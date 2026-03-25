Tránsito complicado en la capital por cierre de accesos en la Usac y vehículos varados

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) informa que el tránsito se ve afectado en algunos puntos de la capital este miércoles 25 de marzo.

Amílcar Montejo, vocero vial de la PMT, reporta que encapuchados han cerrado los portones principales del campus de la Universidad de San Carlos, en la zona 12.

Explicó que, derivado del cierre, se ve complicada la movilidad en la avenida Petapa, en el tramo de la 32 calle.

También hay complicaciones en la conexión del Anillo Periférico con la 11 avenida de la zona 12.

Recomienda usar vías alternas cercanas a la calzada Atanasio Tzul y el sector del Anillo Periférico hacia la colonia La Reformita.

Montejo también agrega que un vehículo del transporte pesado con fallas mecánicas afectó la movilidad en el kilómetro 6.8 de la ruta al Atlántico, zona 18.

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Además, un bus con desperfectos mecánicos afecta el paso en la bajada de la 7a. calle, de la 14 a la 13 avenida, zona 18.

También se informa de tránsito lento en la calzada La Paz, en el tramo del puente Belice hacia el puente Cuatro Caminos, zona 5.

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