Verificamos por usted: Qué se sabe sobre los supuestos disparos en evento de Agronomía en la Usac

Videos difundidos en redes sociales evidencian los altercados registrados la noche del miércoles 18 de marzo en el Estadio Revolución, ubicado en el campus de la Universidad de San Carlos (Usac), de la zona 12 capitalina, durante un evento musical en el que participaron varias bandas, entre ellas la agrupación mexicana Alacranes Musical.

La actividad fue organizada por el comité de huelga de Agronomía de la Usac, en el marco del 75 aniversario del Honorable Comité de Huelga de esa facultad.

Publicaciones en redes sociales señalan que durante el evento se registraron disparos presuntamente realizados por personal de seguridad privada. Además, usuarios denunciaron una posible sobreventa de boletos y deficiencias en la organización.

Cuatro estudiantes consultados —quienes pidieron el anonimato por seguridad— confirmaron haber escuchado detonaciones. Dos de ellos indicaron haber observado el momento en que un guardia de seguridad realizó disparos al aire en una de las puertas de acceso, sin que hasta el momento se haya establecido si se trató de munición real o balas de goma.

Los asistentes, quienes pagaron Q100 por la entrada, coincidieron en que durante la actividad “se escucharon varios disparos”.

En cuanto a la organización, uno de los estudiantes explicó que hubo preventa de boletos y venta en taquilla. Aunque no confirmaron una sobreventa, señalaron que algunas personas ingresaron por accesos no autorizados, lo que habría contribuido a la saturación del recinto.

Según los testimonios, alrededor de las 21.00 horas se cerró una de las puertas de ingreso, aparentemente porque el lugar ya se encontraba lleno. Sin embargo, la decisión no fue comunicada de forma general, lo que generó confusión entre quienes aún esperaban ingresar.

La falta de información, sumada a largas filas y más de una hora de espera, provocó inconformidad entre los asistentes. Algunos comenzaron a empujar, mientras otro grupo intentó forzar el ingreso, lo que derivó en momentos de tensión entre el público, organizadores y personal de seguridad.

Fue en ese contexto que ocurrió uno de los disparos captados en video.

Por aparte, una persona que se encontraba en las afueras del campus relató que observó a un grupo consumiendo bebidas alcohólicas que alteró el orden. Según su versión, un guardia intentó retirarlos del lugar, pero uno de los involucrados reaccionó accionando un arma.

Consultado vía telefónica, el secretario académico de la facultad de Agronomía, Edy Quan Barrios, indicó que no emitiría una postura oficial. Señaló que, al no tratarse de una actividad institucional, la administración no tiene injerencia en su organización.