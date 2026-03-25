CSU está convocado a reconocer a cuerpos electorales que elegirán al nuevo rector de la Usac

El Consejo Superior Universitario (CSU) sesiona hoy de manera virtual para acreditar a los cuerpos electorales que el próximo 8 de abril elegirán al nuevo rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).



Sin embargo, estudiantes, docentes y organizaciones han advertido de que Walter Mazariegos, actual rector y presidente del CSU, solo reconocerá a los cuerpos electorales afines para garantizarse la reelección.



“Se repite lo que pasó hace cuatro años: aunque se ganó en las urnas, el CSU, por cuestiones de forma, votó la mayoría de los cuerpos no alineados con Mazariegos”, recordó ayer Marco Vinicio de la Rosa, consejero docente de la Facultad de Veterinaria.

De la Rosa, aunque fue electo, no ha tomado posesión, por lo que señala que se trata de una estrategia de quienes controlan la Usac para no tener oposición adentro del CSU: “A mi no me convocan desde hace dos años, sin darme ninguna respuesta. Acá hay cinco consejeros electos pero que no les han permitido tomar posesión, acá hay espacios sin representación”.



Ante la amenaza de que los cuerpos electorales opositores a Mazariegos puedan tomar posesión, al menos cuatro amparos se presentaron en las últimas 48 horas, en busca de que se garantice el reconocimiento de todos los cuerpos electorales, incluso los opositores.





Sala Sexta Administrativa da 48 horas a autoridades de la USAC para informar el estatus de los cuerpos electorales para la próxima elección de rector. Hay al menos 4 amparos que buscan que todos los electores sean acreditados y no solo los afines al rector, Walter Mazariegos. pic.twitter.com/bMbrmcuyjE — Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) March 24, 2026

Ayer, la Sala Sexta Administrativa solicitó a la Usac que rinda un informe en las 48 horas siguientes para que dé a conocer el estatus de los cuerpos electorales que estarían legalmente reconocidos para participar en la elección de rector.



Un integrante del CSU afín a Mazariegos explicó que, aunque la agenda no contempla conocer todos los cuerpos electorales, es preliminar, por lo que durante la sesión se pueden añadir otros.

Ayer, el diputado José Chic, advirtiendo que hay ilegalidades en la convocatoria para la sesión de hoy, presentó una denuncia en contra de Walter Mazariegos y el CSU por convocar solo a los cuerpos electorales afines, señalando que podrían incurrir en abuso de autoridad. Además, dijo Chic, está apoyando la formulación de otros amparos de estudiantes y docentes, que buscan que sus representantes puedan tomar posesión.