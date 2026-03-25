Acreditación de cuerpos electorales de la Usac se desarrolla entre amparos, toma del campus y denuncias de irregularidades

La antesala para la elección de rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), prevista para el 8 de abril, avanza en medio de acciones legales, toma de instalaciones y denuncias de irregularidades, lo que abre distintos escenarios: desde la reelección de Walter Mazariegos hasta una eventual sucesión o un proceso que podría llevar a nuevos cuestionamientos sobre la continuidad en el cargo.

La elección no es directo. El rector es elegido por un cuerpo de electores integrado por representantes de estudiantes, docentes y profesionales egresados organizados en 34 cuerpos electorales, que eligen a cinco personas, para un total de 170, los cuales deben ser acreditados por el Consejo Superior Universitario (CSU) previo a la votación.

De esos 34 cuerpos en disputa, 21 fueron ganados por sectores de oposición, ocho por el grupo afín a Mazariegos, uno por otro candidato y cinco procesos permanecen en pausa, lo que convierte la acreditación en un punto clave que puede inclinar el resultado final.

Toma del campus y amparos

Este miércoles 25 de marzo, previo a la sesión del Consejo Superior Universitario (CSU) para acreditar a electores, el campus central fue tomado por encapuchados que cerraron los accesos con el argumento de actividades por la Huelga de Dolores. La medida coincide con la convocatoria del CSU.

En paralelo, estudiantes electores acudieron a la Corte de Constitucionalidad (CC) para informar que presentaron un amparo para exigir garantías de participación. “Exigimos al Consejo Superior Universitario que acredite a todos los cuerpos electorales electos democráticamente para la elección de Rectoría del 8 de abril”, señalaron en un comunicado.

Además, denunciaron posibles anomalías en el proceso. “Denunciamos la intención de validar selectivamente cuerpos electorales alineados con el rector impuesto Walter Mazariegos”, describe el pronunciamiento en el que también indican que existiría el riesgo de repetir el proceso anterior. “Rechazamos categóricamente que se repita el fraude de 2022, con acreditaciones de último minuto”, puntualizaron.

Estas denuncias, sumadas a que la oposición asegura haber ganado la mayoría de cuerpos electorales, sustentan uno de los escenarios en disputa según los estudiantes opositores, que consiste en que el control de las acreditaciones y del proceso favorezca una reelección de Mazariegos.

Sala Sexta Administrativa da 48 horas a autoridades de la USAC para informar el estatus de los cuerpos electorales para la próxima elección de rector. Hay al menos 4 amparos que buscan que todos los electores sean acreditados y no solo los afines al rector, Walter Mazariegos. pic.twitter.com/bMbrmcuyjE — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) March 24, 2026

No es la única acción, al menos cuatro amparos se presentaron en días recientes, en busca de que se garantice el reconocimiento de todos los cuerpos electorales, incluso los opositores.

La Sala Sexta Administrativa emitió ayer una resolución y solicitó a la Usac un informe en 48 horas sobre el estatus de los cuerpos electorales que participarían en la elección de rector.

Mientras tanto, un integrante del CSU afín a Walter Mazariegos indicó que la agenda de la sesión es preliminar y podría ampliarse para incluir más cuerpos.

Escenario según organización

En esa misma línea, el coordinador de Alianza por las Reformas, Juan Pablo Muñoz, advierte que el proceso podría reproducir patrones del 2022 mediante distintas fases, como obstáculos a planillas opositoras e irregularidades durante la votación, y futuras restricciones en el ingreso de electores el día de la designación, prevista después de la Semana Santa.

Muñoz también indicó que otros será el manejo del quorum y la acreditación de electores. “Aquí viene el juego de los números… van a querer jugar con esa famosa mayoría”, advirtió, al señalar que el resultado podría definirse con base en quiénes logren ser acreditados y estén presentes el día de la elección.

En ese contexto, mencionó la existencia de un “plan B”: “si no se logra… hay un plan B”, dijo, en referencia a la posibilidad de impulsar a otro candidato si los números no favorecen al oficialismo, lo que configura un escenario de sucesión.

A la vez, a su criterio, hay riesgos en la fase final del proceso. “Es una amenaza real que no se entreguen certificaciones formales y que sin estas no se permita el ingreso”, afirmó, lo que —sumado a denuncias de exclusión y limitaciones de acceso— deja abierta la puerta a un tercer escenario: un proceso cuestionado que derive en un conflicto o incluso en la prolongación del mandato.

Opciones de otros candidatos

En medio de este panorama, se perfilan opciones de otros aspirantes.

Se conoce que el doctor Erwin Calgua sería propuesto por la planilla Nueva Usac. Por su parte, el grupo Dignidad y Rescate Usac (DIRE) confirmó como propuesta a Rodolfo Chang Shum, decano en funciones de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia, junto a Marco Vinicio de la Rosa Montepeque y Hada Alvarado. Los tres fueron señalados en el caso “Toma Usac”.

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