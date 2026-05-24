Proyectos de movilidad: cómo avanzan las apuestas para combatir el tráfico en tres municipios de Guatemala

Al menos tres municipalidades se encuentran desarrollando proyectos de movilidad que buscan dar soluciones al problema del tráfico, así como mejorar la calidad del transporte público.

Entre ellas aparecen las municipalidades de la Ciudad de Guatemala y Mixco, que trabajan en el “Aerometro”, un sistema de transporte que consta de cabinas que planean el Molina de las Flores con la Plazuela España.

También se encuentra trabajando en proyectos de transporte la municipalidad de Fraijanes, que impulsa “Mi Bus Express”, que consta de unidad de transporte público eléctricos, que pretenden reducir los costos del pasaje y mejorar la calidad del servicio.

Antes de la pandemia del covid-19, en marzo de 2020, en la ciudad de Guatemala y municipios aledaños operaban las rutas de transporte urbano, buses rojos que eran cuestionados por falta de mantenimiento y por ser blanco de hechos delictivos.

Las restricciones a la movilidad hizo que estas unidades quedaran fuera de circulación, haciendo que ahora circulen buses que se adecuaron a las nuevas exigencias sanitarias.

Pero la cantidad es insuficiente, lo que también ha dado paso a sistemas de transporte no regulados, como los taxis piratas y los mototaxistas, que son tomados por usuarios como una alternativa de transporte.

AeroMetro

El proyecto que buscas implementar las municipalidad de la Ciudad de Guatemala y Mixco, se encuentra avanzando en la instalación del sistema electromecánico, según informó esta semana la comuna central.

Los trabajos se desarrollan en la 12 calle entre la sexta y la septima avenida de la zona 9, que a criterio de las autoridades es una de las fases más importantes del nuevo sistema de transporte público.

La comuna compartió esta semana los avances del proyecto. Fotografía: Municipalidad de Guatemala.

“De 17 torres, cinco ya están finalizadas, dos están por concluir, cinco continúan en proceso y otras cinco siguen pendientes”, detalla en su página web la Municipalidad de Guatemala.

Torre 1, 2, 3, 4 y 6: 100 % finalizadas

Torre 5: 90 % (pendiente de fundición en la sección 3)

Torre 7: 60 % (pendiente de fundición en las secciones 2 y 3)

Torre 8: excavación al 10 %

Torre 9: cerramiento al 2 %

Torre 16: cerramiento al 1 %

A la fecha se reporta que las primeras 135 cabinas ya están en el país. Fotografía: Municipalidad de Guatemala.

“Estamos viendo cómo el AeroMetro avanza hacia una nueva fase. Este proyecto representa una apuesta moderna y con nuevas oportunidades de movilidad para miles de personas”, detalló Ricardo Quiñonez, alcalde de la Ciudad de Guatemala.

Mi Bus Express

En Fraijanes la munidad se encuentra en el proceso de licitación para conseguir la compra de una flotilla de buses eléctricos, que buscan que los vecinos reduzcan los gastos de movilidad, además de mejorar la calidad del transporte.

La idea proviene de un sistema de transporte público de rutas cortas, gratuito y municipal orientado principalmente a la atención de transporte de niños estudiantes.

Proyección del primer sistema de transporte público eléctrico implementado en el municipio. Fotografía: Municipalidad de Fraijanes.

Este proyecto se implementó a finales de 2024, beneficiando a 150 mil vecinos, estimando un ahorro de aproximadamente Q900 mil en pasajes.

Ahora se busca llevar este proyecto a rutas largas, a un costo menor del transporte público convencional, destinando Q1.5 millones para la adquisición de 10 buses.

El esquema de movilidad del municipio. Fotografía: Municipalidad de Fraijanes.

Con esto buscan facilitar la movilidad a las conexiones más importantes como Aldea Don Justo, Carretera a El Salvador, Lo de Dieguez, Rabanales, El Cerrito y Los Verdes.

“Es importante explicar que Mi Bus Express configura una alternativa de movilidad que no limita ni menoscaba ninguno de los servicios actuales o futuros, y que se constituye como una propuesta complementaria y factible para la reducción del tránsito vehicular que tanto afecta a la zona metropolitana”, dijo Daniel Rustrian, alcalde de Fraijanes.

MetroRiel

Una de las promesas de campaña del presidente Bernardo Arévalo fue la implementación de un sistema de metro, que mitigue el trafico que afecta a millones.

Para este lunes 23 de mayo la embajada Británica en Guatemala desarrollará un evento, para explicar la experiencia de aquel país con la implementación de este modelo de transporte público.

Se tiene previsto que al evento asistan altos funcionarios de gobierno, entre ellos el presidente Arévalo.