EN:

CSU USAC Elecciones de segundo grado Elecciones de segundo grado 2026 Rector de la USAC Walter Mazariegos 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS