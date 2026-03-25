Tránsito complicado en la capital por cierre de accesos en la Usac y vehículos varados

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Tránsito complicado en la capital por cierre de accesos en la Usac y vehículos varados

La PMT informa de movilidad vehicular complicada en algunos tramos de la capital este 25 de marzo.

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TRÁNSITO EN LA CALZADA LA PAZ

La PMT informa de tránsito lento en la calzada La Paz. (Foto Prensa Libre: captura de video de Amílcar Montejo)

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) informa que el tránsito se ve afectado en algunos puntos de la capital este miércoles 25 de marzo.

Amílcar Montejo, vocero vial de la PMT, reporta que encapuchados han cerrado los portones principales del campus de la Universidad de San Carlos, en la zona 12.

Explicó que, derivado del cierre, se ve complicada la movilidad en la avenida Petapa, en el tramo de la 32 calle.

También hay complicaciones en la conexión del Anillo Periférico con la 11 avenida de la zona 12.

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Recomienda usar vías alternas cercanas a la calzada Atanasio Tzul y el sector del Anillo Periférico hacia la colonia La Reformita.

Montejo también agrega que un vehículo del transporte pesado con fallas mecánicas afectó la movilidad en el kilómetro 6.8 de la ruta al Atlántico, zona 18.

Para leer más: Comunas declaran emergencia por colapso vial y piden al Gobierno activar fondos para el Metro

Además, un bus con desperfectos mecánicos afecta el paso en la bajada de la 7a. calle, de la 14 a la 13 avenida, zona 18.

También se informa de tránsito lento en la calzada La Paz, en el tramo del puente Belice hacia el puente Cuatro Caminos, zona 5.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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