Gobierno analiza acuerdo con Reino Unido para construir el metro riel en Guatemala

El ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, informó que el Gobierno de Guatemala continúa avanzando en los estudios previos para la construcción de la primera línea del metrorriel, proyecto que calificó como una de las inversiones más grandes en transporte masivo en la historia del país.

Menkos explicó que actualmente se encuentran en la fase de análisis de diseño, comprensión del mercado, estructuración financiera y evaluación de los formatos legales que podría adoptar la inversión.

Entre las opciones en estudio se encuentra la posibilidad de firmar un acuerdo de Gobierno a Gobierno con el Reino Unido; sin embargo, el funcionario aclaró que todavía revisan los requisitos legales y la hoja de ruta para una eventual operación.

El ministro indicó que la primera línea estaría vinculada al sistema ferroviario existente dentro de la ciudad, con un posible recorrido de sur a norte, utilizando principalmente el tramo que pasa por la calzada Atanasio Tzul y las zonas 1 y 2.

Además, señaló que aún no existe una estimación final del costo del proyecto, ya que dependerá de la cantidad de kilómetros, estaciones y resultados de los estudios pendientes.

Menkos afirmó que también analizan otras modalidades, como una alianza público-privada, así como distintas fuentes de financiamiento, entre ellas recursos ordinarios, líneas de crédito u otros mecanismos que podrían requerir aprobación dentro del presupuesto nacional.

El funcionario destacó que el Reino Unido ha mostrado experiencia en proyectos de infraestructura de gran escala en otros países, como Perú, y que el Gobierno busca un socio confiable, transparente y con capacidad para dar continuidad al proyecto más allá de la actual administración.

Menkos agregó, entre los avances, que el Gobierno está por firmar la asistencia técnica especializada del Banco Mundial, denominada Apoyo RAS (Reimbursable Advisory Services), para el fortalecimiento institucional, además de un convenio técnico con el Registro de Información Catastral, para garantizar la certeza jurídica del proyecto.

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Además, detalló la estrategia de implementación mencionó cinco puntos, gobernanza especializada con estructura de gobierno con roles y responsabilidades claramente definidos para el proyecto; alto nivel en la oficina de gestión de proyectos; aplicación de estándares internacionales.

En temas de transparencia y cooperación menciona la modalidad de Acuerdos de Gobierno a Gobierno (G2G) con un marco de cooperación de entre ambos gobiernos con socios internacionales estratégicos como la que se dio a conocer con el gobierno de Reino Unido; y el quinto punto la continuidad institucional, que conlleva mecanismos que garantizan la continuidad regulatoria y cooperativa más allá de los ciclos políticos.

Datos del proyecto

Según datos mencionados por Menkos, el proyecto Metro Riel consta de 21 kilómetros de recorrido total, con 21 estaciones, y se estima que tendrá más de 250 mil usuarios diarios.

La ruta va de sur a norte, entre Centra Sur y Centra Norte, y contempla la integración de otros sistemas de transporte urbano. Sin embargo el ministro indicó que no podría dar montos del proyecto.

Consultada la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), antes Anadie, acerca de datos del proyecto, la entidad respondió a Prensa Libre este lunes 25 de mayo que “actualmente este proyecto ya no se verá bajo la ANI (alianzas público-privadas), sino como una cooperación de gobierno a gobierno, entre Guatemala con Reino Unido, liderado por el Gobierno del Presidente Arévalo”.

El presidente @BArevalodeLeon expresó la importancia de proyectos de movilidad urbana como el metrorriel, en el foro donde la Embajada Británica habla de los acuerdos de gobierno a gobierno con otros países que pueden servir para el metrorriel en Guatemala @prensa_libre pic.twitter.com/Jm7NiWj9XT — Rosa María Bolaños (@rbolanos_pl) May 25, 2026

En la página electrónica de ANI, se detallan características y montos, al respecto la entidad indicó este lunes que los estudios son del 2016, pero que se hicieron actualizaciones en el 2023 de algunos temas relacionados a este proyecto.

Datos financieros

ANI agregó que los datos en el sitio electrónico son del 2016 pero se hicieron actualizaciones en el 2023 de algunos temas relacionados a este proyecto:

Monto de inversión: US$930 millones

Monto de operación: US$602 millones

Plazo de contrato: 30 años

Ingresos: tarifas de transporte más ingresos comerciales

Tipo de proyecto: cofinanciado

Potencial: movilización de 252 mil pasajeros, 41 minutos de Centra Sur a Centra Norte y viceversa, reducción de huella de carbono (1.6 millones de toneladas de CO2)

La nueva modalidad en que se podría desarrollar el Metro Riel se dio a conocer en el foro “Acuerdos Gobierno a Gobierno: soluciones para el Metro Riel y un nuevo modelo de movilidad urbana en Guatemala – el caso de Reino Unido”, efectuado este 25 de mayo.

