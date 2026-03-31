Cortes, sin respaldar la acreditación del 76.4% de electores que ponen en riesgo la reelección de Walter Mazariegos en la Usac

Las cortes de Apelaciones han suspendido o engavetado las acciones legales que buscan acreditar a todos los electores para la renovación de rector en la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), al dejar de lado a los que representan un riesgo para la administración de Walter Mazariegos.

Del total de 34 cuerpos electorales que se traducen a 170 personas aptas para votar, solo 40 electores han sido acreditados para la elección de rector del 8 de abril.

Pero de esas 40 personas 30 responden a Mazariegos, siendo los cuerpos electorales de estudiantes y docentes de las facultades de Derechos y Humanidades, y los egresados de Humanidades e Ingeniería.

La oposición, que ganó en las elecciones primarias de la Usac, anunciando lo que sería la expulsión de Mazariegos en la rectoría, ha enfrentado obstáculos legales y aparente discrecionalidad, al ser ignorados para el proceso de acreditación.

Del lado de la oposición, solo se han brindado acreditaciones a los electores de los cuerpos estudiantiles de Arquitectura y al de los egresados de Farmacia, lo cual dejaría a la mayoría fuera del proceso sin justificación aparente.

Mientras que solo a tres cuerpos electorales de la oposición se les admitió a tramite impugnaciones: los representantes estudiantiles de Agronomía, Ingeniería y Ciencias Económicas.

Walter Mazariegos durante la juramentación de la postuladora del TSE. Fotografía: Prensa Libre (Juan Diego González).

Este proceso, por la cantidad de días y los asuetos de la Semana Santa, hará que prácticamente las acciones no se resuelvan antes de las votaciones para rector, quedando fuera de manera técnica los electores.

Todavía quedan pendientes 18 cuerpos electorales que representan a 90 votantes, el equivalente al 76.4% de electores, siendo la mayoría de oposición que recurrió a acciones legales para obligar agilizar el procedimiento, pero no se ha tenido resultados favorables.

¿OJ a favor de Mazariegos?

La decisión de la acreditación de los cuerpos electorales depende del Consejo Superior Universitario (CSU), que preside Mazariegos y del que tiene una mayoría de su lado.

Las decisiones, aunque cuenten con las bases legales, para la oposición carecen de legitimidad, ya que la mayor parte de integrantes del CSU siguen en funciones a pesar de que su período en el cargo ya venció.

Por eso, ante la aparente discrecionalidad para dejar fuera a la oposición a pesar de haber ganado las elecciones primarias en la Usac, se han presentado acciones legales, las cuales fueron asignadas a las cortes de Apelaciones del Organismo Judicial (OJ), pero hasta este momento se conoce que dos amparos fueron suspendidos por la Sala Sexta Administrativa.

Amparos que buscan acreditar a cuerpos electorales para la elección del rector de la USAC están en 2 salas administrativas.



S. Quinta: Midiam de León; Marta Espinosa Girón; y María de la Luz Gómez.

S. Sexta: Irma Sosa y Caren Orfilia Guzmán, pendiente de nombrar un nuevo titular pic.twitter.com/J6RbwWeNDj — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) March 25, 2026

Para individualizar el caso, la decisión fue firmada por los magistrados Víctor Manuel Castillo Mayén, Irma Yolanda Sosa Flores, y Caren Orfilia Guzmán Sagastume.

Las últimas dos magistrados también firmaron a favor de un amparo que dejó fuera de las elecciones del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) a los profesionales de las ciencias afines.

Esta Sala todavía tiene pendiente un tercer amparo, mientras que estudiantes han presentado dos más que fueron enviados a la Sala Quinta Administrativa, pero hasta ahora no se tienen noticias.

Estudiantes de la Usac manifiestan en la zona 10 por tema de elección de rector. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Esa sala es integrada por Midiam de León, Marta Espinosa Girón y María de la Luz Gómez, pero el silencio de la sala junto a las vacaciones del OJ por Semana Santa no dejan un buen pronóstico para la oposición.

“Lamentablemente por la forma que actúa el Consejo Superior Universitario, todo apunta a repetir el repudiable hecho del año 2022, dejando fuera a cuerpos electorales porque la semana pasada de forma arbitraria y espuria dieron trámites a revocatorias”, dijo el abogado Edwin Orozco.

Él forma parte del equipo legal del movimiento Usac-Dignidad y Rescate (Usac-DIRE), que reúne a estudiantes y docentes de la oposición a Mazariegos.

“Hoy es el último día laboral del Organismo Judicial, ahora el llamado es al CSU, a cada uno de sus miembros, que se apeguen a la ley, que cumplan el deber de respetar la decisión de la comunidad sancarlista, que demuestren un verdadero compromiso con la Universidad de San Carlos”, refirió Orozco.

Piden democracia

La organización Guatemala Visible ha dado acompañamiento al proceso de elección de rector en la Usac, al advertir de que en esta fase algunos procedimientos que ponen en riesgo la elección democrática.

“No vemos un proceso democrático, participativo ni legitimo. Considerando que se toma en cuenta la participación de estudiantes, docentes y egresados, pero hasta ahora no se ve reflejado, pero aún hay tiempo y esperamos que el Consejo Superior Universitario siga convocando a sesiones”, dijo Mynor Lorenzo, analista de Guatemala Visible.

Las dudas que ha levantado la discrecionalidad del CSU para ignorar a la oposición para retener la rectoría aún se pueden solventar para hacer que la elección del 8 de abril no se dé con dudas, como en el 2022.

“Es preocupante, considerando que aun cuando hay procedimientos administrativos no ha habido ningún criterio para conocer solo algunos cuerpos electorales y otros no, esto genera suspicacia e incertidumbre, lo que no es bueno para un proceso de elección”, enfatizó el analista.

Entre las voces que se suman para pedir un proceso democrático en la Usac, aparece Karin Herrera, vicepresidenta de Guatemala, quien anunció en sus redes sociales que como ciudadana y sancarlista, respetando la autonomía, va a expresarse sobre los problemas que rodean a esa casa de estudios.

Vicepresidenta Karin Herrera pidió a las salas resolver las acciones pendientes por la elección de rector de la USAC.(Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

“El sistema de justicia aún tiene en sus manos la posibilidad crucial de garantizar una elección de rector Usac legítima y democrática. Hago un llamado a las salas de amparo correspondientes, para que las acciones planteadas sean resueltas pronto, de conformidad con la ley y garantizando el derecho a la libre elección y participación de todos los electores el 8 de abril”, dijo la vicepresidenta.

La elección será en Antigua Guatemala, pero desde el 6 de abril y por un tiempo no definido, el campus central estará cerrado. El CSU autorizó clases virtuales por proyectos de infraestructura, pero la oposición asegura que solo se busca evitar medidas de hecho por la manera en que se dará la elección.