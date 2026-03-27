Quién es Rodolfo Chang, electo como candidato a rector de la Usac por la oposición a Walter Mazariegos

El médico veterinario Rodolfo Chang fue electo como candidato a rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) por la agrupación Dignidad y Rescate Usac (DIRE), de cara a las elecciones previstas para el próximo 8 de abril.

La designación se realizó el jueves 26 de marzo del 2026 durante una asamblea en la que participaron cuerpos electorales afines al movimiento, quienes se inclinaron por Chang frente a otros aspirantes que también formaron parte del proceso interno.

Entre ellos figuraban Hada Alvarado, docente y exdecana de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, y Marco Vinicio de la Rosa, exdecano de la Facultad de Veterinaria.

Trayectoria y perfil

Chang se desempeña como decano en funciones de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Usac y ha integrado espacios de decisión dentro de la universidad, como el Consejo Superior Universitario (CSU).

Su postulación surge en un contexto de reconfiguración de bloques dentro de la universidad estatal, donde el movimiento DIRE agrupa a sectores que se identifican como oposición a la actual administración.

Rodolfo Chang, Hada Marieta Alvarado y Marco Vinicio de la Rosa participaron en el proceso interno de DIRE en el Salón Chino para definir candidato a rector de la USAC 2026. (Foto Prensa Libre: cortesía)

Señalamientos y proceso judicial

El nombre de Chang también ha estado vinculado al caso “Toma de la Usac: Botín Político”, por el cual fue capturado en noviembre de 2023 junto a otros actores universitarios, en medio de investigaciones del Ministerio Público (MP) por la ocupación de instalaciones universitarias en 2022.

En ese proceso, un juez lo ligó a proceso por los delitos de usurpación y depredación de bienes culturales, aunque descartó otros cargos como asociación ilícita y sedición por falta de indicios suficientes.

Tras la audiencia, Chang quedó en libertad bajo medidas sustitutivas, mientras el caso avanzó a etapa intermedia, en la que se debe resolver si los señalados enfrentan juicio.

Este expediente se enmarca en la disputa que siguió a la elección de rector en 2022, la cual fue cuestionada por diversos sectores universitarios.

Escenario electoral

El miércoles 25 de marzo, el Consejo Superior Universitario (CSU) en una sesión virtual acreditó solo a ocho cuerpos electoral de 34 que participan en la elección a rector; seis afines a la actual administración.

De los grupos contrarios a Mazariegos se acreditaron a dos. Por ese motivo, los representantes de oposición indicaron que hubo discrecionalidad porque, aunque llevan 21 cuerpos electorales ganados en las votaciones, no fueron incluidos en la agenda inicial para el proceso de las primeras acreditaciones.

Según señalaron, esta acción dejó en incertidumbre la acreditación del resto de cuerpos que aseguran que ganaron en un proceso legítimo de votaciones que se desarrolló escalonadamente entre febrero y marzo recién pasados.

Al evaluar el panorama previo al proceso a la elección del rector, el coordinador de Alianza por las Reformas, Juan Pablo Muñoz, dijo que se observa patrones similares al 2022 mediante distintas fases, siendo en primera instancia que grupos de oposición denunciaron obstáculos para registrar a sus planillas para participar.

Los Tribunales Electorales de las facultades indicaron que las planillas que fueron excluidas no cumplieron con los requisitos para las inscripciones, mientras que la oposición asegura que se trataron de impedimentos al indicarles tardíamente de las supuestas falencias en sus expedientes.