Votación de cuerpo electoral de Arquitectura en la Usac es marcada por denuncias

El día de hoy, el Tribunal Electoral del Colegio de Arquitectos dio inicio al proceso electoral para la elección de cuerpos electorales de egresados de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac). Sin embargo, tanto egresados como estudiantes denunciaron posibles irregularidades en la jornada.

Un juzgado había otorgado un amparo solicitado por la planilla Dignidad y Transparencia para su inscripción, explicaron, pero el Tribunal Electoral no la incluyó, a pesar de que se emitió una notificación judicial.

“El tribunal electoral dejó en firme que no tiene por qué cumplir con la orden del juez ya que el amparo que se le entregó a la planilla de Dignidad y Transparencia, no dice el nombre exacto que ellos desean”, indicó un denunciante que prefirió mantener su identidad bajo reserva, sobre la justificación para rechazar a la planilla de oposición.

La presidenta del Colegio de Arquitectos, Anayansi Rodríguez, explicó que la Junta Directiva se hizo presente desde las 7.00 horas siguiendo la convocatoria, y se dirigió a la arquitecta Grisel Castañeda, presidenta del Tribunal Electoral.

Rodríguez indicó que levantaron un acta notarial dejando constancia de que se retiraban respetando que existía un amparo en curso.

"Somos órganos independientes, solamente hoy por la mañana, mi consulta cuántas planillas están inscritas para la elección, ella —Castañeda— me dijo una, y por tanto procedimos como Junta Directiva a levantar el acta notarial, en donde hacíamos la acotación de que nos retiráramos porque existe un proceso judicial pendiente, el cual no estaba siendo aceptado por el Tribunal Electoral", explicó.

La jornada continuó únicamente con una sola planilla, que según los denunciantes no estaba completa, debido a la renuncia de uno de sus integrantes.

Según los afectados, la ausencia de miembros de la planilla hace que esta no pueda formar parte del proceso electoral.

La jornada de votaciones continuará hasta después de las 18.00 horas de este lunes con el conteo de votos correspondiente de seis colegios que este lunes eligen a sus cuerpos electorales, mientras se evalúan acciones legales adicionales.

En el caso del Colegio de Ingenieros de Guatemala, la planilla de oposición no participó, ya que no se ha recibido la notificación de la resolución del amparo, lo que impidió su inscripción.

De manera similar, el Colegio de Ingenieros Químicos interpuso un amparo para su proceso electoral, que está programado para el 4 de marzo, pero aún se encuentra pendiente de recibir notificación.

Colegios profesionales votan

Los Colegios Profesionales de la Usac iniciaron esta semana la elección de sus cuerpos electorales, que participarán en la elección del rector, prevista para el 8 de abril, en el Hotel Casa Santo Domingo, en Antigua Guatemala.

Durante este proceso, 14 colegios competirán para elegir 70 de los 170 cuerpos electorales que integran el Consejo Electoral Universitario (CEU) para la elección del próximo rector del período 2026-2030, cargo que actualmente ocupa Walter Mazariegos.

Lunes 2 de marzo

Colegio de Ciencias Económicas

Colegio de Humanidades

Colegio de Ingenieros de Guatemala

Colegio de Médicos y Cirujanos

Colegio de Estomatología

Colegio de Arquitectos

Martes 3 de marzo

Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala

Colegio de Farmacéuticos y Químicos

Colegio de Ingenieros Agrónomos

Miércoles 4 de marzo

Colegio de Ingenieros Químicos (pendiente de resolución de amparo)

Colegio de Psicólogos

Jueves 5 de marzo

Colegio de Médicos Veterinarios y Zootecnistas

Colegio de Contadores Públicos y Auditores

Colegio de Profesionales de Enfermería

Resultados preliminares

Hasta ahora, el balance parcial indica que la oposición ha logrado 12 cuerpos electorales frente a 5 del oficialismo en elecciones previas de otras facultades.

Aún quedan 14 cuerpos por definirse, lo que podría modificar la distribución. Mazariegos necesitaría 21 de 31 cuerpos electorales para mantenerse en el cargo.