En este se compartió la experiencia del Reino Unido en Perú, donde, según la embajadora británica en Guatemala, Juliana Correa, en ese país se han operado proyectos por alrededor de US$10 mil millones bajo esta modalidad.

En la inauguración participó el presidente de la República, Bernardo Arévalo.

Cuál es la propuesta para Guatemala y en qué consiste el modelo

La embajadora indicó que el Reino Unido tiene amplia experiencia en acuerdos Gobierno a Gobierno con otros países, y mencionó específicamente con Perú, donde refirió que desde hace años ejecuta obras por más de US$10 mil millones, que incluyen infraestructura para prevenir inundaciones, escuelas y hospitales de alta complejidad. “La experiencia del Reino Unido y los estándares internacionales se implementan a través de la capacidad local para los mejores resultados”, expresó.

Consultada acerca de cuál es la propuesta para Guatemala, la diplomática dijo que este es el inicio de las conversaciones para entender cómo la experiencia técnica británica puede servir al país, principalmente en temas de movilidad e infraestructura.

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La idea es dar ese salto al futuro, “ahorrarse un poco toda esa curva de aprendizaje tan difícil, tan dolorosa y tan costosa, y un poco lanzarse a considerar la implementación”, con el conocimiento y las mejores prácticas para las soluciones de movilidad que necesita la ciudad.

La embajadora comentó que los acuerdos Gobierno a Gobierno no se implementan igual en todas partes, sino que cada uno se adapta a las condiciones locales y a las necesidades del país.

En el caso de Guatemala, lo que se busca es entender cómo la experiencia técnica del Reino Unido en sistemas de metro y la estrategia integral de transporte puede servir específicamente al desarrollo del plan de movilidad de la ciudad, tomando en cuenta una serie de pilares, como los contratos NEC (New Engineering Contracts).

Estos son tipos de acuerdos colaborativos con el ecosistema y con empresas del sector privado para lograr la ejecución de contratos basados en la colaboración, lo cual se aleja de las prácticas tradicionales, más centradas en litigios y procesos más complejos y menos eficientes, explicó la diplomática.

“Los contratos NEC, por ejemplo, son uno de los pilares del acuerdo Gobierno a Gobierno”, que pasa por otros procesos, como Building Information Modeling (BIM), un software y tecnología que optimiza los procesos de construcción, y con esta combinación de herramientas, se busca que el diseño del proyecto sea viable y exitoso en su implementación, añadió al mencionar que han sido probadas en otros países y podrían funcionar en Guatemala.

Acerca de por qué se escogió el proyecto de metro riel, refirió que por algún proyecto se debe de iniciar y que el metro y su potencial para la ciudad de Guatemala se vienen analizando desde la década de 1970 y que, con el crecimiento de la densidad poblacional, cada vez es más urgente un proyecto de este tipo, que constituye una de las soluciones de transporte masivo más efectivas, aunque no es la única ni un proyecto aislado.

Con esta modalidad, no es que el Reino Unido vaya a construir el metro, sino que se ejecutaría localmente, con empresas guatemaltecas, añadió Correa. Según la experiencia de Perú, por ejemplo, las obras las realizan empresas locales y las licitaciones se abren de manera internacional, por lo que seguramente participarán otras compañías, citó.

La participación del Reino Unido se centra en el diseño, la implementación y el acompañamiento técnico, conocido como PMO (Project Management Office). Es decir, se brinda acompañamiento técnico para que el proyecto se ejecute correctamente, pero la construcción se realiza en Guatemala.

Respecto del financiamiento, expuso que en la mayoría de países la decisión corresponde al Ministerio de Finanzas, que define de dónde provienen los recursos, por ejemplo, analizar qué fondos locales están disponibles y cuáles son las opciones de financiamiento más atractivas dentro de la banca.

En este caso, refirió que Guatemala tiene un manejo cuidadoso de sus finanzas públicas y una buena posición para acceder a crédito internacional, ya sea con la CAF, el Banco Interamericano de Desarrollo u otras entidades, incluyendo del Reino Unido.

“El punto aquí es que la estrategia de financiación la decide Guatemala”, añadió. Respecto de si el país tendría que pagar al Reino Unido por ese apoyo, indicó que eventualmente podría ocurrir, si ese es el camino que se decide mediante algún tipo de contrato, “pero no estamos en esa fase por ahora”.

Consultada sobre si ya se ha hablado oficialmente con el presidente de la República o el Ministerio de Finanzas, dijo que lo expuesto en el foro acerca del modelo británico, sus ventajas y cómo puede apoyar a Guatemala “es algo que estamos haciendo de la mano con el Gobierno”, y respecto de cuándo podría tomarse una decisión y concretarse el acuerdo, la diplomática consideró que es necesario dar tiempo al proceso para que avancen las conversaciones.

“Yo creo que de manera muy responsable lo que el Gobierno guatemalteco está haciendo es entender cuáles son los modelos que existen y cuál es el que mejor se adapta a sus necesidades en este momento. Es decisión del Gobierno escoger cómo y con quién quiere trabajar”.