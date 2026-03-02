Votación de cuerpo electoral de Arquitectura en la Usac es marcada por denuncias

Guatemala

Votación de cuerpo electoral de Arquitectura en la Usac es marcada por denuncias

Egresados del Colegio de Arquitectos de la Usac denunciaron irregularidades en la jornada de votación de cuerpos electorales, luego de que el Tribunal Electoral iniciara el proceso sin incluir a la planilla de oposición pese a un amparo pendiente.

|

time-clock

Miembros del Tribunal Electoral del Colegio de Arquitectos durante la jornada de votación de egresados de la USAC

El Tribunal Electoral del Colegio de Arquitectos inicia la votación de egresados, mientras se reportan denuncias sobre la exclusión de la planilla de oposición. (Foto Prensa Libre: cortesía)

El día de hoy, el Tribunal Electoral del Colegio de Arquitectos dio inicio al proceso electoral para la elección de cuerpos electorales de egresados de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac). Sin embargo, tanto egresados como estudiantes denunciaron posibles irregularidades en la jornada.

Un juzgado había otorgado un amparo solicitado por la planilla Dignidad y Transparencia para su inscripción, explicaron, pero el Tribunal Electoral no la incluyó, a pesar de que se emitió una notificación judicial.

“El tribunal electoral dejó en firme que no tiene por qué cumplir con la orden del juez ya que el amparo que se le entregó a la planilla de Dignidad y Transparencia, no dice el nombre exacto que ellos desean”, indicó un denunciante que prefirió mantener su identidad bajo reserva, sobre la justificación para rechazar a la planilla de oposición.

La presidenta del Colegio de Arquitectos, Anayansi Rodríguez, explicó que la Junta Directiva se hizo presente desde las 7.00 horas siguiendo la convocatoria, y se dirigió a la arquitecta Grisel Castañeda, presidenta del Tribunal Electoral.

EN ESTE MOMENTO

Wilson “N”, de 27 años, es trasladado tras ser capturado por robo agravado en Momostenango. (Foto Prensa Libre: PNC)

Capturan en Momostenango a presunto implicado en robos a negocios con cajas bancarias

Right
Maestros sindicalizados al STEG mantuvieron suspendidas las clases durante 50 días, lo que afectó a miles de estudiantes del sector público. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

CC confirma multa de Q4 mil a dirigentes del STEG por incumplir sentencia de amparo

Right

Rodríguez indicó que levantaron un acta notarial dejando constancia de que se retiraban respetando que existía un amparo en curso.

"Somos órganos independientes, solamente hoy por la mañana, mi consulta cuántas planillas están inscritas para la elección, ella Castañeda me dijo una, y por tanto procedimos como Junta Directiva a levantar el acta notarial, en donde hacíamos la acotación de que nos retiráramos porque existe un proceso judicial pendiente, el cual no estaba siendo aceptado por el Tribunal Electoral", explicó.

La jornada continuó únicamente con una sola planilla, que según los denunciantes no estaba completa, debido a la renuncia de uno de sus integrantes.

Según los afectados, la ausencia de miembros de la planilla hace que esta no pueda formar parte del proceso electoral.

La jornada de votaciones continuará hasta después de las 18.00 horas de este lunes con el conteo de votos correspondiente de seis colegios que este lunes eligen a sus cuerpos electorales, mientras se evalúan acciones legales adicionales.

En el caso del Colegio de Ingenieros de Guatemala, la planilla de oposición no participó, ya que no se ha recibido la notificación de la resolución del amparo, lo que impidió su inscripción.

De manera similar, el Colegio de Ingenieros Químicos interpuso un amparo para su proceso electoral, que está programado para el 4 de marzo, pero aún se encuentra pendiente de recibir notificación.

Lea también: Ejecutivo revisará esta semana los expedientes de 76 aspirantes a magistrados de la CC para el periodo 2026-2031

Colegios profesionales votan

Los Colegios Profesionales de la Usac iniciaron esta semana la elección de sus cuerpos electorales, que participarán en la elección del rector, prevista para el 8 de abril, en el Hotel Casa Santo Domingo, en Antigua Guatemala.

Durante este proceso, 14 colegios competirán para elegir 70 de los 170 cuerpos electorales que integran el Consejo Electoral Universitario (CEU) para la elección del próximo rector del período 2026-2030, cargo que actualmente ocupa Walter Mazariegos.

LECTURAS RELACIONADAS

Walter Mazariegos, rector de la USAC, en foto de archivo utilizada como referencia para explicar el proceso de elección del rector.

Cómo se elige al rector de la Usac y por qué los cuerpos electorales son clave

chevron-right
Walter Mazariegos, rector de la USAC, en imagen de archivo durante una actividad pública, en el contexto de la elección de cuerpos electorales universitarios.

USAC avanza en la elección de cuerpos electorales, pero se suspende votación en Ingeniería

chevron-right

Lunes 2 de marzo

  • Colegio de Ciencias Económicas
  • Colegio de Humanidades
  • Colegio de Ingenieros de Guatemala
  • Colegio de Médicos y Cirujanos
  • Colegio de Estomatología
  • Colegio de Arquitectos

Martes 3 de marzo

  • Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala
  • Colegio de Farmacéuticos y Químicos
  • Colegio de Ingenieros Agrónomos

Miércoles 4 de marzo

  • Colegio de Ingenieros Químicos (pendiente de resolución de amparo)
  • Colegio de Psicólogos

Jueves 5 de marzo

  • Colegio de Médicos Veterinarios y Zootecnistas
  • Colegio de Contadores Públicos y Auditores
  • Colegio de Profesionales de Enfermería

Resultados preliminares

Hasta ahora, el balance parcial indica que la oposición ha logrado 12 cuerpos electorales frente a 5 del oficialismo en elecciones previas de otras facultades.

Aún quedan 14 cuerpos por definirse, lo que podría modificar la distribución. Mazariegos necesitaría 21 de 31 cuerpos electorales para mantenerse en el cargo.

Lea también: Planillas opositoras al rector Mazariegos tienen 12 cuerpos electorales de la Usac y el oficialismo 5

ESCRITO POR:

Sandy Pineda

Periodista de Prensa Libre especializada en política y temas sociales con 7 años de experiencia. Parte del programa International Women's Media Foundation (IWMF) en 2019, y del proyecto Ciclos de Actualización para Periodistas (CAP) 2023.

Lee más artículos de Sandy Pineda

ARCHIVADO EN:

Colegio de Arquitectura CSU Cuerpos Electorales Rectoría Usac Walter Mazariegos 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS