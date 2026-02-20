USAC avanza en la elección de cuerpos electorales, pero se suspende votación en Ingeniería

La Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) continúa este viernes 20 de febrero con la segunda vuelta para la elección de cuerpos electorales de estudiantes y docentes titulares, un proceso clave dentro de la ruta para definir al próximo rector, pero que hasta ahora ha estado marcada por imprevistos y suspensiones.

La jornada incluye votaciones en las facultades de Ciencias Económicas, Derecho e Ingeniería.

Sin embargo, la elección del cuerpo electoral de profesores de Ingeniería fue suspendida luego de que integrantes de la Junta Directiva no se presentaran a la apertura del proceso, lo que dejó sin quórum a la mesa electoral. Según el reglamento universitario, la ausencia de los directivos de Ingeniería puede derivar en la suspensión o anulación de la elección.

Un representante estudiantil explicó que, tras la suspensión, el proceso debe escalar al Consejo Superior Universitario (CSU), instancia que decidirá si se convoca nuevamente la elección y en qué plazos.

Según indicó, este tipo de situaciones suele prolongarse y, en algunos casos, los expedientes quedan entrampados, lo que impide la conformación del cuerpo electoral y deja a la facultad sin representación en la elección del rector.

Quienes no se presentaron fueron el decano en funciones, Francisco Gómez Rivera; y los vocales Juan Carlos Molina Jiménez, Kevin Cruz Lorente y Fernando Paz González.

En Agronomía, el proceso también enfrentó obstáculos. Autoridades electorales exigieron a los colegiados una constancia del Departamento de Registro y Estadística como requisito adicional para ingresar a las instalaciones, lo que generó retrasos y reclamos de participantes.

¿Por qué hay varias votaciones?

La elección del rector de la Usac no es directa. Primero se eligen los cuerpos electorales, integrados por estudiantes y docentes titulares de cada facultad.

Cada facultad aporta dos cuerpos electorales —uno estudiantil y uno docente— con cinco integrantes cada uno, sumando 100 electores en total. Una vez electos pasarán a integrar el Cuerpo Electoral Universitario (CEU).

Ese grupo, junto con los representantes de los 14 colegios profesionales —que suman otros 70 electores— , participan directamente en las votaciones para definir quién ocupará la rectoría del 2026 al 2030.

Por ello, las votaciones actuales son determinantes: de su resultado depende quiénes tendrán derecho a participar en la decisión que definirá el rumbo de la universidad para el próximo período.

Resultados y segundas vueltas

La primera jornada se celebró el miércoles 18 de febrero y tres cuerpos de estudiantes quedaron definidos al alcanzar la mayoría de votos requerida, sin que fuera necesaria una segunda vuelta:

Ingeniería Ciencias Económicas Agronomía

En esta última facultad, el cuerpo estudiantil fue ganado por un grupo opositor, mientras que el de docentes quedó en manos de una planilla afín a la actual rectoría, luego de que la oposición quedara fuera por observaciones de forma en su inscripción.

En Humanidades, facultad considerada a favor del rector Walter Mazariegos, tanto el cuerpo estudiantil como el de docentes quedaron integrados por grupos afines, debido a que otras planillas no lograron completar su inscripción.

Para este viernes quedaron definidas segundas vueltas en cuatro cuerpos electorales:

Profesores de Ingeniería Profesores de Derecho Profesores de Ciencias Económicas Estudiantes de Derecho

Las votaciones de cuerpos electorales se extenderán hasta el 27 de febrero.

Segundo grupo

Este lunes 23 de febrero está prevista la elección para cuerpos electorales docentes y estudiantiles en las facultades de Arquitectura, Medicina, Farmacia, Odontología y Veterinaria, además de una posible tercera vuelta para el primer grupo de facultades.

El proceso se desarrolla en un contexto institucional marcado por cuestionamientos previos a la integración del Consejo Superior Universitario, aunque la elección de cuerpos electorales sigue su propia ruta para conformar el padrón que elegirá al rector.

