Usac cierra el campus y anuncia clases virtuales en semana de elección de rector

A 13 días de la elección de rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), el campus central permanece cerrado, tomado por encapuchados que se identifican como estudiantes en actividades de la tradicional Huelga de Dolores, prevista para este viernes 27 de marzo.

Las instalaciones podrían permanecer cerradas al menos cuatro meses. Las autoridades de la Usac anunciaron una serie de remodelaciones estructurales en varios edificios, por lo que las clases se retomarán de manera presencial después del asueto de Semana Santa.

El inicio de las actividades virtuales en la Usac coincide con la semana de elección de rector. Walter Mazariegos mantiene el control del Consejo Superior Universitario, que solo ha reconocido ocho de los 34 cuerpos electorales, la mayoría afines a su proyecto de reelección.

¿Remozamiento o estrategia?

En diciembre del 2025, Prensa Libre publicó un artículo en el que informaba que la Usac estaría en mantenimiento en el 2026. Las alertas sobre una posible suspensión de clases presenciales en medio de la elección de rector se encendieron.

El plan de remozamiento fue aprobado por el Consejo Superior Universitario y se estimaba que el campus estaría cerrado durante seis meses. Durante ese tiempo se intervendrían algunos edificios para reforzar su estructura, además de la construcción de una torre de parqueos y un distribuidor vial en el ingreso a la ciudad universitaria, zona 12.

Para quienes advirtieron hace tres meses que el cierre por reparaciones era una estrategia, ahora el temor se refuerza, ya que el campus permanecerá cerrado durante la elección de rector, prevista para el próximo 8 de abril, en un hotel de Antigua Guatemala, Sacatepéquez.

CSU autoriza clases virtuales desde el 6 de abril por proyectos de ampliación del campus central de la USAC. La medida comienza antes de la elección de rector, opositores consideran que se busca frenar posibles manifestaciones por aparentes anomalías en la validación de electores pic.twitter.com/kKlJgs1wNd — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) March 26, 2026

Escenarios

Varios grupos estudiantiles han buscado el amparo de las cortes de justicia para que se acrediten todos los cuerpos electorales ganados y garantizar su participación en la elección del 8 de abril.

Además, denunciaron posibles anomalías en el proceso. “Denunciamos la intención de validar selectivamente cuerpos electorales alineados con el rector impuesto Walter Mazariegos”, señala el pronunciamiento. “Rechazamos categóricamente que se repita el fraude del 2022, con acreditaciones de último minuto”, puntualizaron.

No es la única acción. Al menos cuatro amparos se presentaron en días recientes en busca de garantizar el reconocimiento de todos los cuerpos electorales, incluidos los opositores.

La Sala Sexta Administrativa emitió el pasado miércoles una resolución y solicitó a la Usac un informe en 48 horas sobre el estado de los cuerpos electorales que participarían en la elección.

Alianza por las Reformas, grupo de la sociedad civil que ha seguido el tema, advirtió que las condiciones actuales son similares a las del 2022, cuando Walter Mazariegos ganó por primera vez la rectoría.

Juan Pablo Muñoz, de esa organización, enumeró obstáculos a planillas opositoras, irregularidades durante la votación y posibles restricciones en el ingreso de electores el día de la designación, prevista después de Semana Santa, lo que, según dijo, favorecería el proyecto de Mazariegos para retener la rectoría de la Usac.

Muñoz también indicó que otro factor será el manejo del quorum y la acreditación de electores. “Aquí viene el juego de los números… van a querer jugar con esa famosa mayoría”, advirtió.

El rector de la Usac gana con la mayoría de los cuerpos electorales que voten. Es decir, aunque sean 34 electores, si, por ejemplo, solo llegan 10, con seis votos se consigue la victoria.

Estudiantes de la Usac que necesitaban hacer trámites de graduación se ven afectadas por el cierre del campus y la suspensión de actividades administrativas, el miércoles 25 de marzo, cuando se cerró por supuestos estudiantes encapuchados la casa de estudios. (Foto Prensa Libre: María Reneé Barrientos)

El recuerdo del 2022

El 19 de mayo del 2022, un grupo de sancarlistas —entre estudiantes y docentes— tomó las instalaciones de la Usac. La protesta surgió porque Walter Mazariegos se había impuesto como rector, entre denuncias de fraude, según sus opositores.

Mazariegos ganó la rectoría gracias a un amparo que impidió la participación de cuerpos electorales identificados como oposición. Aunque legalmente se cuestionó su victoria, ningún proceso avanzó en el Ministerio Público ni en un Consejo Superior Universitario dominado por el nuevo rector.

El campus central permaneció tomado durante 386 días. Durante ese tiempo, el Consejo Superior Universitario sesionó de manera virtual, práctica que se mantiene.

También se denunciaron retrasos en trámites estudiantiles, como la validación de títulos o constancias académicas, debido a la suspensión de labores administrativas.

Después de más de un año, el grupo de estudiantes, docentes y organizaciones sociales que se había sumado a la protesta depuso las medidas, sin lograr que Mazariegos se reuniera con ellos.